Серотонин и кишечник: скрытая связь, которая определяет самочувствие

До 95% серотонина вырабатывается не в мозге, а в кишечнике. Для тела это не просто статистика: именно кишечный серотонин управляет моторикой, реакцией слизистой и тем, как организм реагирует на стресс.

Сегодня серотонин рассматривают не как молекулу про настроение, а как комплексный регулятор. Его выработка зависит от питания, состояния микробиоты и общего режима – на сбои этой системы реагируют и тело, и психика. Собрали основные механизмы и способы поддержать себя.





1. Серотонин регулирует скорость работы кишечника

Гормон координирует перистальтику – ритм сокращений и скорость продвижения пищевого комка. При избытке кишечник ускоряется: это связано со склонностью к диарее и развитию синдрома раздраженного кишечника. При дефиците замедляется моторика, усиливаются запоры и ощущение тяжести.

Что нужно делать

Питайтесь регулярно.

Потребляйте достаточное количество клетчатки.

Введите ежедневную физическую активность (хотя бы минимальную).

Избегайте жестких диет и резких ограничений.

2. Серотонин влияет на всасывание нутриентов и воды

Серотонин помогает кишечнику правильно регулировать баланс жидкости и усваивать питательные вещества. Когда его сигнал стабильный, организм эффективно "забирает" все нужное из пищи.

Если гормона не хватает, вещества всасываются нестабильно: иногда пища проходит слишком быстро, иногда задерживается. Это отражается и на самочувствии, и на энергии.

Как поддержать процесс

В каждом приеме пищи должен быть белок – это основа стабильного обмена веществ.

Старайтесь не пропускать еду и не увеличивать интервалы слишком сильно.

Избегайте монодиет и программ с резким снижением калорий.

Если есть признаки дефицитов (усталость, слабость, ломкость ногтей), сдайте анализы.





3. Серотонин участвует в защите слизистой и влияет на воспаление

Кишечный серотонин помогает слизистой реагировать на раздражители спокойнее и контролировать воспаление. Когда система работает ровно и стабильно, кишечник переносит изменения в питании, стрессы и нагрузки без выраженных симптомов.

Когда серотониновый сигнал сбивается, слизистая становится чувствительнее: появляется вздутие, спазмы, боль, ощущение "воспаленности".

Что снижает нагрузку

Выстраивайте питание с акцентом на противовоспалительные продукты: овощи, рыбу, орехи, масла.

Ешьте минимум переработанных продуктов.

Не игнорируйте тревожные симптомы: кровь, ночные боли, повышение температуры – повод обратиться к врачу.

4. Микробиота помогает вырабатывать серотонин

Полезные бактерии в кишечнике поддерживают выработку серотонина. Они производят вещества, которые помогают системе работать ровно. Когда микробиота нарушена, например после антибиотиков, строгих диет или нерегулярного питания, серотониновая регуляция ослабевает, и кишечник реагирует более чувствительно даже на обычные раздражители.

Как поддержать микробиоту

Ежедневно увеличивайте долю растительной клетчатки в рационе.

Добавляйте ферментированные продукты, если они хорошо переносятся.

После антибиотиков обсудите процедуру восстановления микробиоты с врачом.

Помните, что изменения происходят постепенно – микробиота восстанавливается в течение нескольких недель.





5. Серотонин связывает работу кишечника и нервной системы

Кишечный серотонин напрямую влияет на то, как организм реагирует на стресс, как работает блуждающий нерв и насколько устойчиво тело держит эмоциональные колебания. Хотя он не попадает в мозг напрямую, его сигналы формируют "фон", на котором работает нервная система. Поэтому сбои в работе кишечника часто приводят к тревожности, перепадам настроения и нарушениям сна.

Как укрепить эту связь