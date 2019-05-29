Лунный посевной календарь на июль 2019 года
В июле у садовода и огородника полно забот и дел, поэтому важно заранее изучить таблицу лунного посевного календаря.
Почему так важен Лунный календарь
На протяжении многих столетий люди осуществляли наблюдение за небесными светилами, Луной и Солнцем, вычисляли циклы их движения и ориентировались на них в процессе возделывания культур. Развитые цивилизации были полностью осведомлены о цикличности их прохождения на земном небосклоне, влиянии на разные процессы. Садоводы и огородники заметили, что лунный цикл непостижимым образом влияет на рост растений.
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Со временем все смогли убедиться, что Лунный посевной календарь помогает вырастить богатый урожай, определяя благоприятные дни для высаживания растений.
Постепенно вошло в перманентную практику использование специальных таблиц, составленных по перемещению Луны.
Такие таблицы есть и на июль 2019 года, которые станут прекрасным подспорьем в нелегкой деятельности цветовода, садовода и огородника.
Конечно, используя только Лунный посевной календарь сложно ориентироваться в широком спектре работ, которые планируются на июль.
В умеренном климате условия примерно выравниваются в средине лета. Но там, где у садовода и огородника уже созрел первый урожай и остается еще много времени до первых заморозков (в южных областях), и в условиях районов с суровым климатом, есть разное время в распоряжении.
Поэтому для Краснодарского края и для Подмосковья учитываются особенности наступления осени, долгосрочный прогноз погоды и высаживаются сорта с разным сроком вызревания.
Кроме Лунного посевного календаря опытные растениеводы обращают внимание на народные приметы, знаковые природные дни, ставшие религиозными праздниками и высчитывают примерные сроки, которые у них остались в распоряжении. Так и происходит планирование посевных, уборочных и заготовочных работ на июль 2019 года.
Благоприятные дни и проводимые работы
Лунный посевной календарь на июль 2019 года предусматривает возможность проведения многочисленных посадочных работ.
В Москве и Подмосковье уже поспевают ультраранние сорта, которые нужно заготавливать на зиму. Для многих культур это означает удаление из почвы и посадку на освободившиеся места других, например, сидератов для облагораживания грунта или бобовых для обогащения почвы азотом.
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В июле у садовода и огородника, даже для работающего в Сибири, есть обширный список предстоящих посадок. Чтобы не упустить подходящее время, можно воспользоваться приведенной таблицей, в которой культуры приведены на основании многолетнего опыта.
|
Название растения
|
Благоприятные дни
|
Неблагоприятные дни
|
Цель и ожидаемые сроки отдачи
|
зелень: укроп, салат, шпинат, базилик
|
11- 12, 20-22, 30-31
|
1-3, 17
|
Источник витаминов и вкусовых добавок, с середины августа, по середину сентября
|
многолетние зеленые посадки: щавель и батун
|
11- 12, 20-22, 30-31
|
1-3, 17
|
к концу лета, началу осени, для приготовления пищи и получения витаминов на зиму
|
лук
|
11-12, 15-16, 20-22, 25-26
|
1-3, 17
|
с различными целями – для зимовки, зеленого лука и заготовки на зиму
|
помидоры сладкий перец, горький (острый) перец
|
11-12, 20-22
|
1-3, 17
|
на рассаду, для перенесения в теплицы
|
морковь
|
15-16, 20-22, 25-26, 30-31
|
1-3, 17
|
позднеспелые сорта и для заготовки на зиму
|
редька, редис, репа
|
15-16, 20-22, 25-26, 30-31
|
1-3, 17
|
для получения позднего осеннего урожая, благодаря коротким срокам созревания
|
капуста
|
11-12, 15-16, 20-22,
|
1-3, 17
|
белокочанная, пекинская и кольраби для получения рассады
|
картофель
|
8-10, 15-16, 20-22, 25-26, 30-31
|
позднеспелый, но не в регионах с холодным климатом
|
чеснок
|
15-16, 20-22, 25-26, 30-31
|
1-3, 17
|
подзимние сорта
|
бобовые, для обогащения почвы азотом
|
15-16, 20-22, 25-26, 30-31
|
1-3, 17
|
высаживаются сразу после уборки пасленовых и корнеплодов
Отдельно стоит обратить внимание на рекомендации для Урала и Сибири. В этих регионах с холодным климатом с 10 июля по Лунному посевному календарю сажают позднюю редьку, а затем на июль 2019 года у местных садоводов и огородников остается в актуальных планах сбор плодов и ягод, обработка и удобрение почвы, а 18 июля советуют пасынковать помидоры.
