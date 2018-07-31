Мастопатия молочной железы: что это такое и как это лечить
Аномалии репродуктивной системы довольно быстро распространяются среди женщин любого возраста. Одним из проявлений патологии эндокринной и иммунной системы, а также сложных воспалительных процессов органов малого таза является мастопатия молочной железы.
Конечно, мастопатия — это не острое патологическое состояние, но знать, что это такое, как лечить болезнь и к чему она может привести должна знать каждая женщина.
Этиологическое лечение мастопатии
Этиологическое лечение – это радикальное воздействие на причину патологического состояния, которое приводит не только к снижению проявления клинических симптомов болезни, но и к полному избавлению от нее.
Чтобы успешно вылечить мастопатию, нужно выявить причину состояния и знать, как правильно ее лечить.
Мастопатия молочной железы – это гиперплазия, дистрофия или атрофия тканей, то есть её аномальное разрастание из-за ускоренного или частично атипичного размножения клеток. Мастопатия относится к фоновым или предраковым заболеваниям.
После Международного конгресса по онкологии, состоявшегося в 1961 году, было определено несколько постулатов онкологического процесса в молочной железе:
- Рак не развивается на здоровой ткани.
- Раку всегда предшествует какое-либо заболевание, которое способствует патологическим изменениям в ткани молочной железы.
- Диагностика и этиологическое лечение мастопатии является основой профилактики рака молочной железы у женщины.
Причины возникновения мастопатии и возможности их лечения
Сразу нужно сказать, что в настоящее время нет четких критериев изменения ткани молочной железы, которые могут сказать о том, что рак молочной железы будет. В равных долях мастопатия и приводит и не приводит к онкологии груди. Замечено только то, что рак всегда возникает на фоне развивающейся мастопатии.
Подробное изучение причин мастопатии позволяет понять, как эффективно лечить эту болезнь на разных этапах развития болезни и жизни женщины.
Основную роль в развитии мастопатии отводят четырём факторам:
- Генетическая предрасположенность.
- Гормональные нарушения.
- Сбой иммунологических факторов защиты.
Хронические бактериальные и вирусные заболевания органов репродуктивной системы (чаще всего половых органов).
Возрастной аспект в причинах возникновения мастопатии:
- Гиперпластические процессы шейки матки приводят к мастопатии в любой период жизни женщины.
- Патология эндометрия (внутреннего слоя матки) становится причиной мастопатии после 40–45 лет. Такая тенденция связана с нарушением иммунологического гомеостаза у женщин и развитием инволютивных изменений во всех органах половой системы, связанных со снижением функции деторождения. Некоторые авторы приводят цифры, связывающие растущее количество ановуляторных циклов и развивающуюся мастопатию.
- Прием эстрогенов в постменопаузальном периоде. Зачастую для снятия основных симптомов климактерического периода (нарушение работы сердечно-сосудистой системы, профилактика остеопороза, приливы, жжение и дискомфорт во влагалище, связанных с инволютивными изменениями в слизистой) гинекологами назначаются гормональные препараты, содержащие эстрогены.
- Прием стероидных контрацептивных лекарственных средств.
Интересно! В настоящее время в Беларуси поднят вопрос о гиперпластических процессах половых органов женщин, которые связаны с облучением и особенностями экологических условий в стране.
Эта проблема находится в стадии подробного изучения и обещает дать ответы на многие нерешенные вопросы в теме предраковых и фоновых заболеваний у женщин.
Успешное лечение мастопатии молочной железы в любом возрасте напрямую зависит от того, как лечат причины ее возникновения.
Важно! Только выявление причины возникновения мастопатии является залогом ее успешного лечения.
Причины и лечение фоновых и предраковых заболеваний у женщин
В зависимости от анатомического места расположения патологического процесса, который может привести к мастопатии молочной железы, зависит лечение:
- Влагалище. Патология слизистой и других слоев влагалища приводит к гиперпластическим процессам в молочной железе в молодом возрасте. Причиной такого процесса становятся вирусы (вирус папилломы человека, герпес), неспецифические воспаления, вызванные условно-патогенной флорой, специфические воспалительные процессы (гонорея, хламидиоз и т. д.), нарушение ph-баланса из-за нарушения гигиены. Воспалительные процессы лечатся антибиотиками узкой направленности действия (Ампициллин). При неэффективности назначается антибактериальные препараты широкого спектра действия.
