Невидимый дефицит: 7 болезней, которых можно избежать, если вовремя сдать анализы

Превентивной медициной сегодня пользуются не только биохакеры. Регулярно сдавать анализы становится новой нормой: это помогает вовремя скорректировать нутриенты и не доводить до системных нарушений, когда они сказываются на самочувствии и качестве жизни. Сделали список основных болезней, которые связаны с нехваткой жизненно важных веществ, и рассказали, как можно снизить риски.

1. Анемия

Одно из самых частых состояний при дефиците железа, витамина B12 или фолиевой кислоты. Из-за нее вы чувствуете себя усталым, появляются головокружения, слабость, одышка. Без анализов анемию легко спутать с переутомлением или стрессом.





Включайте в рацион красное мясо, печень, яйца, зеленые листовые овощи, гречку, чечевицу. Если придерживаетесь растительной диеты, следите за уровнем В12 и при необходимости принимайте добавки.

2. Остеопороз

Низкий уровень витамина D, кальция и магния приводит к тому, что костная ткань становится хрупкой и менее плотной. Проявляется в зрелом возрасте, но формируется десятилетиями.

Чтобы избежать дефицита этих веществ и не допустить развития болезни, ешьте нежирный творог и сыр, кунжут, орехи, лосось, сардины, листовые овощи. Не забывайте о физической активности: силовые упражнения укрепляют кости.

3. Общее снижение иммунитета

Это не конкретная болезнь, но такое состояние вызывает много дискомфорта. Если болеете по поводу и без, плохо переносите сезонные вирусы и долго восстанавливаетесь, проверьте уровень витамина D, цинка и селена.





Разнообразьте рацион орехами, цельнозерновыми, яйцами, морепродуктами, нежирным мясом, ферментированными продуктами (йогурт, кимчи, квашеная капуста). Следите за сном и уровнем стресса – они напрямую влияют на иммунную функцию.

4. Тревожность и нарушения сна

Не всегда дело в ритме жизни. Дефицит магния, витамина B6 и аминокислот, участвующих в выработке нейромедиаторов, может усиливать тревожные состояния, вызывать скачки настроения и нарушать сон.

Ешьте цельные злаки, бананы, орехи, зеленые овощи, авокадо, горький шоколад. Старайтесь ограничивать кофеин и гаджеты перед сном, соблюдайте режим. При необходимости принимайте мягкие магниевые добавки вечером, но только по согласованию с врачом.

5. Проблемы с кожей

Кожа чувствительна к уровню витаминов и микроэлементов. Дефицит витаминов A, C, E и группы B может вызвать потерю тонуса, воспаления и сухость – в таком случае бьюти-рутина не будет эффективна.





Налегайте на сезонные овощи и фрукты, печень трески, тыкву, орехи, яйца. Поддерживайте микробиоту кишечника – если она в плохом состоянии, витамины будут усваиваться хуже.

6. Нарушения цикла и снижение фертильности

Чтобы гормональная система работала стабильно, важны витамин D, фолиевая кислота, йод, цинк и железо. Их дефицит может приводить к сбоям менструального цикла, овуляторным нарушениям, проблемам с зачатием.

Включайте в меню рыбу и морепродукты, шпинат, яйца, молочные продукты, цельные злаки. Особенно важно нормализовать вес и уровень стресса, так как они напрямую влияют на гормональный баланс.

7. Гипотиреоз

Щитовидной железе для выработки гормонов необходимы йод, селен, железо, витамин D и цинк. Их дефицит может замедлить обмен веществ, вызвать слабость, спровоцировать набор веса, появление отеков, чувствительности к холоду, ухудшение памяти и настроения.

Добавляйте в рацион морскую рыбу, водоросли, йодированную соль, яйца, молочные продукты, гречку и орехи. Следите за уровнем стресса и спите не меньше 7 часов – хроническое переутомление также влияет на работу щитовидной железы.





Почему не стоит пить витамины "на всякий случай"

После того как узнаешь последствия, хочется начать принимать все и сразу. Но избыток полезных веществ тоже может навредить здоровью. Особенно это касается жирорастворимых витаминов – A, D, E, K. Они накапливаются в организме и при передозировке могут вызывать токсические реакции.

Универсальных решений не существует: только лабораторные показатели и консультация врача помогут точно определить, что и в каком объеме нужно именно вам. Слепое восполнение создает дополнительные риски.