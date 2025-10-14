10 опасных мифов о раке груди

Рак груди остается самым распространенным видом онкозаболеваний среди женщин, но успех в лечении очень высокий, если выявить его на ранней стадии. Мифы и заблуждения очень мешают своевременно проходить обследования и доверять доказательной медицине. Одни боятся маммографии, другие уверены, что болезнь "не передается по женской линии" или возникает только в зрелом возрасте. Мы собрали самые распространенные мифы и разобрали их с опорой на научные данные.

1. Сахар вызывает рак груди

Этот миф звучит особенно убедительно: кажется логичным, что опухоли "питаются" сахаром. На самом деле нет доказательств, что сахар напрямую вызывает рак груди.

Однако избыточное потребление простых углеводов действительно повышает риск ожирения – а лишний вес уже доказано увеличивает вероятность развития болезни.

2. Бюстгальтеры с косточками мешают лимфотоку и провоцируют рак

Эта теория появилась еще в 1990-е и многие до сих пор верят в это. Но исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, не выявило никакой связи между типом бюстгальтера и риском рака груди.

Лимфатическую систему не так просто перекрыть – ее работа не зависит от плотности ткани бюстгальтера или металлических деталей в конструкции.

3. Антиперспиранты и дезодоранты вызывают рак груди



Многие утверждают, что соли алюминия или парабены из дезодорантов проникают через кожу и вызывают опухоль. На данный момент крупные исследования не подтвердили эту связь.



Риск рака груди не связан с использованием антиперспирантов. Главное следить за составом и не наносить средство на раздраженную кожу после бритья.

4. Если в семье никто не болел, можно не волноваться

Только 5–10 % случаев рака груди связаны с наследственными мутациями в генах.

У большинства пациенток с таким диагнозом нет семейного анамнеза. Поэтому регулярные профилактические осмотры важны для всех женщин, даже без генетической предрасположенности.

5. Если грудь болит или прощупывается узел – это точно рак

Боль или уплотнение не всегда означают злокачественный процесс. Чаще это доброкачественные образования – кисты, фиброаденомы, циклические изменения, связанные с гормонами.

Тем не менее любые новые симптомы – повод обратиться к врачу, а не ждать, что "само пройдет".

6. Маммография может вызвать или "разнести" рак





Миф о том, что маммография опасна, не имеет доказательной базы. Доза облучения при процедуре крайне мала и не способна вызвать мутационные процессы.

Исследования также не подтверждают, что механическое сдавливание груди "распространяет" опухоль.

Именно регулярная маммография остается самым эффективным способом раннего выявления болезни.

7. Мужчины не болеют раком груди

Болезнь действительно чаще встречается у женщин, но мужчины тоже имеют грудную ткань и могут заболеть (около 1 % от всех случаев). У них заболевание часто диагностируют позже из-за низкой настороженности. Поэтому при появлении уплотнений или выделений из сосков важно сразу пройти обследование.

8. Имплантаты вызывают рак

Современные импланты не повышают риск рака груди. Исключение – редкая форма лимфомы, связанная с определенными текстурированными имплантами, но это не рак молочной железы, а отдельное заболевание лимфоидной ткани. Регулярное наблюдение у хирурга и маммолога после операции по увеличению груди – обязательная практика.

9. Кисты могут "перерасти" в рак





Кисты – это доброкачественные образования, которые не превращаются в злокачественные опухоли. Нужно только наблюдение и регулярное УЗИ по назначению врача. То, что клетки кист превращаются в раковые, не доказано ни одним исследованием.

10. Аборт повышает риск рака груди

Многочисленные метаанализы показали, что прерывание беременности не связано с повышением риска рака груди. Эта гипотеза была опровергнута еще в начале 2000-х.