Что делать, если болит живот: причины и симптомы, когда надо вызывать врача

Боль в животе — довольно распространенное явление, которое появляется по самым разным причинам. Иногда боль может быть просто в виде неприятного ощущения, а иногда это симптом болезни, требующий обязательного медицинского вмешательства. В данной статье мы рассмотрим, что делать, если болит живот.

Почему может болеть живот: перечень причин

Есть множество причин, по которым может болеть живот. Среди них относительно незначительные проблемы, такие как как переедание или стресс. Но также это могут быть серьезные заболевания: язва желудка или аппендицит.

Перечислим основные причины болей в животе:

Избыточное питание. Переедание, потребление большого количества жирной или пряной пищи может привести к болям в животе.

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ). Это состояние, когда содержимое желудка поднимается по пищеводу и вызывает раздражение и боль.

Язва желудка. Это открытая рана в слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки. Она может вызывать сильную боль в животе.

Аппендицит. Это состояние, когда воспаленный аппендикс вызывает острую боль в нижней правой части живота.

Запор. Может вызывать сильную боль в животе и необходимость дополнительных усилий при опорожнении кишечника.

На какие заболевания это может указывать

Как вы уже поняли, боль в животе может быть симптомом ряда заболеваний. Перечислим самые распространенные из них:

Инфекция мочевого пузыря. В данном случае бактерии попадают в мочевой пузырь и вызывают острую боль внизу живота.

Камни в желчном пузыре. Если есть камни в желчном пузыре, это приводит к болям в правой части живота.

Инфекция кишечника. Это группа заболеваний, которые вызваны вирусами и бактериями. Например, сальмонеллез вызывает сильную боль в животе, диарею, рвоту и другие симптомы.

Кишечная непроходимость. В данном случае кишечник заблокирован, и пища не проходит через него так, как нужно, что и приводит к сильным болям в животе.

Когда необходима срочная медицинская помощь: перечень опасных симптомов

Некоторые случаи болей в животе могут требовать срочного медицинского вмешательства. Обязательно нужно обращаться к врачу, если у вас есть следующие симптомы:

Острая и сильная боль в животе, особенно если она не проходит в течение нескольких часов.

Температура тела держится выше 38 градусов.

Повышенное сердцебиение и/или давление.

Тяжелая диарея и/или рвота.

Кровь в стуле и/или рвоте.

Ощущение слабости и головокружение.

Боль в правой или левой нижней части живота.

К какому врачу следует обращаться

При болях в животе следует обратиться к терапевту или к педиатру, если живот болит у ребенка. Врач назначит необходимое обследование и поставит предварительный диагноз. Далее вас уже направят к соответствующему врачу, такому как гастроэнтеролог, хирург или другому специалисту.

Заключение

Боль в животе возникает по разным причинам. Если у вас есть симптомы, которые требуют срочной медицинской помощи, обязательно обращайтесь за помощью в ближайшую поликлинику или больницу. Крайне важно найти источник проблемы и начать необходимое лечение. Следуйте рекомендациям врача и заботьтесь о своем здоровье.