Стоматолог объяснил отличие виниров от люминиров

При помощи виниров и люминиров возможно изменить цвет зубов, скорректировать их форму, скрыть дефекты в виде сколов и трещин и даже убрать щели между соседними зубами.



Стоматологические виниры представляют собой тонкие керамические пластинки толщиной 0,3-0,6 мм, которые устанавливаются на переднюю поверхность зубов. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как стеклокерамика или гибридная керамика. Чтобы установить винир, зуб подвергают незначительной обточке в пределах эмали. Такое препарирование зуба является более щадящим по сравнению с подготовкой зуба под коронку.

Люминиры также представляют собой тонкие накладки на переднюю поверхность зубов, но их можно назвать, скорее, частным случаем виниров. Люминиры – это запатентованная технология и совершенно определенный вид ультратонких накладок на зубы. Данную технологию разработала и запатентовала компания Cerinate в США.

Люминиры изготавливаются из секретного состава прессованной лейцитной керамики и фиксируются на зуб без его предварительной обточки. Толщина таких изделий не превышает 0,2 мм, что сравнимо с толщиной контактной линзы.