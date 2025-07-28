Смена имени — смена подхода: аптеки меняют вывеску и сервис

Аптеки "Будь здоров" становятся "Здравсити Аптеками", за этим стоит кардинальное изменение подхода к работе с клиентом, организации сервиса. Маркетплейс здоровья "Здравсити" выступает основой нового формата, объединяя традиционный розничный опыт и современные цифровые решения.

Смысл масштабных перемен

Часто ребрендинг воспринимают как косметическую процедуру – смену логотипа, вывески. В случае с аптечной сетью цель глубже: обеспечить клиентам более удобный, быстрый, прозрачный процесс покупки лекарств и товаров для здоровья.

Основные причины изменений:

• Рост цифровой грамотности покупателей. Все больше людей привыкает искать информацию, делать покупки онлайн, что требует интеграции цифровых сервисов.

• Увеличение ассортимента, сложность выбора. Покупателям нужны помощь в навигации, консультации профессионалов, а также доступ к актуальной информации о наличии препаратов.

• Требования к скорости, удобству покупки и доставки. Современный сервис ориентирован на минимизацию времени, проведенного в очередях, на оформление заказа.

• Потребность в единой системе управления заказами, доставкой. Здесь на помощь приходит маркетплейс здоровья "Здравсити".

Смена имени – это знак перехода к более современному, интегрированному, удобному формату аптечного обслуживания.

Ключевые изменения в сервисе

Перемены затрагивают разные стороны взаимодействия с покупателем:

• Предзаказ и быстрая выдача. Клиенты могут заранее проверить наличие, забронировать лекарства через онлайн-ресурс или мобильное приложение.

• Расширенная информационная поддержка. Фармацевты прошли специальное обучение и получили доступ к базе данных, что помогает точнее консультировать покупателей.

• Единый каталог товаров. Маркетплейс здоровья "Здравсити" объединяет офлайн и онлайн, обеспечивая актуальность ассортимента.

• Гибкие способы получения. Помимо традиционной покупки в аптеке, доступны доставка, самовывоз заказов.

• Обновленные внутренние процессы. Использование цифровых технологий для учета, контроля остатков, повышения качества обслуживания.

Список пунктов "Здравсити Аптека" в вашем районе

В каждом районе обновленные "Здравсити Аптеки" предлагают не только новое название, но и улучшенный сервис. Список адресов, где уже действует обновленный формат:

• Люберцы г.,Октябрьский пр-т, д. 339

• Москва г., ул.Черемушкинская Большая, д.13, стр.1

• Москва г., Рублевское шоссе, д.28, корп.1

• Москва г.,ул. Новочерёмушкинская, д. 53А

• Москва г.,ул. Берзарина, д. 23

• Ногинск г.,Текстилей ул., д.9

• Балашиха г., мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д.1Е

• г. Чехов, ул. Полиграфистов, вл. 21/1

• Москва, ул. Автозаводская, д. 18

• Люберцы, ул.Октябрьский проспект, д.9

Что меняется для покупателя?

Изменения заметны как для тех, кто привык ходить в аптеки лично, так и для любителей дистанционных покупок.

Новый подход:

• сокращает очереди и ожидание благодаря предзаказу;

• повышает доступность консультаций в аптеках и онлайн;

• обеспечивает прозрачность ассортимента, цен;

• улучшает коммуникацию с клиентом, делая сервис более персонализированным.

Ребрендинг аптек "Будь здоров" в "Здравсити Аптека" – обновление не только внешнего облика, но и всего пользовательского опыта, соответствующего ожиданиям современных покупателей.