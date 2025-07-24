Подозреваете депрессию? Сдайте эти 7 анализов

Не списывайте хроническую усталость, потерю интереса к жизни, тревогу без причины на переутомление, усталость и "надо поехать в отпуск".

Если настроение не улучшается неделями, а то, что раньше помогало восстановиться, больше не работает, самое время проверить здоровье. Депрессия – это не только психологическое, но и физиологическое состояние.





Само не пройдет

Депрессия – официально признанное заболевание, которое связано с нарушением баланса нейромедиаторов и общей регуляции нервной системы. Как и любое заболевание, оно требует диагностики и лечения. Если вы запустите это состояние, ухудшится не только настроение и качество жизни, но и сон, пищеварение, иммунитет и гормональный фон.

Как понять, что это депрессия

Пройдитесь по чек-листу симптомов ниже. Если нашли 2 и более, и это состояние продолжается дольше 2-х недель, пора принимать меры.

Апатия, потеря интереса к жизни.

Планы на будущее не вызывают энтузиазма.

Нарушение сна (бессонница или наоборот, постоянная сонливость).

Снижение или усиление аппетита.

Ощущение вины, беспомощности, тревожность.

Быстрая утомляемость.

Сложности с концентрацией.

Мысли о бессмысленности жизни.

Почему важно проверить здоровье

Обращение к психотерапевту и психологу – важный шаг, без которого невозможно полноценное лечение. Но важно помнить, что психоэмоциональное состояние напрямую связано с физическим.





Симптомы, похожие на депрессию, могут быть проявлением других состояний – от анемии до гормонального сбоя. Пока не выяснена причина, сложно выбрать эффективное лечение. Иногда достаточно откорректировать уровень витамина D или гормоны щитовидной железы, чтобы к вам вернулись энергия и желание жить на полную.

7 анализов, которые стоит сдать

1. ТТГ, Т3, Т4

Эти гормоны показывают, корректно ли работает щитовидная железа. Если что-то пошло не так, могут появиться депрессивные симптомы – вялость, апатия.

Лечением занимается эндокринолог, в ряде случаев назначается заместительная гормональная терапия. Но не назначайте себе препараты, даже если в анализах видны отклонения от нормы, это может быть опасно.

2. Витамин D

Этот анализ помогает понять, хватает ли организму вещества, которое влияет на настроение, уровень энергии и даже иммунитет. Его дефицит – одна из частых причин подавленного состояния.

Скорректировать дозу может только врач: он подбирает добавки с учетом возраста, веса и общего состояния.

3. Витамин B12 и фолиевая кислота (B9)

Эти витамины участвуют в работе нервной системы и когнитивных функций. Их дефицит может вызывать раздражительность, тревожность, проблемы с памятью и концентрацией.

Если уровень снижен, врач скажет, как нужно скорректировать питание и назначит прием добавок. Самостоятельно подбирать препараты не стоит, особенно при скрытых нарушениях усвоения или сопутствующих заболеваниях ЖКТ.

4. Ферритин и общий анализ крови

Ферритин показывает, достаточно ли железа в организме. Его нехватка часто сопровождается хронической усталостью, снижением концентрации, головокружением.

Даже небольшое снижение уровня может повлиять на общее состояние. Коррекцией занимается терапевт или гематолог: важно определить причину и подобрать правильную форму железа.





5. Глюкоза и инсулин (или HOMA-индекс)

Эти показатели отражают, как организм регулирует уровень сахара в крови. Нарушения обмена могут провоцировать скачки настроения, раздражительность, потерю энергии.

Если выявляется инсулинорезистентность, врач назначает диету, физнагрузку и, при необходимости, медикаментозную терапию. Не пытайтесь самостоятельно исключать углеводы или принимать сахароснижающие препараты – переизбыток не менее опасен, чем нехватка.

6. Половые гормоны (эстрадиол, прогестерон, тестостерон)

Гормональный фон влияет на эмоциональную устойчивость, либидо, мотивацию. Колебания могут провоцировать депрессивные эпизоды, особенно у женщин в определенные фазы цикла или в периоды гормональной перестройки. Обследование лучше проводить по назначению врача и в нужные дни цикла.

7. Креатинин и мочевина

Эти показатели помогают оценить работу почек. При нарушении выведения продуктов обмена может накапливаться усталость, сонливость, ухудшается общее самочувствие.

Если анализы показывают отклонения, обращайтесь к нефрологу или терапевту. Не игнорируйте симптомы: даже легкая почечная недостаточность может влиять на эмоциональное состояние.