Продукты, которые могут исчезнуть в ближайшие 50 лет

Заходя за покупками в магазин, мы и не задумываемся над тем, что в ближайшие десятилетия состав продуктов на полках может сильно измениться.

Ученые по всему миру бьют тревогу, сообщая о том, как губительно сказывается человеческая деятельность на экологии нашей планеты. И если нам кажется, что угроза слишком уж призрачна и не коснется нас напрямую, то представьте, что скоро лично вы лишитесь возможности начать утро с чашки ароматного кофе или съесть кусочек шоколада.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает, что в XX веке мы потеряли 75% разнообразия сельскохозяйственных культур и этот процесс продолжается. Основной причиной этого является изменение климата, вызванное промышленным загрязнением окружающей среды — а именно глобальное потепление и засуха. Итак, какие же продукты попали в тревожный список «исчезающих»?

Кофе

Трудно представить, что этот популярнейший напиток может исчезнуть из нашего привычного ритуала пробуждения. Однако ученые утверждают, что к 2080 году кофейных деревьев может просто не остаться. Экстремальные температуры и изменение количества осадков вызывают распространение вредителей и различных болезней на кофейных плантациях. Прецеденты уже были — так, в 2012 году от листовой ржавчины пострадала половина урожая кофе во всей Центральной Америке. Ущерб составил около 500 млн долларов, 350 000 человек лишились работы.

Почти две трети мирового объема кофе поступает с небольших плантаций площадью менее двух гектаров, поэтому сейчас крупнейшие мировые компании-производители кофе ведут активную работу с владельцами плантаций для их просвещения и разработки ответных мер.

Одним из самых успешных является климатический проект под названием Coffee & Climate, запущенный в 2011 году компанией Paulig и организацией GIZ (немецким обществом по международному сотрудничеству). С помощью этой прикладной программы производители кофе могут оценивать свою обстановку, искать рекомендации и инструкции для работы, а также находить практические способы развивать свой промысел и адаптироваться к изменению климата.

Бананы

Бананы уже давно перестали быть экзотикой на наших столах и воспринимаются как вполне привычный и родной фрукт. Мы давно запомнили: бананы растут не на пальмах — это многолетнее травянистое растение, и нам кажется, что и растут плоды так же быстро и легко, как трава.

На самом деле самому популярному сорту «кавендиш», который и продается во всех наших магазинах, грозит полное уничтожение — причина в грибке, который проникает в корень растения и заражает плод. Болезнь уже распространилась по банановым плантациям в Азии, Австралии и Африке. Признаки инфекции уже были замечены в Пакистане, Ливане, Иордании, Омане, Мозамбике и Квинсленде. В 1950-е годы эта болезнь уже уничтожила популяцию бананов в Центральной и Южной Америке. Теперь эксперты считают, что болезнь снова вернется в Южную Америку, где выращивается 82% всех бананов сорта.

Если болезнетворный грибок попадает в почву, она остается зараженной на несколько десятков лет. Способов борьбы с ним пока не найдено. Так что выходов только два — переключаться на менее популярные и более редкие сорта или воспользоваться услугами генной инженерии.

Шоколад

Любимое лакомство миллионов тоже под угрозой. Производство шоколада напрямую зависит от произрастания какао-бобов, но нынешний спрос на это ценное сырье в разы превышает возможности фермеров-плантаторов. Несколько лет назад ученые уже заявили, что качество бобов значительно ухудшится через несколько десятилетий. А плантации сокращаются уже сейчас — и в первую очередь в Кот-д'Ивуаре, стране, которая является их главным производителем. Здесь выращиванием какао занимались целые поколения, но сегодня фермеры уже не в состоянии противостоять таким трудностям, как смертоносные эпидемии, заболевания растений и участившиеся случаи засухи. Уже к 2050 году количество урожая может уменьшиться вдвое, если температура воздуха поднимется всего на 2,3 градуса.

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Арахис

Невероятно распространенный орех (а точнее боб) вовсе не кажется нам редким деликатесом, трудным в выращивании. Однако на самом деле это растение очень капризно и требовательно и не дает урожай в плохих погодных условиях. Ему необходима стабильная температура без перепадов и сильной жары.

Постоянное повышение температуры приводит к засухе, что делает уход за урожаем в разы тяжелее и более затратным.

Фермерам приходится искать более холодные места для выращивания арахиса, однако таких территорий становится все меньше, а существующие, согласно прогнозам, вскоре сократятся на 90%.

Виноград

Тревожная информация для любителей французского вина — возможно, вскоре нам придется очень экономно расходовать существующие запасы этого благородного напитка, так как основное сырье для его производства — виноград — так же серьезно страдает от климатических изменений.

Для выращивания винограда крайне важна определенная влажность и температура. Для сбора качественного урожая наилучшим образом подходит период после дождя, последовавшего за засухой. Но так как в последнее время засухи длятся все дольше, то виноград порой не успевает созреть в срок. Согласно прогнозам, серьезней всего пострадают земли вокруг Бордо, которые в 2050 году станут вовсе непригодными для виноделия.

Авокадо

Этот полезный фрукт очень популярен у вегетарианцев — он с успехом заменяет сливочное масло, не содержит сахара и вредных жиров, зато является ценным источником калия. Он входит во многие витаминные диеты и активно используется в кухне тропических стран и Латинской Америки.

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Продукт этот не самый дешевый, и цена на него постоянно растет. Тому есть объективная причина. Дело в том, что авокадо требует мягкого климата и большого количества воды — для получения килограмма этих экзотических фруктов требуется более тонны воды. Все более регулярные засушливые периоды требуют дополнительных затрат на выращивание авокадо, а с ними растет и цена готового продукта. В будущем, когда вода может стать ограниченным ресурсом, позволить себе авокадо смогут немногие.