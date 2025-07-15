Кому и зачем: нити для коррекции тела

Кожа тела, не реже чем лица, теряет тонус, становится дряблой. Причин много – беременность, похудение или возрастные изменения. Один из способов снова сделать ее плотной, гладкой и упругой – установить нитей. Процедура выгодно отличается от операции – меньше период восстановления, меньше ограничений и сложностей. Но нити – не волшебная таблетка, которую можно использовать в любой непонятной ситуации. Попросили пластического хирурга, кандидата медицинских наук Абдулаеву Софью рассказать о показаниях, процессе и результате.

Как это работает

Нити для тела – это те же материалы, что и для лица, но длиннее. Они устанавливаются в подкожную клетчатку и образуют сетку, которая работает как каркас: разглаживает, поддерживает, делает кожу визуально более плотной. Через несколько месяцев нити рассасываются, но остается фиброз – плотная ткань, напоминающая тонкий рубец. Именно он "поднимает" кожу, удерживает ее – визуально фигура меняется.

Чем больше нитей установлено – тем надежнее "сетка", тем заметнее эффект. Но есть нюанс: в теле нити ощущаются сильнее, чем на лице. Пациенты часто жалуются, что в первые недели после процедуры чувствуют их как инородный предмет. Это не опасно, но дискомфорт может быть ощутим. Поэтому врачи используют этот метод точечно – там, где действительно есть показания и нет желания делать операцию.

Почему метод популярен





Во-первых, он дает реальный эффект: кожу можно подтянуть, не прибегая к хирургии. Во-вторых, после операции над качеством кожи все равно приходится работать отдельно. Нити как раз решают эту задачу: воздействуют на структуру, улучшают внешний вид и плотность. Современные технологии и косметология усиливают результат – особенно если сочетать нити с аппаратными или инъекционными методами.

Какие зоны можно корректировать

Чаще всего – живот. Это та зона, где кожа особенно страдает после беременности или резкой потери веса. Типичные показания для установки нитей – заломы и морщины в верхней и средней части живота. В нижней части живота у тканей уже есть опора в виде подкожного жира.

Попытки подтянуть нитями ягодицы скорее, исключение. Процедура дискомфортна, а результат нестабилен: при движении нити могут смещаться. В этом случае врач скорее предложит липофилинг.

Когда это действительно нужно

Нити – не альтернатива липосакции, но хорошее решение, если кожа дряблая или растянута. Особенно часто такое бывает у пациентов с тонким кожным лоскутом, у тех, кто не готов к хирургии или кому операция не даст нужного эффекта. Но важно помнить: при выраженной жировой прослойке метод не сработает. Толстый слой жира сам растягивает кожу, и фиброзная сетка просто не даст нужной поддержки.

Как проходит процедура и сколько держится результат





Врач устанавливает нити под кожу сеткой, чаще всего параллельно естественным заломам. В течение месяца они рассасываются, и на их месте формируется плотная фиброзная ткань. Именно она и создает эффект лифтинга, как будто морщина приподнимается изнутри.

Эффект держится от нескольких месяцев до года – в зависимости от образа жизни. Стабильный вес, аппаратные процедуры и мягкие инъекции (например, коллаген) продлевают результат. Аппараты лучше делать заранее, а инъекции после установки нитей, например через 2-3 недели.

Что с восстановлением

Реабилитация занимает несколько месяцев, нужно ждать, пока полностью не рассосутся нити. Уже на следующий день можно возвращаться к обычной жизни, но есть ограничения: исключаются резкие движения и тяжелые физические нагрузки. Важно, чтобы нити остались в точках фиксации и не порвались. Поэтому тренировки, подъем тяжестей и интенсивная активность в это время под запретом.