Липосакция подмышек: кому она нужна и как проходит процедура

Жировые валики в подмышечной зоне – это не только про эстетику. Они могут нарушать контур, визуально утяжелять верх тела и доставлять физический дискомфорт. Попросили пластического хирурга Свиридова Сергея Владимировича, международного эксперта по липоскульптурированию и запатентованных методик, рассказать, в каких случаях липосакция действительно решает проблему, как проходит процедура и почему нужно работать с этой зоной особенно аккуратно.





Что такое липосакция подмышек и когда ее делают

Это удаление жировой ловушки из подмышечной ямки и прилегающих зон. Обычно она показана, если с наружного края грудной мышцы или в переходной зоне между грудью и спиной скапливается плотная жировая ткань. Это нарушает силуэт, делает подмышку "выпуклой", даже если фигура спортивная и подтянутая.

У женщин часто речь идет о жировых отложениях, которые заходят на край молочной железы, у мужчин – о нависающем жире по краю большой грудной мышцы. В обоих случаях задача – вернуть подмышке анатомически правильную, вогнутую форму, подчеркнув рельеф мышц и общий контур груди.

Отдельная операция или часть комплекса

Технически, зону подмышек можно корректировать отдельно. Но часто липосакция затрагивает и соседние зоны – переход к спине, груди, боковой поверхности туловища. Тогда результат будет более естественный, без резких переходов, все контуру получатся ровными.





Какие есть методики

Для подмышек не подходят стандартные варианты липосакции. Зона считается деликатной, поэтому для нее разработаны особенные методы.

Ультразвуковая липосакция – помогает точно удалять жир и дополнительно стимулирует сокращение кожи. Наиболее универсальный и безопасный метод, особенно если стоит задача не просто убрать объем, но и подтянуть кожу.

– помогает точно удалять жир и дополнительно стимулирует сокращение кожи. Наиболее универсальный и безопасный метод, особенно если стоит задача не просто убрать объем, но и подтянуть кожу. Водоструйная – хорошо работает с плотными отложениями, но не дает эффекта лифтинга.

Вибрационная – может дать хороший результат, но повышает риск кровопотери и выраженных отеков.

Как проходит процедура

Обычно операция проводится под внутривенным наркозом, длится около часа и не требует длительной госпитализации. Врач делает небольшие проколы в безопасных точках доступа и через них удаляет жир.

Особенность подмышечной зоны – в анатомической сложности. Здесь проходит плечевое сплетение и расположено много лимфатических коллекторов. Поэтому важно выбирать специалиста, который хорошо владеет техникой и использует щадящие методы. При правильных входах риск задеть сосуды или нервы минимален.





Реабилитация: чего ждать

Восстановление проходит относительно комфортно. Основные ощущения после – это отечность и синяки, но выраженной боли в этой зоне обычно нет. Работать можно уже через неделю, а вот со спортом придется подождать месяц. Это общее правило для всех пластических вмешательств.

Компрессионное белье в зоне подмышек носится не всегда, но врачи все же рекомендуют использовать специальные плечевые элементы. Они помогают сократить отечность и не дать коже растянуться.

Когда виден результат и насколько он долговечен

Первый эффект можно увидеть когда сойдет отек – кожа начинает подтягиваться. Окончательный результат заметен через 1–3 месяца. Он стойкий: удаленные жировые клетки не восстанавливаются. Даже при наборе веса подмышечная зона останется визуально стройной.

Но поддерживать стабильный вес и контролировать питание все равно важно, особенно если липосакция этой зоны была частью полной программы по преображению тела.

Важный нюанс: липосакция не решает проблему обвисшей кожи, если объем жира минимален, а ткани уже потеряли тонус – в таких случаях врач может предложить альтернативные методы коррекции.

Противопоказания