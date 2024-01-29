Стоматолог объяснил отличие виниров от люминиров

При помощи виниров и люминиров возможно
изменить цвет зубов, скорректировать их форму, скрыть дефекты в виде сколов и
трещин и даже убрать щели между соседними зубами.
Стоматологические виниры представляют собой тонкие керамические пластинки толщиной 0,3-0,6 мм, которые устанавливаются на переднюю поверхность зубов. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как стеклокерамика или гибридная керамика. Чтобы установить винир, зуб подвергают незначительной обточке в пределах эмали. Такое препарирование зуба является более щадящим по сравнению с подготовкой зуба под коронку.
Люминиры также представляют собой тонкие накладки на переднюю поверхность зубов, но их можно назвать, скорее, частным случаем виниров. Люминиры – это запатентованная технология и совершенно определенный вид ультратонких накладок на зубы. Данную технологию разработала и запатентовала компания Cerinate в США.
Люминиры изготавливаются из секретного состава прессованной лейцитной керамики и фиксируются на зуб без его предварительной обточки. Толщина таких изделий не превышает 0,2 мм, что сравнимо с толщиной контактной линзы.
Несмотря на широкий спектр показаний к установке, люминиры имеют ряд противопоказаний. Устанавливать их противопоказано пациентам, которые имеют воспалительные заболевания десен, патологическую стираемость зубов и сильные аномалии прикуса, страдают бруксизмом (привычкой стискивать зубы), а также при наличии большого количества пломб и кариеса.
Если в клинике вам предлагают установку люминиров, то надо насторожиться. Настоящие люминиры изготавливаются только специалистами лаборатории DenMat Lab в округе Санта-Барбары, штат Калифорния, в то время как ни одна другая лаборатория не имеет права их производить, а сроки создания таких реставраций могут составлять от 1 до 2 месяцев. Так что либо слепок ваших зубов отправится прямиком в солнечную Калифорнию, либо вас обманывают...
Основное преимущество люминиров - отсутствие необходимости в обточке эмали. Однако, при помощи виниров можно создать красивую глубину цвета и бóльшую естественность, а также решить некоторые проблемы прикуса без участия стоматолога-ортодонта. Зачастую установка виниров – решение не одной, а целого комплекса стоматологических задач. А люминиры, в свою очередь, лишь «прикрывают» эти проблемы и откладывают их в "долгий ящик".