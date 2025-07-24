Липосакция подмышек: кому она нужна и как проходит процедура

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Эта зона легко может испортить даже стройный силуэт — все дело в жировых ловушках и смазанного контура. Но есть методы, которые быстро решают проблему.

Жировые валики в подмышечной зоне – это не только про эстетику. Они могут нарушать контур, визуально утяжелять верх тела и доставлять физический дискомфорт. Попросили пластического хирурга Свиридова Сергея Владимировича, международного эксперта по липоскульптурированию и запатентованных методик, рассказать, в каких случаях липосакция действительно решает проблему, как проходит процедура и почему нужно работать с этой зоной особенно аккуратно.

Фото: Freepik.com

Что такое липосакция подмышек и когда ее делают

Это удаление жировой ловушки из подмышечной ямки и прилегающих зон. Обычно она показана, если с наружного края грудной мышцы или в переходной зоне между грудью и спиной скапливается плотная жировая ткань. Это нарушает силуэт, делает подмышку "выпуклой", даже если фигура спортивная и подтянутая.

У женщин часто речь идет о жировых отложениях, которые заходят на край молочной железы, у мужчин – о нависающем жире по краю большой грудной мышцы. В обоих случаях задача – вернуть подмышке анатомически правильную, вогнутую форму, подчеркнув рельеф мышц и общий контур груди.

Отдельная операция или часть комплекса

Технически, зону подмышек можно корректировать отдельно. Но часто липосакция затрагивает и соседние зоны – переход к спине, груди, боковой поверхности туловища. Тогда результат будет более естественный, без резких переходов, все контуру получатся ровными.

Фото: Freepik.com

Какие есть методики

Для подмышек не подходят стандартные варианты липосакции. Зона считается деликатной, поэтому для нее разработаны особенные методы.

  • Ультразвуковая липосакция – помогает точно удалять жир и дополнительно стимулирует сокращение кожи. Наиболее универсальный и безопасный метод, особенно если стоит задача не просто убрать объем, но и подтянуть кожу.
  • Водоструйная – хорошо работает с плотными отложениями, но не дает эффекта лифтинга.

Вибрационная – может дать хороший результат, но повышает риск кровопотери и выраженных отеков.

Как проходит процедура

Обычно операция проводится под внутривенным наркозом, длится около часа и не требует длительной госпитализации. Врач делает небольшие проколы в безопасных точках доступа и через них удаляет жир.

Особенность подмышечной зоны – в анатомической сложности. Здесь проходит плечевое сплетение и расположено много лимфатических коллекторов. Поэтому важно выбирать специалиста, который хорошо владеет техникой и использует щадящие методы. При правильных входах риск задеть сосуды или нервы минимален.

Фото: Freepik.com

Реабилитация: чего ждать

Восстановление проходит относительно комфортно. Основные ощущения после – это отечность и синяки, но выраженной боли в этой зоне обычно нет. Работать можно уже через неделю, а вот со спортом придется подождать месяц. Это общее правило для всех пластических вмешательств.

Компрессионное белье в зоне подмышек носится не всегда, но врачи все же рекомендуют использовать специальные плечевые элементы. Они помогают сократить отечность и не дать коже растянуться.

Когда виден результат и насколько он долговечен

Первый эффект можно увидеть когда сойдет отек – кожа начинает подтягиваться. Окончательный результат заметен через 1–3 месяца. Он стойкий: удаленные жировые клетки не восстанавливаются. Даже при наборе веса подмышечная зона останется визуально стройной.

Но поддерживать стабильный вес и контролировать питание все равно важно, особенно если липосакция этой зоны была частью полной программы по преображению тела.

Важный нюанс: липосакция не решает проблему обвисшей кожи, если объем жира минимален, а ткани уже потеряли тонус – в таких случаях врач может предложить альтернативные методы коррекции.

Противопоказания

  • Хронические заболевания в стадии обострения;
  • нарушения свертываемости крови;
  • беременность и лактация;
  • инфекции;
  • кожные воспаления в зоне вмешательства.
Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

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