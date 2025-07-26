Невидимый дефицит: 7 болезней, которых можно избежать, если вовремя сдать анализы

Нарушения в работе иммунитета, упадок сил и хронические воспаления — часто не "возраст" и не усталость. Врачи уверены, что дело в скрытых дефицитах: нехватка витаминов и минералов может годами накапливаться и провоцировать сбои в организме.
Превентивной медициной сегодня пользуются не только биохакеры. Регулярно сдавать анализы становится новой нормой: это помогает вовремя скорректировать нутриенты и не доводить до системных нарушений, когда они сказываются на самочувствии и качестве жизни. Сделали список основных болезней, которые связаны с нехваткой жизненно важных веществ, и рассказали, как можно снизить риски.
1. Анемия
Одно из самых частых состояний при дефиците железа, витамина B12 или фолиевой кислоты. Из-за нее вы чувствуете себя усталым, появляются головокружения, слабость, одышка. Без анализов анемию легко спутать с переутомлением или стрессом.
Включайте в рацион красное мясо, печень, яйца, зеленые листовые овощи, гречку, чечевицу. Если придерживаетесь растительной диеты, следите за уровнем В12 и при необходимости принимайте добавки.
2. Остеопороз
Низкий уровень витамина D, кальция и магния приводит к тому, что костная ткань становится хрупкой и менее плотной. Проявляется в зрелом возрасте, но формируется десятилетиями.
Чтобы избежать дефицита этих веществ и не допустить развития болезни, ешьте нежирный творог и сыр, кунжут, орехи, лосось, сардины, листовые овощи. Не забывайте о физической активности: силовые упражнения укрепляют кости.
3. Общее снижение иммунитета
Это не конкретная болезнь, но такое состояние вызывает много дискомфорта. Если болеете по поводу и без, плохо переносите сезонные вирусы и долго восстанавливаетесь, проверьте уровень витамина D, цинка и селена.
Разнообразьте рацион орехами, цельнозерновыми, яйцами, морепродуктами, нежирным мясом, ферментированными продуктами (йогурт, кимчи, квашеная капуста). Следите за сном и уровнем стресса – они напрямую влияют на иммунную функцию.
4. Тревожность и нарушения сна
Не всегда дело в ритме жизни. Дефицит магния, витамина B6 и аминокислот, участвующих в выработке нейромедиаторов, может усиливать тревожные состояния, вызывать скачки настроения и нарушать сон.
Ешьте цельные злаки, бананы, орехи, зеленые овощи, авокадо, горький шоколад. Старайтесь ограничивать кофеин и гаджеты перед сном, соблюдайте режим. При необходимости принимайте мягкие магниевые добавки вечером, но только по согласованию с врачом.
5. Проблемы с кожей
Кожа чувствительна к уровню витаминов и микроэлементов. Дефицит витаминов A, C, E и группы B может вызвать потерю тонуса, воспаления и сухость – в таком случае бьюти-рутина не будет эффективна.
Налегайте на сезонные овощи и фрукты, печень трески, тыкву, орехи, яйца. Поддерживайте микробиоту кишечника – если она в плохом состоянии, витамины будут усваиваться хуже.
6. Нарушения цикла и снижение фертильности
Чтобы гормональная система работала стабильно, важны витамин D, фолиевая кислота, йод, цинк и железо. Их дефицит может приводить к сбоям менструального цикла, овуляторным нарушениям, проблемам с зачатием.
Включайте в меню рыбу и морепродукты, шпинат, яйца, молочные продукты, цельные злаки. Особенно важно нормализовать вес и уровень стресса, так как они напрямую влияют на гормональный баланс.
7. Гипотиреоз
Щитовидной железе для выработки гормонов необходимы йод, селен, железо, витамин D и цинк. Их дефицит может замедлить обмен веществ, вызвать слабость, спровоцировать набор веса, появление отеков, чувствительности к холоду, ухудшение памяти и настроения.
Добавляйте в рацион морскую рыбу, водоросли, йодированную соль, яйца, молочные продукты, гречку и орехи. Следите за уровнем стресса и спите не меньше 7 часов – хроническое переутомление также влияет на работу щитовидной железы.
Почему не стоит пить витамины "на всякий случай"
После того как узнаешь последствия, хочется начать принимать все и сразу. Но избыток полезных веществ тоже может навредить здоровью. Особенно это касается жирорастворимых витаминов – A, D, E, K. Они накапливаются в организме и при передозировке могут вызывать токсические реакции.
Универсальных решений не существует: только лабораторные показатели и консультация врача помогут точно определить, что и в каком объеме нужно именно вам. Слепое восполнение создает дополнительные риски.