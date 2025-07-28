Вирус Коксаки у детей и взрослых: что важно знать сейчас

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Сейчас особенно важно быть в курсе — рассказываем, как отличить его от обычной простуды и как правильно лечиться.

Сыпь на руках и ногах, боль во рту, высокая температура – типичный набор симптомов вируса Коксаки. Заболевание чаще поражает детей, но взрослые тоже не застрахованы. Попросили педиатра семейной клиники "ЗИМ Здоровье и материнство" Анастасию Поддубскую рассказать про типичные симптомы, лечение, профилактику и случаи, когда нужно бить тревогу. 

Что такое вирус Коксаки

Это энтеровирусная инфекция (вызвана вирусами, которые размножаются в ЖКТ). Чаще всего проявляется в виде высыпаний на ладонях, стопах и слизистой рта, так называемый синдром "рука-нога-рот". В некоторых случаях сыпь зудит или болит – это главное отличие Коксаки от большинства ОРВИ. Но поставить точный диагноз может только специалист.

Высыпания обычно розовые или красные, иногда с мелкими пузырьками, появляются на ладонях, ступнях, в ротовой полости. В некоторых случаях появляются на ягодицах, вокруг рта и в паховой области.

Как передается вирус Коксаки

Заражение происходит легко – вирус передается воздушно-капельным путем, через воду, пищу или прикосновения. Он сохраняется на поверхностях до нескольких месяцев, а в замороженном виде – до нескольких лет. Часто вспышки происходят летом и осенью. У большинства детей симптомы сохраняются 5–7 дней. Сыпь может держаться дольше – до 10 дней. Инкубационный период – от 3 до 7 дней. Больной наиболее заразен в первую неделю.

  • Воздушно-капельный путь: при чихании, кашле и тесном контакте с заболевшим.

  • Контактно-бытовой путь: через общие игрушки, посуду, дверные ручки и любые поверхности, которых касался больной.

  • Фекально-оральный путь:  через грязные руки, немытые фрукты и овощи, некипяченую воду и плохо термически обработанную пищу.

Как проявляется инфекция

У половины зараженных заболевание протекает бессимптомно. У остальных резко появляются симптомы из списка.  В группе риска – дети младшего возраста, беременные, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

  • высокая температура;

  • боль в горле;

  • головная и мышечная боли;

  • тошнота, диарея, боль в животе;

  • высыпания на коже и слизистых.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Есть случаи, в которых нельзя прибегать к самолечению, это может быть опасно для здоровья и жизни. Эти признаки могут указывать на опасные осложнения – менингит, энцефалит, миокардит и другие.

  • ребенок младше года;

  • температура держится более 3 дней;

  • отказ от еды и воды;

  • сильная вялость или возбуждение у пациента;

  • головная боль вместе с рвотой;

  • поражения глаз;

  • одышка, посинение губ;

  • судороги, спутанность сознания;

  • невозможность наклонить голову вперед.

Лечение

Специфической терапии нет, только лечение симптомов:  жаропонижающие, обильное питье, уход за слизистой рта. Другую схему лечения может назначить только врач, когда узнает все симптомы и поймет точную клиническую картину.

Фото: freepik.com

Профилактика

Есть простые способы обезопасить себя и близких – это не займет много времени и поможет не заразиться.

  • Тщательно мойте руки с мылом.

  • Обрабатывайте фрукты, овощи и посуду кипятком или специальными антибактериальными средствами.

  • Пейте только бутилированную или кипяченую воду.

  • Ешьте термически обработанные продукты, особенно на отдыхе в непривычном климате.

  • Не ешьте в непроверенных местах или на улице, особенно во время вспышек.

  • Купайтесь только в проверенных водоемах и не глотайте воду.

  • Дезинфицируйте поверхности, игрушки и гаджеты – на них часто скапливаются вирусы и бактерии.

  • Избегайте контакта с заболевшими и учитывайте инкубационный период.

Катерина Кулагина

Шеф-редактор

 

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