Потеете больше обычного? Сдайте эти 9 анализов

Потоотделение – нормальный механизм терморегуляции. Но если оно обильное без жары и спорта, особенно по ночам, это повод разобраться в причинах, а не запасаться дезодорантами.

Физиологический пот – реакция на температуру, нагрузку, эмоции. Гипергидроз – состояние, когда потливость выходит за рамки привычного и мешает жить. Собрали гид, который поможет отличить норму от симптома.





Когда это норма, а когда стоит проверить здоровье

Иногда достаточно убрать триггер, чтобы вернуть обычную норму выделения пота. Но иногда потливость сопровождается другими симптомами, и это требует диагностики.

Вариант нормы: жара, спорт, поход в баню или сауну, острое и кофеин в рационе, сильный стресс, синтетическая одежда.

Когда нужно что-то делать: сильная потливость ночью, похудение без причины, устойчивая лихорадка, сильная тахикардия/тремор, односторонняя потливость, кашель, одышка и слабость.

Какие анализы сдать в первую очередь

Лучше начать с базовой панели, которая поможет оценить ситуацию. Результаты расшифрует специалист, который назначит лечение и дополнительные исследования.

ТТГ и свободный Т4. Чтобы исключить гипотиреоз – частую причину потливости, тахикардии, тревожности. Глюкоза натощак и HbA1c. Колебания сахара и гипогликемия усиливают потливость, дрожь, слабость. ОАК и С-реактивный белок. Помогают заметить воспаление или инфекцию при лихорадке и ночных потах. Ферритин. Маркер дефицита железа; его нехватка приводит к тахикардии, "приливам" пота, становится сложно справляться даже с базовыми нагрузками. Биохимия: АЛТ/АСТ, креатинин, электролиты. Помогают оценить состояние печени, почек и водно-электролитного баланса.





Что стоит сдать по показаниям

ФСГ, эстрадиол/прогестерон. При "приливах" у женщин – проверяет состояние перименопаузы. Свободные метанефрины мочи/плазмы. При приступах пота с скачками давления и тахикардией – скрининг феохромоцитомы. Рентген/КТ грудной клетки или тест на туберкулез. Эти показатели помогут исключить инфекции, если есть ночные поты, кашель, похудение. Утренний кортизол, пролактин. При стойкой тревожности, нарушениях цикла, прибавке или снижении веса

Какие препараты и состояния могут усиливать потоотделение

Не всегда дело в гормонах, иногда виноваты лекарства или бытовые привычки.

Антидепрессанты, антипиретики, тиреоидные гормоны, гипогликемические средства.

Никотин, алкоголь, избыток кофеина и острых специй.

Тревожные расстройства, панические атаки, инфекции и лихорадка.

К какому врачу идти

Не теряйте время и для начала обратитесь к терапевту, чтобы он собрал анамнез и дал направление на базовые анализы. Далее он направит вас к одному из профильных специалистов.

К эндокринологу, если дело в гормональном фоне.

К гинекологу, если потливость – симптом приливов.

К инфекционисту, если вы активно потеете по ночам.

К дерматологу, чтобы диагностировать первичный гипергидроз.

К неврологу или психотерапевту, если дело в панических атаках.

Как подготовиться к анализам, чтобы результаты были точными

Часть тестов "чувствительна" к кофе, нагрузкам и добавкам. Пара простых правил – и цифры будут честными.

Накануне анализа : не пейте алкоголь, не ходите в сауну, ограничьте острое и кофеин.

: не пейте алкоголь, не ходите в сауну, ограничьте острое и кофеин. В день сдачи : не ешьте 8–12 часов (для глюкозы/липидов); воду пить можно.

: не ешьте 8–12 часов (для глюкозы/липидов); воду пить можно. Тренировки : избегайте интенсивных нагрузок за 24 часа (влияют на CRP и гормоны).

: избегайте интенсивных нагрузок за 24 часа (влияют на CRP и гормоны). Добавки : по согласованию – пауза по биотину (B7) 48–72 часа: он вмешивается в некоторые иммунные анализы.

: по согласованию – пауза по биотину (B7) 48–72 часа: он вмешивается в некоторые иммунные анализы. Метанефрины: заранее обсудите с врачом отмену ряда лекарств; ограничьте кофеин и никотин.





Что можно сделать уже сегодня

Пока ждете прием и результаты анализов, смягчите симптом бытовыми шагами – они действительно помогают.

Поддерживайте прохладу в помещениях, чаще проветривайте, носите легкую одежду из натуральных тканей.

Сократите количество кофеина, алкоголя и очень острых приправ.

Регулярно двигайтесь: 150 минут умеренной активности в неделю снижают стресс-индуцированную потливость.

Освойте короткие дыхательные техники для эпизодов тревоги (4-7-8, "квадрат").

При избыточном весе начните умеренную коррекцию – это заметно снижает гипергидроз.

5 красных флагов: тянуть больше нельзя

В этих случаях самолечение может привести к фатальным последствиям – срочно обратитесь к врачу.