Не стоит заниматься никакой деятельностью на огороде и в саду 16 и 27 июля.
Лунные даты для любителей цветов
Кроме овощей и зелени, растениеводы занимаются разведением деревьев и кустарников, декоративных растений. В июле 2019 года можно спокойно пересаживать кустарники, цветы и деревья, у которых закрытая корневая система. Особенность таких культур – в замедлении движения соков уже к середине лета, поэтому люди компетентные начинают заниматься их пересадкой уже в июле.
По Лунному календарю можно ориентироваться, предпринимая размножение многолетних, двулетних цветов, декоративных кустарников и ягодников.
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Для Москвы, Центральной части России, Средней полосы, актуальны следующие даты в среднем летнем месяце:
В некоторых случаях 3 и 4 июля тоже можно использовать для проведения работ, чтобы не упустить так называемые Дни листа, когда Луна находится в плодородном знаке Зодиака – Раке.
Именно в эти дни можно посеять семена однолетников, посадить для укоренения черенки размножающихся таким способом цветочных растений, заняться разделением и подготовкой к высадке многолетников с корневищами – пионов и флоксов, ирисов.
Начиная с 6 июля можно уделить внимание двулетникам –фиалкам, незабудкам и маргариткам. В целом, можно с 5 числа, после вступления Луны в Деву, сажать любые цветы, кроме луковичных и клубневых - для них еще несколько рановато.
Особенно осторожно нужно вести себя в цветнике с 25 по 27. В эти дни можно сажать на рассаду овощи, но цветы, кроме луковичных и клубневых, лучше сажать в указанные дни. 27 июля – особенно благоприятный день для посадки вьющихся растений.
Основные правила использования календаря
Далеко не всегда выходит сделать необходимые процессы, строго следя указанным датам. Однако отчаиваться не стоит, потому что в Зодиаке много плодородных знаков, и дней, когда Луна проходит через них. Нужно помнить и о некоторых общих правилах проведения посевов:
- растущая Луна благоприятствует тем растениям, которые выращиваются человеком для получения важной надземной части – плодов, ягод, стеблей;
- убывающая хорошо действует на корнеплоды, основные процессы в которых происходят под землей, и ради корневищ и делают посадки;
- плодородные знаки – Рак, Рыбы, Телец и Скорпион – в дни, когда Луна находится в них, можно наверстывать упущенные особенно благоприятные;
- умеренно плодородными считаются Дева, Весы и Козерог, их можно тоже задействовать в проведении посадок;
- Лев, Водолей и Овен – знаки, откровенно негативные, но в них можно проводить другие необходимые процессы.
Специалисты советуют обязательно изучить Лунный посевной календарь на июль 2019 года для садовода и огородника, чтобы получить хороший урожай.
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Татьяна / 29.05.19 10:15Уже лет 20 пользуюсь Лунными посевными календарями. Удобно. Раньше приходилось ориентироваться на приметы и сроки навскидку.
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Инга / 29.05.19 10:14Июль – прекрасное летнее время, даже вон неблагоприятных дней всего три, а не четыре, как в июне. Но работы действительно много, а кто не в теме – и вправду считает, что делать в середине лета особо нечего, то внимательно почитайте статью.
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Полина / 29.05.19 10:14У нас на юге многие подзимники можно сажать позже, как и рассаду. Не представляю себе, как люди в такое короткое лето успевают вырастить столько культур. И ведь даже летняя температура не балует.
