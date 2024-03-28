Воспаление аденоидов у детей: симптомы, причины и лечение

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Фигуристке Камиле Валиевой перестали платить президентскую стипендиюФигуристке Камиле Валиевой перестали платить президентскую стипендию Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентомГлава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом Пенсия за май 2024 - график выплат на карту СбербанкаПенсия за май 2024 - график выплат на карту Сбербанка Налоговая заблокировала счета магазина и творческого центра КиркороваНалоговая заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова

Лента новостей

Четверг 28 марта

21:14Раймонд Паулс пояснил, почему практически не общается с Лаймой Вайкуле 20:47Воспаление аденоидов у детей: симптомы, причины и лечение 20:17Пугачева окончательно испортила отношение к себе словами о скорби после теракта 19:43Психолог Ширикинова дала совет тем, кто ищет идеального партнера 18:5371-летняя Понаровская рассказала о пользе 30-дневного голодания 18:12Опоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 16:53Лужина выразила равнодушие к словам Пугачевой после теракта в "Крокусе" 15:50Понаровская объяснила, почему не посещает могилу Началовой 15:22Сергей Лазарев решил приостановить концертную деятельность 14:44Стало известно из-за чего 61-летний Том Круз бросил молодую россиянку 13:51Осунувшаяся Пугачева сделала громкое заявление о трагедии: "Скорбь" 13:17Участник группы "На-На" Владимир Политов впервые показал молодую жену и сына 12:24Снится бывший парень: что это значит? 11:19Депутат Милонов заявил, что за прослушивание песен Пугачевой могут начать штрафовать 10:41Виктория Боня дрожащим голосом сообщила о страданиях дочери: "Сейчас бы не заплакать" 09:53Скончался актер сериала "Молодежка" Юрий Ваксман 09:17Какой тип рака у Кейт Миддлтон: Кенсингтонский дворец ответил на главные вопросы 08:41Светлаков сделал откровенное признание о романе с Брежневой: "Друг в друге растворились" 06:04Минус 40 килограммов: Полина Гагарина поделилась рецептом эффективной диеты 03:26Эксперт рассказал, какие продукты могут довести до нервного срыва 00:41Материнство и карьера: как не жертвовать одним ради другого 22:12Катина рассказала об истинном отношении Пугачевой к группе t.A.T.u 21:15Певица Слава призвала общественность простить Кологривого за буйное поведение 20:05Австралийская актриса Уилсон призналась, что лишилась девственности в 35 лет 19:25Светличную доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем 18:15Катя Лель обратилась в суд с иском против Отари Кушанашвили 17:44Стоит ли прощать измену мужчины? Совет от психолога Татьяны Ходаревской 16:56Основатели "Крокуса" Агаларовы пожертвовали 100 миллионов пострадавшим в теракте 16:32Ставший свидетелем теракта в "Крокусе" Светлаков призвал народ к сплочению 16:00Эксперт Куинн сообщил, что принц Гарри ждет извинений от брата Уильяма 15:16Кологривый вышел на свободу спустя семь суток ареста 14:47У Кейт Миддлтон не только рак: стало известно, какие еще заболевания диагностировали принцессе 14:27К чему снятся маленькие котята женщине: толкование снов с учетом разных деталей 13:59Актриса Будина рассказала, почему Киркорову не помогла поездка в ДНР 12:36Новость о пополнении в семье Меладзе получила неожиданный поворот 12:00Юрия Никулина "воскресят" ради новой комедии 11:11Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом 10:15"Напела на новый замок": Пугачева записала песню в дуэте с неизвестным мужчиной 09:34Когда День медика в 2024 году в России 09:19Валерий Меладзе впервые стал дедом 08:40"Никчемная игра": Кушанашвили публично врезал Кологривому 04:30Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности, в которые все верят 01:12Настоящий красавец: каким вырос сын главной пары "Клона" Жади и Лукаса 22:52Модные женские брюки на весну 2024: обзор топовых фасонов и новинок 21:47Лучшие места для отдыха за границей на море в июне 2024 года 21:38Понаровская заговорила о мистике в теракте в "Крокусе": почему не выгорели кулисы? 21:12Лолита Милявская лишила мать интернета из-за новостей о "голой вечеринке" 20:37Врач Рязанцев назвал 4 основные причины хруста в позвоночнике 20:23Ольга Бузова подогревает слухи о новом романе и возможной свадьбе 19:20Прогноз на апрель 2024 года от Василисы Володиной: период перемен и новых начинаний
1370
800
true

Воспаление аденоидов у детей: симптомы, причины и лечение

Воспаление аденоидов у детей: симптомы, причины и лечение

В этой статье мы расскажем о симптомах, причинах, методах лечения и профилактике воспаления аденоидов у детей.

