Серотонин и кишечник: скрытая связь, которая определяет самочувствие

 318

Малоизвестный факт, но серотонин регулирует не только настроение, но и пищеварение, качество сна, делает нас более устойчивыми к стрессу и колебаниям настроения.

До 95% серотонина вырабатывается не в мозге, а в кишечнике. Для тела это не просто статистика: именно кишечный серотонин управляет моторикой, реакцией слизистой и тем, как организм реагирует на стресс.

Сегодня серотонин рассматривают не как молекулу про настроение, а как комплексный регулятор. Его выработка зависит от питания, состояния микробиоты и общего режима – на сбои этой системы реагируют и тело, и психика. Собрали основные механизмы и способы поддержать себя.

Фото: Freepik.com

1. Серотонин регулирует скорость работы кишечника

Гормон координирует перистальтику – ритм сокращений и скорость продвижения пищевого комка. При избытке кишечник ускоряется: это связано со склонностью к диарее и развитию синдрома раздраженного кишечника. При дефиците замедляется моторика, усиливаются запоры и ощущение тяжести.

Что нужно делать

  • Питайтесь регулярно.
  • Потребляйте достаточное количество клетчатки.
  • Введите ежедневную физическую активность (хотя бы минимальную).
  • Избегайте жестких диет и резких ограничений.

2. Серотонин влияет на всасывание нутриентов и воды

Серотонин помогает кишечнику правильно регулировать баланс жидкости и усваивать питательные вещества. Когда его сигнал стабильный, организм эффективно "забирает" все нужное из пищи.

Если гормона не хватает, вещества всасываются нестабильно: иногда пища проходит слишком быстро, иногда задерживается. Это отражается и на самочувствии, и на энергии.

Как поддержать процесс

  • В каждом приеме пищи должен быть белок – это основа стабильного обмена веществ.
  • Старайтесь не пропускать еду и не увеличивать интервалы слишком сильно.
  • Избегайте монодиет и программ с резким снижением калорий.
  • Если есть признаки дефицитов (усталость, слабость, ломкость ногтей), сдайте анализы.

Фото: Freepik.com

3. Серотонин участвует в защите слизистой и влияет на воспаление

Кишечный серотонин помогает слизистой реагировать на раздражители спокойнее и контролировать воспаление. Когда система работает ровно и стабильно, кишечник переносит изменения в питании, стрессы и нагрузки без выраженных симптомов.

Когда серотониновый сигнал сбивается, слизистая становится чувствительнее: появляется вздутие, спазмы, боль, ощущение "воспаленности".

Что снижает нагрузку

  • Выстраивайте питание с акцентом на противовоспалительные продукты: овощи, рыбу, орехи, масла.
  • Ешьте минимум переработанных продуктов.
  • Не игнорируйте тревожные симптомы: кровь, ночные боли, повышение температуры – повод обратиться к врачу.

4. Микробиота помогает вырабатывать серотонин

Полезные бактерии в кишечнике поддерживают выработку серотонина. Они производят вещества, которые помогают системе работать ровно. Когда микробиота нарушена, например после антибиотиков, строгих диет или нерегулярного питания, серотониновая регуляция ослабевает, и кишечник реагирует более чувствительно даже на обычные раздражители.

Как поддержать микробиоту

  • Ежедневно увеличивайте долю растительной клетчатки в рационе.
  • Добавляйте ферментированные продукты, если они хорошо переносятся.
  • После антибиотиков обсудите процедуру восстановления микробиоты с врачом.
  • Помните, что изменения происходят постепенно – микробиота восстанавливается в течение нескольких недель.

Фото: Freepik.com

5. Серотонин связывает работу кишечника и нервной системы

Кишечный серотонин напрямую влияет на то, как организм реагирует на стресс, как работает блуждающий нерв и насколько устойчиво тело держит эмоциональные колебания. Хотя он не попадает в мозг напрямую, его сигналы формируют "фон", на котором работает нервная система. Поэтому сбои в работе кишечника часто приводят к тревожности, перепадам настроения и нарушениям сна.

Как укрепить эту связь

  • Создайте режим сна (по возможности ложитесь и вставайте в одно время), сделайте режим дня максимально предсказуемым.
  • Практикуйте мягкие техники снижения стресса: дыхательные практики, прогулки, йога.
  • Небольшая физическая активность каждый день.
  • Наблюдайте за реакциями тела: если конкретные продукты ухудшают самочувствие, фиксируйте это и исключайте их из постоянного рациона.
Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.