- Шейка матки. В причины патологии этой части органа с недавнего времени входит понятие раннего начала сексуальной жизни и частая смена половых партнёров. Также к причинам можно отнести травмы (аборты), воспалительные процессы различной этиологии и приём гормональных контрацептивов без контроля уровня гормонов. Эрозия шейки матки является наиболее опасным фоновым заболеванием в плане прогноза. Последнее время большинство врачей считают, что эрозии шейки матки до 22 лет лечить радикальными методами не стоит. Причиной возникновения эрозии может быть гормональная нестабильность, которая нормализуется после 22-23 лет. Нужно наблюдать за состоянием слизистой 1 раз в 3 месяца, соблюдать правила интимной гигиены и контролировать состояние эндокринной системы.
- Эндометрий матки. Причиной мастопатии молочной железы, которая сопровождается патологией эндометрия, считаются относительная или абсолютная гиперэстрогения, отсутствие половой жизни и беременности в течение репродуктивного периода, патология обмена веществ (ожирение, сахарный диабет и т. д.). Коррекция или лечение этих причин быстро нейтрализует мастопатию и устранит риск её перерождения в онкологический процесс.
- Яичники. Если вместе с выявлением патологии придатков матки определяются признаки мастопатии, искать причину заболевания нужно в патологии гормональной системы. Обследованию подлежит гипофиз, щитовидная железа, внешняя и внутренняя функция поджелудочной железы, у молодых девушек функция костного мозга (состояние крови). Симптоматическая или радикальная терапия, которая направлена на коррекцию уровня гормонов, является основным лечением мастопатии, вызванной патологией яичников.
В лечении мастопатии молочной железы используются целый ряд препаратов разной направленности:
- Гормональная терапия. Антиэстрогены, гестагены, комбинированные оральные контрацептивы, ингибиторы секреции пролактина, андрогены (в редких случаях), аналоги освобождающего гормона гонадотропина.
- Медикаментозная терапия, которая не влияет на гормональный фон. Антибиотики, противовирусные, нестероидные противовоспалительные препараты.
- Общеукрепляющая терапия. Витамины, гепатопротекторы, стимуляторы иммунитета.
Только специализированный врач акушер-гинеколог знает, как лечить мастопатию и назначает препараты, предварительно изучив особенности начала болезни, характер ее течения и симптомы.
При назначении эффективного лечения мастопатии молочной железы учитывается:
- Возраст больной.
- Длительность болезни.
- Клинические симптомы.
- Анамнез жизни (количество беременностей, родов и т. д.).
- Генетическая предрасположенность к онкологии.
Неправильное лечение мастопатии приводит к ухудшению состояния здоровья и несколько раз увеличивает риски развития онкологического процесса на фоне нездоровой ткани грудной железы.
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А вы сталкивались с мастопатией? 3
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Андрей / 31.07.18 00:56У моей жены диагноз «Диффузная мастопатия» стоял 5 лет. Потом появились узелки. Сразу биопсию не сделали, через год выяснилось, что у неё 4 стадия рака молочной железы. Сгорела за 5 месяцев. Нужно было постоянно наблюдаться у врача и постоянно проверять состояние здоровья. А мы всё боялись, что что-то найдут. Счастье в неведенье, как я думал раньше – ошибался.
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Людмила Иркутск / 31.07.18 00:55У моей мамы был рак груди. У меня онкомаркеры положительные, но гистология кроме мастопатии ничего не показала. Лечиться ни чем не хочу, потому что боюсь, что только хуже будет. Врачи предлагают операцию сделать, чтобы вообще риски снизить. Я считаю, что это бред! Гормональные лекарства только ухудшат ситуацию. Нужно просто наблюдаться регулярно и в случае выявления болезни уже что-то делать.
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Оксана / 31.07.18 00:54У меня диагноз «Диффузная мастопатия» уже около 5 лет. Наблюдаюсь у врача 1 раз в полгода. Ежегодно сдаю онкомаркеры. Прогнозы хорошие, но излечения добиться очень сложно. Сейчас принимаю только витамины и КОКи. Состояние не лучше и не хуже, на месте. Связываю состояние с тем, что рано перестала кормить дочку (всего 3 месяца).