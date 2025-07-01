Эстроген в ответе: как гормоны усиливают аллергию у женщин

Аллергия – это чрезмерная реакция иммунной системы на безвредные вещества. Клинические наблюдения показывают, что женщины чаще и сильнее страдают от аллергических заболеваний, чем мужчины. Например, бронхиальную астму, пищевую аллергию и анафилаксию диагностируют у женщин значительно чаще. Это связано с особенностями женского организма и гормональной регуляции иммунитета.





Основные факторы

Гормональные колебания . Женские половые гормоны (эстрогены и прогестерон) влияют на иммунный ответ. В экспериментах эстрадиол усиливал тяжесть анафилаксии: он повышал активность фермента eNOS, что приводило к резкому падению давления и сильному отеку. При блокировании эстрогена (или eNOS) реакция выравнивалась с мужской. Поэтому у женщин аллергия часто обостряется в периоды резких гормональных изменений – подростковый возраст, менструация, беременность.

. Женские половые гормоны (эстрогены и прогестерон) влияют на иммунный ответ. В экспериментах эстрадиол усиливал тяжесть анафилаксии: он повышал активность фермента eNOS, что приводило к резкому падению давления и сильному отеку. При блокировании эстрогена (или eNOS) реакция выравнивалась с мужской. Поэтому у женщин аллергия часто обостряется в периоды резких гормональных изменений – подростковый возраст, менструация, беременность. Иммунные особенности . У женщин иммунная система более активна, чем у мужчин. Это дает преимущество при защите от инфекций, но повышенная иммунореактивность ведет к чрезмерным аллергическим реакциям и аутоиммунным заболеваниям.

. У женщин иммунная система более активна, чем у мужчин. Это дает преимущество при защите от инфекций, но повышенная иммунореактивность ведет к чрезмерным аллергическим реакциям и аутоиммунным заболеваниям. Наследственность и среда. Генетическая предрасположенность играет роль: если хотя бы один из родителей страдает аллергией, шанс ребенка – около 50%, а если болеют оба, – до 75%. Внешние факторы (курение, загрязнение, неправильное питание, стресс) усиливают воспаление и симптомы аллергии.





Специалисты подчеркивают важность учета гендерных различий при лечении аллергии. Так, ученый Дин Меткалф из NIAID отмечал, что "больше женщин, чем мужчин госпитализируют с анафилаксией, и это указывает на различия по полу". Учитывая эти данные, врачи могут точнее выявлять триггеры и подбирать эффективную терапию, учитывая особенности женского организма.