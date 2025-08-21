Потеете больше обычного? Сдайте эти 9 анализов

Излишняя потливость — не просто эстетическая неприятность или бытовое неудобство. Это сигнал организма, который нельзя игнорировать.
Потоотделение – нормальный механизм терморегуляции. Но если оно обильное без жары и спорта, особенно по ночам, это повод разобраться в причинах, а не запасаться дезодорантами.
Физиологический пот – реакция на температуру, нагрузку, эмоции. Гипергидроз – состояние, когда потливость выходит за рамки привычного и мешает жить. Собрали гид, который поможет отличить норму от симптома.
Когда это норма, а когда стоит проверить здоровье
Иногда достаточно убрать триггер, чтобы вернуть обычную норму выделения пота. Но иногда потливость сопровождается другими симптомами, и это требует диагностики.
Вариант нормы: жара, спорт, поход в баню или сауну, острое и кофеин в рационе, сильный стресс, синтетическая одежда.
Когда нужно что-то делать: сильная потливость ночью, похудение без причины, устойчивая лихорадка, сильная тахикардия/тремор, односторонняя потливость, кашель, одышка и слабость.
Какие анализы сдать в первую очередь
Лучше начать с базовой панели, которая поможет оценить ситуацию. Результаты расшифрует специалист, который назначит лечение и дополнительные исследования.
- ТТГ и свободный Т4. Чтобы исключить гипотиреоз – частую причину потливости, тахикардии, тревожности.
- Глюкоза натощак и HbA1c. Колебания сахара и гипогликемия усиливают потливость, дрожь, слабость.
- ОАК и С-реактивный белок. Помогают заметить воспаление или инфекцию при лихорадке и ночных потах.
- Ферритин. Маркер дефицита железа; его нехватка приводит к тахикардии, "приливам" пота, становится сложно справляться даже с базовыми нагрузками.
- Биохимия: АЛТ/АСТ, креатинин, электролиты. Помогают оценить состояние печени, почек и водно-электролитного баланса.
Что стоит сдать по показаниям
- ФСГ, эстрадиол/прогестерон. При "приливах" у женщин – проверяет состояние перименопаузы.
- Свободные метанефрины мочи/плазмы. При приступах пота с скачками давления и тахикардией – скрининг феохромоцитомы.
- Рентген/КТ грудной клетки или тест на туберкулез. Эти показатели помогут исключить инфекции, если есть ночные поты, кашель, похудение.
- Утренний кортизол, пролактин. При стойкой тревожности, нарушениях цикла, прибавке или снижении веса
Какие препараты и состояния могут усиливать потоотделение
Не всегда дело в гормонах, иногда виноваты лекарства или бытовые привычки.
- Антидепрессанты, антипиретики, тиреоидные гормоны, гипогликемические средства.
- Никотин, алкоголь, избыток кофеина и острых специй.
- Тревожные расстройства, панические атаки, инфекции и лихорадка.
К какому врачу идти
Не теряйте время и для начала обратитесь к терапевту, чтобы он собрал анамнез и дал направление на базовые анализы. Далее он направит вас к одному из профильных специалистов.
- К эндокринологу, если дело в гормональном фоне.
- К гинекологу, если потливость – симптом приливов.
- К инфекционисту, если вы активно потеете по ночам.
- К дерматологу, чтобы диагностировать первичный гипергидроз.
- К неврологу или психотерапевту, если дело в панических атаках.
Как подготовиться к анализам, чтобы результаты были точными
Часть тестов "чувствительна" к кофе, нагрузкам и добавкам. Пара простых правил – и цифры будут честными.
- Накануне анализа: не пейте алкоголь, не ходите в сауну, ограничьте острое и кофеин.
- В день сдачи: не ешьте 8–12 часов (для глюкозы/липидов); воду пить можно.
- Тренировки: избегайте интенсивных нагрузок за 24 часа (влияют на CRP и гормоны).
- Добавки: по согласованию – пауза по биотину (B7) 48–72 часа: он вмешивается в некоторые иммунные анализы.
- Метанефрины: заранее обсудите с врачом отмену ряда лекарств; ограничьте кофеин и никотин.
Что можно сделать уже сегодня
Пока ждете прием и результаты анализов, смягчите симптом бытовыми шагами – они действительно помогают.
- Поддерживайте прохладу в помещениях, чаще проветривайте, носите легкую одежду из натуральных тканей.
- Сократите количество кофеина, алкоголя и очень острых приправ.
- Регулярно двигайтесь: 150 минут умеренной активности в неделю снижают стресс-индуцированную потливость.
- Освойте короткие дыхательные техники для эпизодов тревоги (4-7-8, "квадрат").
- При избыточном весе начните умеренную коррекцию – это заметно снижает гипергидроз.
5 красных флагов: тянуть больше нельзя
В этих случаях самолечение может привести к фатальным последствиям – срочно обратитесь к врачу.
- Ночные поты сопровождаются похудением и лихорадкой.
- Приступы с резкими скачками давления и тахикардией.
- Потливость с болью в груди или одышкой.
- Односторонняя потливость, неврологические симптомы.