Сила микробиома: что есть для здоровья кишечника и крепкого иммунитета

Вести здоровый образ жизни – это уже не просто модно, это норма. ЗОЖники следят за своим самочувствием, ищут баланс в питании и регулярно устраивают детокс. Но есть одна вещь, которую нельзя игнорировать, – микробиом. Его баланс влияет не только на пищеварение, но и на то, как работает наш иммунитет и даже как мы себя чувствуем каждый день. Разбираемся, чем кормить полезные бактерии и как внедрить это в свой рацион.

Почему микробиом важен?

В вашем кишечнике живут триллионы бактерий. И они здесь не просто так. От их баланса зависит работа иммунной системы, состояние кожи, уровень энергии и даже настроение. Да-да, когда вы нервничаетебез причины, это может быть сигнал, что микробиом недоволен. Если его игнорировать, можно столкнуться с такими неприятностями, как хроническая усталость, проблемы с пищеварением, высыпания на коже и слабый иммунитет.

Что есть для счастья бактерий



Пробиотики и пребиотики – это главный дуэт. Первые – полезные бактерии, которые поддерживают микробиом. Вторые – их еда, которая помогает им размножаться и работать на вас.



Ферментированные продукты. Квашеная капуста, кимчи, мисо и темпе – основные источники пробиотиков. Это недорого и полезно, если речь заходит о ЗОЖ.

Квашеная капуста, кимчи, мисо и темпе – основные источники пробиотиков. Это недорого и полезно, если речь заходит о ЗОЖ. Натуральные йогурты. Выбирайте те, где в составе только молоко и закваска. Сладкие йогурты с добавками – не то, что оценят ваши бактерии.

Выбирайте те, где в составе только молоко и закваска. Сладкие йогурты с добавками – не то, что оценят ваши бактерии. Клетчатка. Овощи, цельнозерновой хлеб, орехи и семена – ваш must-have.

Идеи для блюд

Чтобы "наладить отношения" со своим микробиомом начните с этих простых рецептов:

Боул с кимчи и киноа. Смешайте вареную киноа с зеленью, добавьте пару ложек кимчи, кусочки авокадо и вареное яйцо. Заправьте оливковым маслом с лимонным соком. Смузи с йогуртом. В блендере смешайте натуральный йогурт, замороженные ягоды, банан и ложку льняного семени. Получается питательно и очень вкусно.

Как внедрить в рацион?



Не нужно сразу перестраивать весь рацион. Просто начните добавлять по одному продукту каждый день. Например, завтра – порция йогурта с ягодами, на следующий день – салат с квашеной капустой. И так постепенно выстроите привычку, которая сделает ваш кишечник счастливым.



Кому это нужно особенно?

Если вы часто чувствуете усталость, страдаете от вздутия или замечаете ухудшение кожи, самое время обратить внимание на микробиом. Но если у вас есть серьезные заболевания желудка или аллергия, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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