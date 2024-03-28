Воспаление аденоидов у детей: симптомы, причины и лечение

Аденоидит – это одна из самых распространенных детских проблем, выявляемых на приеме у ЛОР-врача. Воспаление миндалин может приводить к самым разным проблемам – от затрудненного дыхания до искривления формы черепа. Чтобы избежать крупных проблем, необходимо выявить это заболевание как можно раньше и принять соответствующие меры. Kleo.ru предлагает разобраться, как определить аденоидит на разных стадиях и чем лечить аденоиды у ребенка.

Причины

Через нос и рот в организм человека попадает огромное количество болезнетворных организмов. Для защиты организма от инфекций в организме существуют особые органы – миндалины. Лимфоидная ткань, из которой они состоят, помогает улавливать бактерии, вирусы, грибки и другие организмы, уничтожать их и формировать антитела. Однако из-за повышенной инфекционной нагрузки, проблем с иммунитетом и неблагоприятных внешних факторов эти ткани могут увеличиваться и воспаляться, создавая ряд неудобств.

Глоточные миндалины играют важную роль в защите детского организма от различных инфекций, попадающих через нос. Эти ткани находятся в носоглотке. Во взрослом возрасте функцию этого органа берет на себя иммунитет, а аденоиды рассасываются, кроме очень редких случаев.

Для патологического разрастания аденоидов у детей может быть несколько причин:

высокая и продолжительная нагрузка на миндалины – ребенок находится в постоянном контакте с бактериями и инфекциями;

неправильное или неполное лечение заболеваний в области носоглотки и зубов, самолечение;

ослабленная иммунная система;

аллергические реакции на внешние условия, лекарства, еду;

дефицит витаминов и минералов;

некоторые заболевания внутренних органов;

наследственность.

Согласно современной медицинской статистике, около 20% случаев воспаления аденоидов у ребенка приходится на аллергические реакции. Плохая экология, большое количество пыли в воздухе, шерсть животных, наличие плесневых спор и других аллергенных веществ вызывают разрастание тканей.





Симптомы

Поступая через нос, болезнетворные организмы оседают на глоточных миндалинах. При определенных условиях (длительной нагрузке, неблагоприятных внешних условия, сильном воздействии аллергенов) эта лимфоидная ткань будет увеличиваться.

Различают 3 степени заболевания:

Аденоиды 1 степени перекрывают менее трети канала. Дыхание ребенка будет слегка затрудненным. Возможен дискомфорт по ночам.

Аденоиды 2 степени перекрывают до 2/3 хоан. По ночам ребенок начинает храпеть, дышит чаще, чтобы компенсировать недостаток воздуха. Дыхание через нос будет ощутимо затрудненным.

Аденоиды 3 степени перекрывают более 2/3 просвета. Дыхание носом становится практически невозможным. Ребенок начинает дышать только ртом, что вызывает дополнительный дискомфорт и проблемы со здоровьем.

Появление затрудненного дыхания – это первый и главный симптом, на который родителям следует обратить внимание. Помимо этого, об аденоидах у детей могут свидетельствовать и другие признаки:

храп во сне;

кратковременные задержки дыхания во сне (апноэ);

температура 37-38°C;

появление ушных инфекций;

ухудшение функций слуха;

появление гнойных выделений из носа;

изменение лицевой части черепа, рот остается открытым для дыхания постоянно;

гнусавость, снижение четкости и другие нарушения речи и голоса;

покашливание или полноценный кашель;

увеличение лимфатических узлов на шее;

ухудшение памяти, снижение концентрации, усталость;

раздражительность и изменения в поведении;

снижение успеваемости при отсутствии причин.

Следует отметить, что заболевание может протекать и бессимптомно, и выявить проблему сможет только специалист во время очередного медицинского осмотра. Клео.ру рекомендует регулярно посещать лечащего врача, чтобы выявить эту и другие проблемы на самых ранних стадиях.





Лечение

При появлении перечисленных симптомов родителям необходимо обратиться к отоларингологу или педиатру, у которого ребенок находится на учете. В зависимости от степени, стадии, характера течения заболевания, и внимательно изучив другие факторы, специалист назначит соответствующее лечение. Оно будет направлено на устранение причин болезни, ликвидации очага инфекции при необходимости.

Сначала используются консервативные методы лечение, и если они не помогают, то только тогда переходят к хирургическому вмешательству. По этой причине очень важно принимать меры как можно раньше после появления симптомов. В этом случае их результативность будет намного выше, и удастся восстановить функцию дыхания без последствий для организма.

Комплексное лечение включает в себя целый ряд мероприятий – антибактериальная и противоаллергическая обработка, физическая очистка путем промывания носоглотки. Наряду с медикаментозным лечением также может назначаться физиотерапия для снятия раздражения и ускорения восстановительных процессов.

Если же эти методы не помогают, то врач может порекомендовать аденотомию – удаление разросшихся миндалин хирургическим способом. Такой вариант является крайней мерой, если того требует состояние пациента.

Клео.ру напоминает, что самолечение опасно для здоровья ребенка. Капли в нос, часто используемые для облегчения симптомов, обладают сосудосуживающим действием. Врачи предупреждают, что в некоторых случаях оно может мешать диагностике и усугублять течение заболевания. Характер и сложность болезни может установить только врач на основании необходимых данных. Он же назначает лечение, которого нужно придерживаться.





Профилактика

Самое эффективное лечение – это профилактика. Если болезнь не возникнет, то и не будет необходимости что-либо лечить. Для предупреждения воспаление аденоидов у ребенка специалисты-отоларингологи советуют предпринимать следующие меры:

регулярные прогулки детей не свежем воздухе;

достаточная физическая активность;

правильное питание, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами;

полноценный отдых и ночной сон;

соблюдение чистоты в доме, регулярная влажная уборка, проветривание;

регулярный медицинский осмотр, своевременное реагирование на симптомы;

не лечить заболевание самостоятельно, без назначений врача.

Существует популярное мнение, что ребенку нужно чаще бывать в обществе больных на ОВРИ для формирования иммунитета. Врачи считают такой подход не только нерациональным, но и опасным. Он может привести к очень печальным последствиям, включая и лечение аденоиды у ребенка. При этом добиться поставленной цели не удастся, зато получится создать много дополнительных проблем и для детей, и для себя.





Подведем итог

Глоточные миндалины являются важным элементом на ранних этапах детской иммунной системы, но их разрастание может причинять дискомфорт. Решение о том, чем лечить аденоиды у ребенка, должен принимать исключительно врач на основе анализов. Самолечение опасно для детского здоровья.