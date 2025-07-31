Нужно ли принимать железо во время месячных? Ответ нутрициолога

Менструации действительно увеличивают риск железодефицита, особенно при обильных и продолжительных кровотечениях. Но важно понять: дефицит не всегда связан только с потерями крови. Чаще – с тем, как железо усваивается, как работает кишечник и печень, достаточно ли в рационе белка, витаминов и микроэлементов. Попросили нутрициолога Юлию Ульяшкину рассказать, как работает наш организм и почему важно подходить к вопросу системно.





7 причин, почему железо не усваивается (и когда добавки не помогут)

1. Низкая кислотность желудка

Чтобы железо всасывалось, нужна соляная кислота. Но при хроническом стрессе, дефиците минералов, Хеликобактер пилори или гипотиреозе кислотность снижается – и железо не усваивается.

2. Нарушения в кишечнике

СИБР, СРК, дисбактериоз, воспаление мешают всасыванию питательных веществ. Если есть постоянные расстройства стула, скорее всего, дефицитов больше, чем кажется.

3. Железо "съедают" бактерии и паразиты

Кандида, кишечная палочка, бластоцисты, шистосомы и хеликобактер активно потребляют железо. А значит, подпитываются приемом добавок.

4. Эстрогендоминирование и обильные месячные

Если организм самостоятельно не выводит избыток эстрогенов, начинаются обильные менструации. Потери крови растут, запасы железа падают. Без работы с детоксикацией прием добавок не поможет.





5. Проблемы с печенью

Этот орган регулирует хранение и высвобождение железа через гормон гепцидин. Если печень перегружена (фиброз, плохой желчеотток, недостаточность второй и третьей фаз детокса). Избыток железа в печени приводит к окислительному стрессу и повреждению гепатоцитов (клеток печени), что грозит фиброзом.

6. Недостаток ферментов

При сниженной функции поджелудочной железы (дефицит липазы, амилазы, протеаз) нарушается всасывание железа, витаминов B12 и других веществ, участвующих в кроветворении. Это может привести к анемии, даже если в рационе железа достаточно.

7. Дефицит белка и кофакторов

Для усвоения железа необходим не только сам микроэлемент, но и "сопровождение": витамины C, B9, B12, медь, кремний. Прием железа на фоне нехватки этих веществ может вызвать оксидативный стресс и нанести вред организму.

Принимать железо можно только после анализов

Проверить, нужен ли прием, можно только через лабораторные показатели. Основные – ферритин, трансферрин, сывороточное железо, гемоглобин, С-реактивный белок, гомоцистеин, медь, АЛТ, АСТ и Гамма-ГТ. Только с этими данными можно принимать решение совместно с врачом.





Почему прием железа может быть опасен

Повреждение клеток печени;

начало воспаления;

риск фиброза и цирроза печени;

перегрузка антиоксидантной системы организма.

Особенно опасен прием железа при нарушенной второй и третьей фазах детоксикации, если плохо работает метилирование, глюкуронидация, связывание с глутатионом и если нарушен желчеотток и микрофлора кишечника.

Железо ускоряет первую фазу детокса, Если дальше токсины не выводятся, они возвращаются в организм в еще более опасной форме.

А если все-таки дефицит

Если анализы и врач подтвердили, что в организме не хватает микроэлемента, важно учитывать и кофакторы – вещества, без которых оно не усвоится.

белок (основа транспортных молекул);

витамин C (усиливает всасывание);

витамины B9 и B12;

медь (участвует в синтезе гемоглобина);

цинк и кремний (поддержка костного мозга и обмена веществ).

Что делать во время менструации

Следите за самочувствием, но не пейте железо "про запас".

При обильных месячных сдайте анализы и обсудите результаты с врачом.

Не забывайте про печень, кишечник и полноценное питание: они играют решающую роль в работе железа.

Если есть симптомы – слабость, головокружение, обмороки – не гадайте. Проверьте биохимию и подбирайте терапию под наблюдением специалиста.

Что не стоит делать в любом случае