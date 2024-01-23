Дробное питание для похудения: как работает и какой эффект

Борьба с лишними килограммами – это война за красоту, которую женщины могут вести на протяжении всей жизни. Каждая представительница прекрасной половины человечества мечтает о стройной, подтянутой фигуре. В стремлении к идеалу девушки готовы экспериментировать с самыми разными диетами, плоть до голодовки. Сегодня большую популярность набирает эффективный, простой и приятный способ похудеть. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает о том, как избавиться от ненавистных килограммов с помощью дробного питания.



Как работает дробное питание

Женщины, которые давно экспериментируют с разными техниками похудения, хорошо знают, что даже радикальная голодовка зачастую не приводит к заметному снижению веса. Все дело в том, что такие стрессовые условия очень больно бьют по метаболизму. А с нарушенным обменом веществ крайне сложно регулировать вес. В период очередной голодовки организм может решить, что снова начались «тяжелые времена», и будет напротив запасать жиры из всех возможных источников, а также с большой неохотой станет прощаться с уже накопленными запасами.

Дробное питание действует ровно наоборот. Когда вы постоянно подкидываете в топку небольшие порции продуктов, метаболизм начинает разгоняться. Организм чувствует себя в комфортных условиях, быстро переваривает очередную порцию топлива и спокойно отказывается от накопленных жировых отложений – такие стратегические запасы ему не нужны.

Правила дробного питания

Суть дробного питания заключается в том, чтобы разбить ежедневный рацион на шесть, а то и десять приемов пищи. При этом вам следует также употреблять выделенное на день количество белков, жиров и углеводов. Но уже не за три плотных приема пищи, а за много небольших. Таким образом получится, что вы будете есть практически весь день, однако лишние килограммы будут таять.

Разумеется, при любой форме борьбы с лишним весом важно употреблять полезные продукты. Нельзя налегать на фастфуд, закидывать в себя снеки и есть много сладкого. Впрочем, в любом вопросе важна именно мера. Раз в неделю скушать тортик можно. При хорошем метаболизме, который можно разогнать с помощью дробного питания, эта сладость незаметно растворится.

В целом, правила те же, что и при любом здоровом питании. Медленные углеводы употреблять с утра, на второй завтрак лучше съесть белковый продукт и добавить клетчатку. В течение дня ешьте любимые полезные блюда, но дробите их на несколько приемов пищи. Вечер лучше закончить стаканом кефира.

Какого эффекта удается добиться

Многие девушки давно практикуют такой подход к организации питания. Результаты впечатляют. Благодаря дробному питанию легко можно распрощаться с 3-5 килограммами за месяц. Разумеется, все зависит от исходных данных и количества потребляемых калорий. Главным плюсом такой организации питания является возможность разогнать метаболизм. Это благотворно влияет на работу многих систем организма, и в целом очень полезно. Уже давно нет нужды изнурять себя строгими диетами, можно питаться часто и вкусно и при этом становиться все стройнее.