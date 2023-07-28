Зачастую зимой многие болеют, а стандартные советы при повышенной температуре сводятся к «классическому постельному режиму». А вот как быть с ванной? Можно ли принимать ванну при температуре? Ниже разберем данный вопрос.

Купаться или нет

Важно понимать отличие мытья от купания. Мытье — это содержание тела в чистоте, и это очень важно. А вот купание — это долгое нахождение в воде и зачастую в горячей.

Отсюда следует простой вывод: мыться при высокой температуре (в разумных пределах) можно и нужно. Но вода должна быть теплой, примерно температуры тела. А вот купаться, находиться долгое время в горячей воде крайне не рекомендуется. Рассмотрим основные причины.

Почему не стоит купаться при температуре

Основные причины, почему этого делать не стоит:

При температуре человек может ощущать озноб. И, чтобы немножко согреться, температуру воды в ванне хочется сделать выше температуры тела. Например, у человека температура 38 градусов. Температура воды в ванне будет 39-40 градусов. В итоге это еще больше расширит сосуды и увеличит нагрузку на сердце. А это может привести к скачкам давления и даже к инсульту.

Если же человек ощущает жар, то, вполне вероятно, захочет принять прохладную ванну. Но и тут не все так хорошо, как кажется. Пониженная температура воды приведет к сужению сосудов, вследствие чего тело будет хуже отдавать тепло наружу. И, соответственно, внутренняя температура будет только расти, нагревая внутренние органы.

Если вам сильно хочется принять ванну при температуре, нужно будет постараться сделать воду равной текущей температуре тела, так как более горячая и более холодная температура вам только навредят.

Итог

Как видите, купаться при температуре не стоит, так как есть множество негативных эффектов. Лучше просто принять быстрый душ и на этом закончить.