Что такое skin cycling и зачем он нужен

Очередной wow-тренд или реальная схема ухода, от которой есть результат — узнали у эксперта.
Новый метод ухода за кожей, который обещает максимум пользы и минимум риска. Спросили у косметолога Ольги Макоед, в чем суть skin cycling и какие будут результаты.
В чем суть метода
Skin cycling – это схема ухода, которая строится по циклам. Один цикл занимает 4 дня. Такой порядок позволяет сочетать активные компоненты без риска и дает коже время на восстановление. Это поддерживающий метод, который отлично работает для профилактики и мягкой коррекции.
- 1 день – кислоты (AHA, BHA, PHA) или энзимы: мягкое отшелушивание, подготовка кожи.
- 2 день – ретиноиды (ретинол или его альтернатива бакучиол): стимуляция обновления клеток.
- 3 и 4 дни – восстановление: средства с ниацинамидом, увлажняющие и барьерные кремы.
Почему skin cycling стал популярен именно сейчас
Метод появился еще в 2022 году, но о нем активно говорят только сейчас. И это не случайность – есть ряд причин и поводов обратиться к такому уходу именно сегодня.
- Многие пострадали от хаотичного ухода – сочетали кислоты, витамин С, ретинол и другие активы в один вечер, что разрушило барьер кожи.
- Skin cycling предлагает понятную и безопасную систему, где каждый актив вынесен в отдельный день.
- Это удобно для новичков и дает прогнозируемый результат.
В чем отличие от многоступенчатого ухода
Главная особенность – активны наносятся в разные дни, а не слоями за один раз. Такой подход дает особенно хорошие результаты после лечения акне, пигментации или розацеа, когда коже нужен деликатный ритм ухода.
- В классическом уходе можно использовать сразу несколько средств подряд, перегружая кожу.
- В skin cycling шаги чередуются, поэтому снижается риск раздражения и побочных эффектов.
Пошаговая схема
День 1 – кислоты: отшелушивание, подготовка кожи.
День 2 – ретиноиды: стимуляция обновления клеток.
День 3 – восстановление: питание и укрепление барьера.
День 4 – восстановление: продолжение увлажнения и регенерации.
Для плотной, жирной кожи цикл можно сократить до 3 дней (один день восстановления вместо двух).
Что искать в составе
Выбор компонентов зависит от типа кожи.
Кислоты
- Жирная и пористая кожа – гликолевая, салициловая;
- чувствительная – молочная, миндальная;
- очень реактивная – лучше заменить на энзимы.
Ретиноиды
- Новичкам – низкие концентрации ретинола;
- чувствительной коже – бакучиол.
Восстановление
- Ниацинамид, керамиды;
- увлажняющие кремы, мягкие текстуры без скрабов.
Какие будут результаты
Результат проявляется мягко и постепенно – кожа становится более ровной, плотной и сияющей.
- Ровный тон;
- сокращение пор;
- мелкие морщинки становятся менее заметными;
- сальные железы работают менее активно;
- восстанавливается липидный барьер.
- снизить активность сальных желез.
Кому точно стоит попробовать
- Людям с чувствительной и реактивной кожей;
- при склонности к розацеа и покраснениям;
- тем, кто хочет поддерживать результат после интенсивного лечения.
Кому стоит выбрать другую схему
- Акне;
- выраженная пигментация;
- заметные возрастные изменения.