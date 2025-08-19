Что такое skin cycling и зачем он нужен

Очередной wow-тренд или реальная схема ухода, от которой есть результат — узнали у эксперта.

Новый метод ухода за кожей, который обещает максимум пользы и минимум риска. Спросили у косметолога Ольги Макоед, в чем суть skin cycling и какие будут результаты.

В чем суть метода

Skin cycling – это схема ухода, которая строится по циклам. Один цикл занимает 4 дня. Такой порядок позволяет сочетать активные компоненты без риска и дает коже время на восстановление. Это поддерживающий метод, который отлично работает для профилактики и мягкой коррекции.

  • 1 день – кислоты (AHA, BHA, PHA) или энзимы: мягкое отшелушивание, подготовка кожи.
  • 2 день – ретиноиды (ретинол или его альтернатива бакучиол): стимуляция обновления клеток.
  • 3 и 4 дни – восстановление: средства с ниацинамидом, увлажняющие и барьерные кремы.

Почему skin cycling стал популярен именно сейчас

Метод появился еще в 2022 году, но о нем активно говорят только сейчас. И это не случайность – есть ряд причин и поводов обратиться к такому уходу именно сегодня.

  • Многие пострадали от хаотичного ухода – сочетали кислоты, витамин С, ретинол и другие активы в один вечер, что разрушило барьер кожи.
  • Skin cycling предлагает понятную и безопасную систему, где каждый актив вынесен в отдельный день.
  • Это удобно для новичков и дает прогнозируемый результат.

В чем отличие от многоступенчатого ухода

Главная особенность – активны наносятся в разные дни, а не слоями за один раз. Такой подход дает особенно хорошие результаты после лечения акне, пигментации или розацеа, когда коже нужен деликатный ритм ухода.

  • В классическом уходе можно использовать сразу несколько средств подряд, перегружая кожу.
  • В skin cycling шаги чередуются, поэтому снижается риск раздражения и побочных эффектов.

Пошаговая схема

День 1 – кислоты: отшелушивание, подготовка кожи.

День 2 – ретиноиды: стимуляция обновления клеток.

День 3 – восстановление: питание и укрепление барьера.

День 4 – восстановление: продолжение увлажнения и регенерации.

Для плотной, жирной кожи цикл можно сократить до 3 дней (один день восстановления вместо двух).

Что искать в составе

Выбор компонентов зависит от типа кожи.

Кислоты

  • Жирная и пористая кожа – гликолевая, салициловая;
  • чувствительная – молочная, миндальная;
  • очень реактивная – лучше заменить на энзимы.

Ретиноиды

  • Новичкам – низкие концентрации ретинола;
  • чувствительной коже – бакучиол.

Восстановление

  • Ниацинамид, керамиды;
  • увлажняющие кремы, мягкие текстуры без скрабов.

Какие будут результаты

Результат проявляется мягко и постепенно – кожа становится более ровной, плотной и сияющей.

  • Ровный тон;
  • сокращение пор;
  • мелкие морщинки становятся менее заметными;
  • сальные железы работают менее активно;
  • восстанавливается липидный барьер.
Кому точно стоит попробовать

  • Людям с чувствительной и реактивной кожей;
  • при склонности к розацеа и покраснениям;
  • тем, кто хочет поддерживать результат после интенсивного лечения.

Кому стоит выбрать другую схему

  • Акне;
  • выраженная пигментация;
  • заметные возрастные изменения.
