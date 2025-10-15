Ученые нашли простое средство для улучшения самочувствия при простуде

Мятные леденцы признаны эффективными для повышения концентрации во время болезни.

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) представили результаты исследования, согласно которому обычные мятные леденцы способны положительно влиять на внимание и настроение человека во время простуды. Как сообщает RidLife, специалисты выяснили, что ароматические соединения мяты активируют участки головного мозга, отвечающие за бодрствование, и снижают ощущение усталости, что позволяет частично компенсировать когнитивное снижение, характерное для легких респираторных инфекций.

В ходе эксперимента, продолжавшегося десять недель, наблюдение велось за 81 студентом. Часть участников за это время перенесла простуду. Заболевших разделили на три группы: одна получала мятные леденцы, другая – сладости без ментола, а третья вовсе отказалась от любых конфет. Дополнительно исследователи включили в контрольную группу здоровых студентов для сопоставления результатов. Все добровольцы прошли серию тестов, оценивающих внимание, скорость реакции и эмоциональный фон.

Результаты показали, что даже легкие простудные заболевания вызывают заметное замедление психомоторных реакций, снижение концентрации и ухудшение координации глазных движений. Однако участники, употреблявшие мятные леденцы, продемонстрировали более высокие показатели внимательности и бодрости, чем те, кто не получал ментолсодержащих сладостей. Ученые связывают этот эффект с особенностями воздействия мятных паров и эфирных масел, которые стимулируют сенсорные рецепторы и влияют на центры восприятия усталости в мозге.

Исследователи отмечают, что мятные леденцы не лечат простуду напрямую, но способны временно улучшить общее самочувствие, настроение и когнитивные функции. Таким образом, они могут служить простым и безопасным способом облегчить легкие симптомы недомогания и сохранить продуктивность во время болезни.

Работа опубликована в научном журнале World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences и дополняет предыдущие данные о влиянии привычных продуктов на самочувствие при простуде. Ранее специалисты указывали, что употребление теплого супа помогает смягчить симптомы вирусных инфекций.

