Генетика зубов: что передается по наследству и как это исправить?

Когда речь заходит о здоровье зубов, многие склонны винить генетику: "Это все наследственное!", – утверждают те, кто часто сталкивается с кариесом, болезнями десен или страдает от неправильного прикуса. Стоматолог Лилия Кузьменкова специально для читателей "Клео.ру" рассказала, какие проблемы с зубами действительно передаются от родителей и что делать, если стал обладателем такого “наследства”.

Кариес

Кариес не передается по наследству, однако генетика определяет глубину фиссур зуба и состав слюны, что в свою очередь влияет на развитие кариеса.

Строение эмали или глубокие фиссуры на зубах могут затруднять качественную чистку, создавая условия для размножения бактерий, а пониженное содержание минералов в слюне, таких как кальций и фосфат, ослабляет ее защитную функцию перед бактериями, провоцирующими кариес. Сделайте герметизацию фиссур и следите за гигиеной полости рта.

Пародонтит

Наследственность может определять склонность к воспалениям десен. Генетические особенности иммунной системы могут усиливать воспалительную реакцию на бактериальный налет, а особенности структуры тканей десен могут влиять на их устойчивость к воспалению. Используйте нить и ирригатор, чтобы удалять остатки еды из пространства между зубом и десной, это снизит риск воспаления десен.





Цвет зубной эмали

Природный оттенок эмали, ее плотность и прозрачность определяются генетически. Если эмаль тонкая и неплотная, то она сильнее подвержена внешнему окрашиванию. Минимизируйте употребление чая, кофе, блюд с природными красителями и вина и регулярно обращайтесь к стоматологу за профессиональным отбеливанием зубов.

Прикус и скученность зубов

Форма и расположение челюстей, а также скученность зубов часто наследуются от родителей. Также на формирование прикуса влияют привычки, например, дыхание через рот из-за заложенности носа. Обратитесь к ортодонту для исправления прикуса и скученности зубов, а также следите за дыханием своих детей, вовремя лечите хронические заболевания, например, ринит, чтобы избежать формирования у них неправильного прикуса.





Генетика определяет предрасположенность, но правильный уход имеет гораздо большее значение. Тщательная гигиена, регулярные чекапы и профессиональные процедуры у стоматолога, а также отказ от вредных привычек минимизируют влияние генетики.