Простуда — это распространенное заболевание, которому сопутствуют такие симптомы как насморк, кашель и головная боль. Многие люди задаются вопросом: можно ли принимать ванну при простуде? Ответ на этот вопрос зависит от того, есть ли у вас температура.

Простуда сопровождается повышенной температурой

Если есть температура, то принимать ванну не рекомендуется. Горячая вода может ухудшить ваше состояние и еще больше повысить температуру тела. Лучше попробовать сбить температуру с помощью прохладного компресса на лоб. Также стоит пить больше жидкости и отдыхать.

Более подробно о том, почему не стоит купаться при температуре, можно узнать в нашей статье.

Температура отсутствует

Если у вас нет температуры, то принимать ванну можно — главное соблюдать предосторожность. Во-первых, вода не должна быть слишком горячей, чтобы случайно не поднять температуру тела. Во-вторых, не стоит делать сильно прохладную воду. Пусть вода будет температуры тела.

Также можно добавить в воду эфирные масла, которые помогут облегчить дыхание и снять общее напряжение. Здесь хорошо подойдут масло эвкалипта, мяты или лаванды.

Заключение

Теперь вы знаете, что принимать ванну при простуде можно, если у вас нет температуры и вы соблюдаете все необходимые предосторожности.

Если же у вас есть температура, лучше пока отказаться от приема ванны. А если температура сильно высокая и/или держится долгое время, то обязательно обратитесь к врачу.