Аденоидит – это одна из самых распространенных детских проблем, выявляемых на приеме у ЛОР-врача. Воспаление миндалин может приводить к самым разным проблемам – от затрудненного дыхания до искривления формы черепа. Чтобы избежать крупных проблем, необходимо выявить это заболевание как можно раньше и принять соответствующие меры. Kleo.ru предлагает разобраться, как определить аденоидит на разных стадиях и чем лечить аденоиды у ребенка.

Причины

Через нос и рот в организм человека попадает огромное количество болезнетворных организмов. Для защиты организма от инфекций в организме существуют особые органы – миндалины. Лимфоидная ткань, из которой они состоят, помогает улавливать бактерии, вирусы, грибки и другие организмы, уничтожать их и формировать антитела. Однако из-за повышенной инфекционной нагрузки, проблем с иммунитетом и неблагоприятных внешних факторов эти ткани могут увеличиваться и воспаляться, создавая ряд неудобств.

Глоточные миндалины играют важную роль в защите детского организма от различных инфекций, попадающих через нос. Эти ткани находятся в носоглотке. Во взрослом возрасте функцию этого органа берет на себя иммунитет, а аденоиды рассасываются, кроме очень редких случаев.

Для патологического разрастания аденоидов у детей может быть несколько причин:

  • высокая и продолжительная нагрузка на миндалины – ребенок находится в постоянном контакте с бактериями и инфекциями;
  • неправильное или неполное лечение заболеваний в области носоглотки и зубов, самолечение;
  • ослабленная иммунная система;
  • аллергические реакции на внешние условия, лекарства, еду;
  • дефицит витаминов и минералов;
  • некоторые заболевания внутренних органов;
  • наследственность.

Согласно современной медицинской статистике, около 20% случаев воспаления аденоидов у ребенка приходится на аллергические реакции. Плохая экология, большое количество пыли в воздухе, шерсть животных, наличие плесневых спор и других аллергенных веществ вызывают разрастание тканей.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Симптомы

Поступая через нос, болезнетворные организмы оседают на глоточных миндалинах. При определенных условиях (длительной нагрузке, неблагоприятных внешних условия, сильном воздействии аллергенов) эта лимфоидная ткань будет увеличиваться.

Различают 3 степени заболевания:

  • Аденоиды 1 степени перекрывают менее трети канала. Дыхание ребенка будет слегка затрудненным. Возможен дискомфорт по ночам.
  • Аденоиды 2 степени перекрывают до 2/3 хоан. По ночам ребенок начинает храпеть, дышит чаще, чтобы компенсировать недостаток воздуха. Дыхание через нос будет ощутимо затрудненным.
  • Аденоиды 3 степени перекрывают более 2/3 просвета. Дыхание носом становится практически невозможным. Ребенок начинает дышать только ртом, что вызывает дополнительный дискомфорт и проблемы со здоровьем.

Появление затрудненного дыхания – это первый и главный симптом, на который родителям следует обратить внимание. Помимо этого, об аденоидах у детей могут свидетельствовать и другие признаки:

  • храп во сне;
  • кратковременные задержки дыхания во сне (апноэ);
  • температура 37-38°C;
  • появление ушных инфекций;
  • ухудшение функций слуха;
  • появление гнойных выделений из носа;
  • изменение лицевой части черепа, рот остается открытым для дыхания постоянно;
  • гнусавость, снижение четкости и другие нарушения речи и голоса;
  • покашливание или полноценный кашель;
  • увеличение лимфатических узлов на шее;
  • ухудшение памяти, снижение концентрации, усталость;
  • раздражительность и изменения в поведении;
  • снижение успеваемости при отсутствии причин.

