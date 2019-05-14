Спелеотерапия - показания и противопоказания

Спелеотерапия - физиотерапевтическое лечение, которое наряду с другими процедурами может быть назначено врачом. В качестве основного принципа лечения используется воздух с мелкодисперсным аэрозолем, в составе которого будет соль. Методика имеет как показания, так и противопоказания.

Что такое спелеотерапия

Методика используется для избавления от заболеваний - бронхиальная астма, гипертония и заболевания суставов.

Несмотря на положительные моменты процедуры, стоит сказать о том, что для благотворного влияния на организм назначение спелеотерапии производит лечащий врач. Основное направление процедуры основано на факте о вредном воздействии окружающей среды на развитие заболеваний человека.

Процедура обеспечивает человека свежим воздухом, за счет чего происходит насыщение клеток организма кислородом. Создается специальный микроклимат. При этом воздух полностью очищен от аллергенов, обладает высоким уровнем ионизации, содержит аэрозоли.

Обратите внимание! Процедура не может быть использована в качестве основного метода лечения. Комплексный подход в лечении поможет быстро восстановить организм. Помимо этого требуется назначение и физиотерапевтического лечения.

Проведение спелеотерапии происходит в специальной камере. Воздух, улучшает состояние и работоспособность органов дыхательной системы, нервной, сердечно-сосудистой. Отмечается рост иммунитета.

При посещении врачи отмечают:

выводится из дыхательной системы мокрота, происходит ее разжижение;

восстанавливается артериальное давление;

стабилизируется настроение, нервная система становится более устойчивой к стрессам;

концентрация внимания.

Учитывая то, что при использовании методики отмечают положительные эффекты, спелеотерапия назначается многим пациентам.

Показания и противопоказания Спелеотерапии

Процедура помогает справиться организму с недугами.

Показания для применения:

заболевания дыхательной системы - бронхиальная астма любой формы;

бронхиты хронической формы;

повышенное артериальное давление, гипертония;

аллергические заболевания.

При назначении процедуры, врач должен проверить и наличие противопоказаний у больного.

Противопоказания:

тяжелая стадия гипертонии;

бронхиальная астма в тяжелой форме;

сердечно-сосудистая недостаточность;

беременность;

инфекционные заболевания;

онкология.

В случае если у больного есть хотя бы одно ограничение по указанным заболеваниям, спелеотерапия не назначается.

Спелеотерапия для беременных

При беременности, независимо от срока, спелеотерапия не назначается. Связано это с тем, что при поступлении большого количества воздуха в организм, может быть спровоцирован выкидыш.

Помните, без назначения врача нельзя заниматься самолечением, особенно в период беременности.

Как правильно подготовиться к процедуре

При назначении процедуры, пациент должен обратить внимание не только на показания и противопоказания, но и на правила подготовки к ней. Подготовка включает следующие этапы:

врач знакомится с состоянием больного, изучает показания и противопоказания;

объясняет пациенту, что такое спелеотерапия, назначает необходимый курс лечения, обязательно должен сказать о противопоказаниях и предупредить об осложнениях;

стоит обратить внимание на правила безопасности.

Обратите внимание! Зайдя в камеру для получения спелеопроцедуры, пациента должны проинформировать о том, где находится выход из нее.

Спелеотерапия не вызывает серьезных осложнений, воздействует на организм мягко. Если пройти курс лечения полностью, то высока вероятность эффективности и воздействия на организм пациента.

Процедура проводится в шахтах, где ранее добывалась соль. Именно поэтому очень мало мест где можно ее получить.

Отличия галотерапии камерной и спелеотерапии

Галотерапия - процедура, при помощи которой организм насыщается воздухом. Проводится в специальной камере. Располагается внутри здания. Помещение разделено на две отдельные комнаты. У них устанавливаются кресла. Насыщение воздуха солями происходит при использовании специальных устройств.

Что же такое спелеотерапия? Методика проводится в соляной пещере, где ранее добывали соль. Воздух более насыщен содержанием различных элементов.

Осложнения после спелеотерапии

Несмотря на положительное влияние на организм, у больного могут возникнуть и осложнения. При первом их проявлении стоит сообщить врачу.

кашель - происходит выделение мокроты. Появиться может после трех сеансов, а после того, как сеансы окончены кашель исчезает. Нельзя сказать о том, что кашель имеет отрицательное влияние на организм, так как происходит полное очищение дыхательной системы;

появление насморка. Появляется на первом сеансе. По его окончанию требуется промыть носоглотку.

Процедура улучшает состояние здоровья больного, усиливается защитная функция организма. Даже изучив что такое спелеотерапия, ее показания и противопоказания, методику должен назначать ваш лечащий врач.