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михаил С.-Петербург / 14.06.03 04:23Луна конечно же влияет на людей как общность и на каждого отдельного человека. Но для того, чтобы будущий ребенок был "хороший" гораздо важней отрегулировать свое питание еще за 3-6 месяцев до наступления предполагаемой беременности, соблюдать сбалансированное и достаточное питание во время беременности и затем во время лактации, недопускать попадания в организм токсинов (курение, алкоголь,лекарства, химия бытовая и производственная..). У женщин с ущербным питанием и низкой упитанностью значительно реже бывают "хорошие" дети.
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Эля Tallinn / 28.05.03 16:30Очень интересно!!! А можете подсказать,когда лучше зачать ребёнка,чтобы он был здоровым и красивым? Огромное спасибо!
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Ксенка Кишинев / 28.05.03 15:26Дэйзи. Я сразу согласилась с тем, что луна влияет на живые организмы. На их реакцию. Но не на саму пищу, которая, как по волшебству, теряет свои вредоносные качества. Вредоносные! Какое слово. Приношу извинения, если я неправильно поняла мысль автора статьи, но может стоит пересмотреть стиль изложения. Что касается второй цитаты, мне просто понравилось сравнение волос с сорняками. Попробую, если не забуду.
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Дэйзи / 28.05.03 12:51То Ксенка: Не поняла, что Вам не понравилось в первой процитируемой Вами фразе, но она не далека от истины. Могу написать своими словами: В дни ущербной луны действительно обильная или калорийная пища не так сильно отрицательно влияет на фигуру, как в дни растущей луны. Я, например, по совету мамы и ее лунного календаря, на растущей луне кушаю в меру и ограничиваю себя в каллорийной пище, а на убывающей - могу позволить себе пару пироженных без зазрения совести и побочных эфектов. Но! Все хорошо в меру в любом случае! Про 18 июня и эпиляцию - мной не проверено, но известно. Все хочу попробовать, но забываю. Надеюсь в этом году удастся удалить все нежелательные волосы до полудня 18 июня:) Почему бы Вам тоже не попробовать, а вдруг и правда нежелательные волосы больше не появятся на Вашем теле;)))!
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Cam / 28.05.03 12:21Весьма радует, что на Kleo появились авторы, не брезгующие ссылками на первоисточники. ;))) Удачи!
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Ирина / 28.05.03 04:33Давно хотела найти этот календарь. Спасибо большое!
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Ксенка Кишинев / 27.05.03 14:45Луна, конечно оказывает влияние на все на нашей планете, вспомнить хотя бы приливы и отливы. Но в статье встречаются такие "перлы"!!! Не смогла удержаться и процитировала: "Приятная новость - в дни ущербной Луны, даже самые калорийные блюда теряют свои вредоносные качества, то есть, можно побаловать себя, не подвергая стройность испытаниям на прочность." Уважаемая Евгения Солопова, вы себе как это представляете? Или же вы просто откуда-то содрали информацию, даже не потрудившись внимательно ее прочитать? Далее: "18 июня - день совершенно особенный, не зависящий от фазы Луны и её положения. Сорняки, вырванные в этот день, больше никогда не вырастут. Так что, результат сделанной в этот день эпиляции тебя приятно удивит." То есть делаем эпиляцию строго в этот день и все, волос больше небедт никогда, как сорняков. Хотелось бы...
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Аноним / 27.05.03 14:31Очень интересная и познавательная статья Мне очень понравилась.
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sveta kh / 27.05.03 12:27очень интересно, особенно про диети, разгрузочные дни! спасибо, попробую
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PoPrygala / 27.05.03 10:53Ой, как всегда у Евгении: что-то новенькое для меня и оригинальное! Спасибки!
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Anna Greece / 27.05.03 09:42Интересная статья.
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Медовая / 27.05.03 06:50Может это и хорошо, жить по лунному календарю, но как объяснить шефу, что в данный день лучше чего-то не делать? По-моему использовать лунный календарь для планирования своей жизни могут только те, кто дома сидит и им больше заняться нечем.
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Дэйзи / 27.05.03 06:24Моя мама живет по лунному календарю. Из него она берет информацию, что кушать (жирное или сладкое), когда стирать, когда печь ватрушки, когда жениться, когда мечтать и планировать... Может ей нравится такая жизнь, но окружающим тяжело, когда она диктует им "как жить" и не дает, например, жениться в тот, день какой они выбрали...