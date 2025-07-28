Вирус Коксаки у детей и взрослых: что важно знать сейчас

Сыпь на руках и ногах, боль во рту, высокая температура – типичный набор симптомов вируса Коксаки. Заболевание чаще поражает детей, но взрослые тоже не застрахованы. Попросили педиатра семейной клиники "ЗИМ Здоровье и материнство" Анастасию Поддубскую рассказать про типичные симптомы, лечение, профилактику и случаи, когда нужно бить тревогу.

Что такое вирус Коксаки

Это энтеровирусная инфекция (вызвана вирусами, которые размножаются в ЖКТ). Чаще всего проявляется в виде высыпаний на ладонях, стопах и слизистой рта, так называемый синдром "рука-нога-рот". В некоторых случаях сыпь зудит или болит – это главное отличие Коксаки от большинства ОРВИ. Но поставить точный диагноз может только специалист.

Высыпания обычно розовые или красные, иногда с мелкими пузырьками, появляются на ладонях, ступнях, в ротовой полости. В некоторых случаях появляются на ягодицах, вокруг рта и в паховой области.

Как передается вирус Коксаки

Заражение происходит легко – вирус передается воздушно-капельным путем, через воду, пищу или прикосновения. Он сохраняется на поверхностях до нескольких месяцев, а в замороженном виде – до нескольких лет. Часто вспышки происходят летом и осенью. У большинства детей симптомы сохраняются 5–7 дней. Сыпь может держаться дольше – до 10 дней. Инкубационный период – от 3 до 7 дней. Больной наиболее заразен в первую неделю.

Воздушно-капельный путь: при чихании, кашле и тесном контакте с заболевшим.

Контактно-бытовой путь: через общие игрушки, посуду, дверные ручки и любые поверхности, которых касался больной.

Фекально-оральный путь: через грязные руки, немытые фрукты и овощи, некипяченую воду и плохо термически обработанную пищу.

Как проявляется инфекция

У половины зараженных заболевание протекает бессимптомно. У остальных резко появляются симптомы из списка. В группе риска – дети младшего возраста, беременные, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

высокая температура;

боль в горле;

головная и мышечная боли;

тошнота, диарея, боль в животе;

высыпания на коже и слизистых.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Есть случаи, в которых нельзя прибегать к самолечению, это может быть опасно для здоровья и жизни. Эти признаки могут указывать на опасные осложнения – менингит, энцефалит, миокардит и другие.

ребенок младше года;

температура держится более 3 дней;

отказ от еды и воды;

сильная вялость или возбуждение у пациента;

головная боль вместе с рвотой;

поражения глаз;

одышка, посинение губ;

судороги, спутанность сознания;

невозможность наклонить голову вперед.

Лечение

Специфической терапии нет, только лечение симптомов: жаропонижающие, обильное питье, уход за слизистой рта. Другую схему лечения может назначить только врач, когда узнает все симптомы и поймет точную клиническую картину.





Профилактика

Есть простые способы обезопасить себя и близких – это не займет много времени и поможет не заразиться.