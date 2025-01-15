Питание и кожа: какие продукты добавляют сияние, а какие провоцируют акне

За состоянием кожи скрывается не только правильный уход, но и то, что мы едим. Зависимость очевидна: питание может сделать лицо светящимся или, наоборот, подарить высыпания. Разбираемся, что ставить в приоритет, а что отправлять в "стоп-лист".

Что добавляет сияние

Омега-3. Жирная рыба (лосось, скумбрия), авокадо и грецкие орехи – суперпродукты для упругости кожи. Омега-3 сохраняет клетки увлажненными и помогает бороться с воспалениями. Витамин C. Он есть в цитрусовых, киви, ягодах, болгарском перце. Это натуральный усилитель коллагена, который делает кожу плотной и сияющей. Антиоксиданты. Зеленый чай, темный шоколад (с содержанием какао 70% и больше), шпинат и брокколи защищают кожу от повреждений и уменьшают покраснения. Клетчатка. Регулярная работа кишечника = чистая кожа. Добавляйте в рацион больше овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых. Вода. Да, это банально, но без увлажнения изнутри никакие суперфуды не сработают.

Продукты, которые провоцируют акне





Сахар. Сладости, газировки, магазинные соки вызывают резкий скачок инсулина, что провоцирует воспаления. Молочные продукты. Молоко и сыры могут содержать гормоны, которые способствуют высыпаниям, особенно в зоне подбородка. Фастфуд. Жирные, переработанные продукты и трансжиры перегружают организм токсинами, и кожа это мгновенно отражает. Глютен. Если вы склонны к чувствительности, хлебобулочные изделия могут вызывать раздражения не только в ЖКТ, но и на лице.

Почему это работает

Наша кожа – отражение работы всего организма. Если мы питаемся сбалансированно, поддерживаем уровень сахара в крови стабильным, обеспечиваем клетки витаминами и водой, результат сразу виден. А когда рацион состоит из сахара, фастфуда и молочных коктейлей, тело перегружается, токсины выводятся через кожу, и здравствуй, акне.

Как внедрить изменения

Начните с малого: уберите лишний сахар и добавьте больше овощей. Старайтесь готовить сами и экспериментировать с блюдами. А главное – прислушивайтесь к своему телу. Кожа подскажет, что ей нравится, а что нет.

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