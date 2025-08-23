Гормоны — не только про женщин: что важно знать мужчинам

Усталость, раздражительность, потеря интереса к жизни – не всегда просто стресс или возраст. У мужчин такие симптомы часто связаны с дефицитом тестостерона – главного мужского гормона, который влияет на энергию, сон, настроение, концентрацию и половое влечение. Медцентрсервис клиника в Отрадном все чаще сталкивается с тем, что именно гормональные сбои стоят за ухудшением самочувствия у мужчин, в том числе и в возрасте 30–40 лет.





Что происходит при дефиците тестостерона

Снижение тестостерона отражается на всем организме. Падает выносливость, ухудшается память, растет жировая масса – особенно в области живота. Сон становится поверхностным или прерывистым, настроение нестабильным. Мужчина теряет мотивацию, интерес к привычной активности, может появиться апатия и снижение либидо. И это не всегда возрастные изменения: дефицит может возникнуть и у молодых мужчин – на фоне стресса, ожирения, хронических заболеваний или малоподвижного образа жизни.

Когда стоит провериться

Провериться стоит, если хроническая усталость не уходит даже после отдыха, а эмоциональное состояние и желание действовать заметно ослабевают. Особенно важно не пропустить снижение либидо, проблемы с эрекцией, нарушения сна и необъяснимый набор веса.

Как может помочь врач

Важно не только выявить снижение гормона, но и понять, с чем оно связано. Врач общей практики или уролог подберет индивидуальный план: от коррекции образа жизни до назначения гормональной терапии. Это помогает вернуть ясность мышления, активность и уверенность в себе.