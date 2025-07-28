Вирус Коксаки у детей и взрослых: что важно знать сейчас

Сейчас особенно важно быть в курсе — рассказываем, как отличить его от обычной простуды и как правильно лечиться.
Сыпь на руках и ногах, боль во рту, высокая температура – типичный набор симптомов вируса Коксаки. Заболевание чаще поражает детей, но взрослые тоже не застрахованы. Попросили педиатра семейной клиники "ЗИМ Здоровье и материнство" Анастасию Поддубскую рассказать про типичные симптомы, лечение, профилактику и случаи, когда нужно бить тревогу.
Что такое вирус Коксаки
Это энтеровирусная инфекция (вызвана вирусами, которые размножаются в ЖКТ). Чаще всего проявляется в виде высыпаний на ладонях, стопах и слизистой рта, так называемый синдром "рука-нога-рот". В некоторых случаях сыпь зудит или болит – это главное отличие Коксаки от большинства ОРВИ. Но поставить точный диагноз может только специалист.
Высыпания обычно розовые или красные, иногда с мелкими пузырьками, появляются на ладонях, ступнях, в ротовой полости. В некоторых случаях появляются на ягодицах, вокруг рта и в паховой области.
Как передается вирус Коксаки
Заражение происходит легко – вирус передается воздушно-капельным путем, через воду, пищу или прикосновения. Он сохраняется на поверхностях до нескольких месяцев, а в замороженном виде – до нескольких лет. Часто вспышки происходят летом и осенью. У большинства детей симптомы сохраняются 5–7 дней. Сыпь может держаться дольше – до 10 дней. Инкубационный период – от 3 до 7 дней. Больной наиболее заразен в первую неделю.
Воздушно-капельный путь: при чихании, кашле и тесном контакте с заболевшим.
Контактно-бытовой путь: через общие игрушки, посуду, дверные ручки и любые поверхности, которых касался больной.
Фекально-оральный путь: через грязные руки, немытые фрукты и овощи, некипяченую воду и плохо термически обработанную пищу.
Как проявляется инфекция
У половины зараженных заболевание протекает бессимптомно. У остальных резко появляются симптомы из списка. В группе риска – дети младшего возраста, беременные, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.
высокая температура;
боль в горле;
головная и мышечная боли;
тошнота, диарея, боль в животе;
высыпания на коже и слизистых.
Когда нужно срочно обратиться к врачу
Есть случаи, в которых нельзя прибегать к самолечению, это может быть опасно для здоровья и жизни. Эти признаки могут указывать на опасные осложнения – менингит, энцефалит, миокардит и другие.
ребенок младше года;
температура держится более 3 дней;
отказ от еды и воды;
сильная вялость или возбуждение у пациента;
головная боль вместе с рвотой;
поражения глаз;
одышка, посинение губ;
судороги, спутанность сознания;
невозможность наклонить голову вперед.
Лечение
Специфической терапии нет, только лечение симптомов: жаропонижающие, обильное питье, уход за слизистой рта. Другую схему лечения может назначить только врач, когда узнает все симптомы и поймет точную клиническую картину.
Профилактика
Есть простые способы обезопасить себя и близких – это не займет много времени и поможет не заразиться.
Тщательно мойте руки с мылом.
Обрабатывайте фрукты, овощи и посуду кипятком или специальными антибактериальными средствами.
Пейте только бутилированную или кипяченую воду.
Ешьте термически обработанные продукты, особенно на отдыхе в непривычном климате.
Не ешьте в непроверенных местах или на улице, особенно во время вспышек.
Купайтесь только в проверенных водоемах и не глотайте воду.
Дезинфицируйте поверхности, игрушки и гаджеты – на них часто скапливаются вирусы и бактерии.
Избегайте контакта с заболевшими и учитывайте инкубационный период.