Следует отметить, что заболевание может протекать и бессимптомно, и выявить проблему сможет только специалист во время очередного медицинского осмотра. Клео.ру рекомендует регулярно посещать лечащего врача, чтобы выявить эту и другие проблемы на самых ранних стадиях.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Лечение

При появлении перечисленных симптомов родителям необходимо обратиться к отоларингологу или педиатру, у которого ребенок находится на учете. В зависимости от степени, стадии, характера течения заболевания, и внимательно изучив другие факторы, специалист назначит соответствующее лечение. Оно будет направлено на устранение причин болезни, ликвидации очага инфекции при необходимости.

Сначала используются консервативные методы лечение, и если они не помогают, то только тогда переходят к хирургическому вмешательству. По этой причине очень важно принимать меры как можно раньше после появления симптомов. В этом случае их результативность будет намного выше, и удастся восстановить функцию дыхания без последствий для организма.

Комплексное лечение включает в себя целый ряд мероприятий – антибактериальная и противоаллергическая обработка, физическая очистка путем промывания носоглотки. Наряду с медикаментозным лечением также может назначаться физиотерапия для снятия раздражения и ускорения восстановительных процессов.

Если же эти методы не помогают, то врач может порекомендовать аденотомию – удаление разросшихся миндалин хирургическим способом. Такой вариант является крайней мерой, если того требует состояние пациента.

Клео.ру напоминает, что самолечение опасно для здоровья ребенка. Капли в нос, часто используемые для облегчения симптомов, обладают сосудосуживающим действием. Врачи предупреждают, что в некоторых случаях оно может мешать диагностике и усугублять течение заболевания. Характер и сложность болезни может установить только врач на основании необходимых данных. Он же назначает лечение, которого нужно придерживаться.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Профилактика

Самое эффективное лечение – это профилактика. Если болезнь не возникнет, то и не будет необходимости что-либо лечить. Для предупреждения воспаление аденоидов у ребенка специалисты-отоларингологи советуют предпринимать следующие меры:

  • регулярные прогулки детей не свежем воздухе;
  • достаточная физическая активность;
  • правильное питание, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами;
  • полноценный отдых и ночной сон;
  • соблюдение чистоты в доме, регулярная влажная уборка, проветривание;
  • регулярный медицинский осмотр, своевременное реагирование на симптомы;
  • не лечить заболевание самостоятельно, без назначений врача.

Существует популярное мнение, что ребенку нужно чаще бывать в обществе больных на ОВРИ для формирования иммунитета. Врачи считают такой подход не только нерациональным, но и опасным. Он может привести к очень печальным последствиям, включая и лечение аденоиды у ребенка. При этом добиться поставленной цели не удастся, зато получится создать много дополнительных проблем и для детей, и для себя.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Глоточные миндалины являются важным элементом на ранних этапах детской иммунной системы, но их разрастание может причинять дискомфорт. Решение о том, чем лечить аденоиды у ребенка, должен принимать исключительно врач на основе анализов. Самолечение опасно для детского здоровья.

28 марта 2024, 20:47
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

Благоприятные дни для операций в мае 2024 года

Благоприятные дни для операций в мае 2024 года
Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в мае 2024 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.

Интервальное голодание 16/8 для женщин: путь к стройности и здоровью

Интервальное голодание 16/8 для женщин: путь к стройности и здоровью
Интервальное голодание 16/8 — эффективный метод похудения и оздоровления для женщин. Узнайте о правилах, преимуществах и примерах меню для этой системы питания.

Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов

Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов
В этой статье вы найдете 5 эффективных методов очистки сосудов в домашних условиях, а также советы по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения

Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения
Узнайте, как ежедневные приседания могут изменить ваше тело. В статье вы найдете информацию о пользе и вреде приседаний, а также советы по составлению программы тренировок.

Упражнения с резинкой для женщин: эффективные тренировки у себя дома

Упражнения с резинкой для женщин: эффективные тренировки у себя дома
В этой статье вы найдете 7 лучших упражнений с резинкой для женщин, которые помогут вам укрепить мышцы всего тела, улучшить гибкость и сжечь калории.

Какие продукты нельзя есть после тренировки и чем полезно перекусить

Какие продукты нельзя есть после тренировки и чем полезно перекусить
Тяжелый день в спортзале может пойти насмарку

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех