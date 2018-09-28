Чем лечить затяжной кашель у ребенка

Длительно продолжающийся кашель у ребенка – это последствие предыдущего недолеченного заболевания. Он протекает без температуры, доставляет родителям множество беспокойства. Затяжной кашель у ребенка без температуры чем лечить, подскажет детский врач. Он объяснит причину развития синдрома, как происходит рефлекторный кашель.

Организм рефлекторно избавляется от накоплений в на пути дыхания, когда там собирается слизь с колониями вирусов, бактерий. Такой кашель может носить аллергический характер.

Нормально, если ребенок откашливается 10 раз за день. Когда же кашель у ребенка переходит в частый, надоедливый, затяжной, чем его лечить, если нет температуры, родители сами не знают. Им приходится обращаться за помощью к педиатру.

Разряды кашля:

затяжной – более 4-8 недель;

хронический – до 3-х-4-х месяцев.

В любом случае с раннего детства надо учить детей не проглатывать отхаркивающуюся мокроту, а сплевывать ее.

Тогда микробы и бактерии будут покидать организм, их будет становиться меньше, снизится риск развития инфекционного воспаления.

Кашель различается по видам:

сухой;

мокрый – продуктивный.

Влажное откашливание отхаркивает собирающуюся мокроту, слизь. Надо, чтобы она выводилась, не задерживалась в дыхательных путях. Это очистительное действие кашля. Попадание вредоносной слизи в ЖКТ вызывает рвоту, расстройство кишечника.

Сухой кашель является защитой организма, который таким способом очищает бронхи от попадающей пыли, аллергенов, патогенных организмов. Рецепторы на слизистых оболочках дыхательных путей легко раздражаются, вызывают сухой, непродуктивный кашель, не вызывая при этом температурного компонента заболевания.

Кашель разного происхождения

Детский организм часто поражают грибки. Их любимое место обитания – горло. В некоторых ситуациях грибкам создаются условия для их активного размножения, и у ребенка появляется сухой кашель на долгое время.

Все типы грибкового поражения у малышей, будь то молочница, глоссит, или микотические повреждения на губах, языке, сопровождаются длительным сухим кашлем. Приступы кашля мучительные, раздражающие ребенка.

Причиной такого кашля является скопление налета творожистого характера, что и раздражает кашлевые нервные рецепторы. Особенность кашля грибковой этиологии – его никогда не сопровождает повышение температуры.

Если у ребенка долго держится кашель сухого вида, он просто изматывает ребенка. Здесь врач старается перевести кашель во влажную, продуктивную форму. Затяжной кашель без температуры говорит о болезненном состоянии неинфекционной этиологии, врачу важно решить, чем лечить ребенка.

Причины кашля без температуры могут проявиться в:

бронхиальной астме;

грибковых инфекциях;

аллергических проявлениях;

ожогах легких и бронхов горячим воздухом;

наличием инородного тела на пути дыхания;

повреждении дыхательных путей средствами химического происхождения;

пассивном курении, когда рядом с ребенком взрослые курят во всех комнатах.

Причиной кашля становятся глистные инвазии. Сухой затяжной кашель без температуры у ребенка побуждает педиатра проверить малыша на наличие паразитирующих червей. Тогда станет ясно, чем лечить ребенка. Ведь аскаридам для нормального развития на определенном цикле требуется кислород.

В поисках воздуха личинки пробираются в легкие, где, как инородное тело, мешают проходить воздуху, и ребенок начинает кашлять.

Чем лечится длительный кашель

Часто кашлевые приступы случаются по ночам, тогда не высыпаются ни дети, ни родители. ой симптом мучает малыша по ночам, не давая спокойно выспаться. И родители ведут малыша к педиатру. В зависимости от того, какой тип кашля у ребенка – сухой, или влажный, врач выбирает направление лечения.

Исключаются курение родителей, аллергические агенты, сухой воздух в квартире, недавно перенесенные заболевания. Антибиотики при кашле без температуры не назначаются.

Врач назначит:

препараты против сухого кашля, чтобы разжижать и выводить мокроту;

сиропы для остановки влажного кашля, препараты муколитического отхаркивающего действия.

При сухом кашле назначаются:

Глауцин, средство растительного происхождения; обладает противовоспалительным действием, не подавляет кашлевой центр;Бутамират, подавляет кашлевой центр, снимает воспаление в бронхах, насыщает их кислородом; Тусупрекс, специально разработанное средство против изнуряющего кашля вирусной этиологии; Либексин, от него перестает болеть горло, надорванное кашлем, расширяются просветы в бронхах и легких; переводит сухой кашель во влажный; Делсим, средство разработано специально против ночных приступов кашля, действует на кашлевой центр, временно блокирует его раздражение; Робитуссин. Обладает сосудосуживающим эффектом, снимая отечность и воспаления бронхов. Это лекарство назначают при длительном кашле, вызванном простудными заболеваниями.

При затяжном влажном кашле врач назначит муколитики, выводящие из организма ребенка густую, вязкую мокроту и слизь.

Муколитические препараты:

Амброксол , разжижает образующуюся слизь, быстро выводит ее с облегченным продуктивным кашлем;

, разжижает образующуюся слизь, быстро выводит ее с облегченным продуктивным кашлем; Карбоцистеин , регенератор слизистых оболочек в легких, образует и выводит мокроту;

, регенератор слизистых оболочек в легких, образует и выводит мокроту; Бромгексин , уменьшает вязкость отделяемой слизи, повышает плотность слизистых оболочек бронхов;

, уменьшает вязкость отделяемой слизи, повышает плотность слизистых оболочек бронхов; Флуимуцил , убивает воспаление, оказывает противоокислительное действие, разжижает выводит слизь;

, убивает воспаление, оказывает противоокислительное действие, разжижает выводит слизь; Амбробене , борется воспалением, выводит мокроту гнойного характера; смягчает слизь и выводит мокроту;

, борется воспалением, выводит мокроту гнойного характера; смягчает слизь и выводит мокроту; Лазолван, активно разжижает мокроту, стимулирует функции мерцательных тканей легких, останавливает кашель.

Надо обратить внимание, что у муколитиков и средств против кашля противоположное действие. Их нельзя давать ребенку, чтобы не осложнить его состояние.

Есть нюансы и у муколитиков. Таблетки, известные с детства, называются Мукалтин. Сколько его будет принимать ребенок, столько и будет откашливать мокроту, потому что таблетки продолжают свою работу – отделять мокроту и выводить. Стоит только прекратить прием препарата, как ребенок перестает кашлять.

Народное лечение

Среди методов народного лечения популярностью пользуются тепловые компрессы:

Из вареного картофеля. Способ приготовления: отварить нечищеные 2-3 картофелины. Размять вилкой до однородной массы, добавить 1-2 ст. л. растительного масла. Сформовать лепешку, положить ее на мягкую х/б ткань. Тканью положить на грудь ребенка, закрепить теплым платком. Держать до остывания лепешки. Из капусты с медом. Способ приготовления: Большой лист капусты разогреть в кипятке, как на голубцы, его внутреннюю сторону смазать мягким медом.

Приложить лист к груди малыша, приклеить его пищевой пленкой, затем укутать шерстяным платком. Такой компресс остается на всю ночь.