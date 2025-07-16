Не заболеть на море: 8 простых правил для детей и родителей

Даже самые незначительные внешние факторы могут вызвать у детского организма сильный стресс – перелет, новая обстановка, непривычная еда, температура воздуха, климат. Такая встряска может привести к ослаблению иммунитета и болезни – рассказываем, как избежать отпуска в номере и внеплановых визитов к врачу.





1. Не выходите на пляж в самое жаркое время

Очень хочется, особенно в первые дни – ребенку сложно отказать. Но сделайте это с 11 до 16 часов, в пик солнечной активности. В это время дня обгореть или перегреться очень легко. Даже если на улице облачно или ветер, ультрафиолет все равно опасен. Отложите активности на свежем воздухе на раннее утро и вечер, а днем находитесь в закрытых помещениях, особенно в первые дни.

2. Купайтесь правильно

Выбирайте только проверенные места – если вода мутная, цветет или рядом проходит слив, это сигнал опасности. В таких условиях легко подхватить кишечную инфекцию или кожное раздражение.

С морской водой тоже не все однозначно. Если наглотаться ее, может появиться расстройство желудка.

Следите за временем в воде. Байка про "уже губы синие" наших родителей была справедливой – в море терморегуляция работает по-другому, поэтому можно переохладиться, не замечая этого. После каждого заплыва согревайтесь на берегу и обязательно переодевайтесь в сухой купальник.

3. Используйте солнцезащиту (и не только крем)

Средства с SPF – это важно, но не достаточно. Панамы с широкими полями, легкая одежда с длинным рукавом из натуральных тканей и тень во время прогулок помогают избежать ожогов и перегрева.

Обновляйте крем после каждого купания и через положенное время (обычно оно указано на упаковке). Выбирайте средства с высоким показателем специально для детей. Важно, чтобы крем защищал от всех типов лучей – UVB, UVA.

4. Следите за питьевым режимом

На солнце ребенок теряет жидкость быстрее, чем кажется. Жажда – уже сигнал обезвоживания, поэтому предлагайте воду регулярно, даже если малыш не просит.

Только не газировку и не сладкие напитки, они усиливают жажду – их лучше оставить до ужина. Оптимально – обычная вода, можно добавить в нее свежие ягоды или лимон, чтобы было вкуснее.





5. Не давайте переохлаждаться

Да, в +30 это проще, чем кажется. Сразу после купания переодевайте ребенка в сухую одежду. Сидеть на берегу в мокром купальнике – прямой путь к простуде.

Обращайте внимание на ветер: даже в жару он может спровоцировать переохлаждение, особенно если ребенок устал и не двигается активно. Вечером лучше надевать рубашку или кофту.

6. Будьте осторожны с кондиционерами

Разница между температурой в номере и на улице не должна быть больше 5–7 градусов, даже если очень хочется войти в максимальную прохладу после пляжа. Но это опасно: при резком перепаде тело не успевает адаптироваться, это серьезный стресс для иммунной системы. Охлаждайте комнату постепенно и не направляйте поток воздуха прямо на кровать или диван.

7. Старайтесь не менять рацион резко

Хочется пробовать все и сразу, особенно в новых, экзотических странах – какой отдых без знакомства с местными блюдами и сладостями. Но детский организм может не справиться, не налегайте на продукты, которые не едите дома в первые дни. Вводите их в рацион постепенно и следите за реакцией – тогда обойдется без расстройства ЖКТ и аллергии.

8. Минимизируйте контакт с больными детьми

Детские клубы, бассейны, пляжи, парки аттракционов, дельфинарии – зоны повышенного риска. Если кто-то кашляет или выглядит больным, лучше отказаться от активности. При повышенной влажности и непривычном климате иммунитет ослаблен, организму сложнее сопротивляться вирусам и бактериям.





Когда стоит обратиться к врачу

С легкой простудой, пищевым отравлением и насморком можно справиться самим. Но если появились эти тревожные звоночки, не тяните и обратитесь к специалисту.