В июле у садовода и огородника полно забот и дел, поэтому важно заранее изучить таблицу лунного посевного календаря.

Почему так важен Лунный календарь

На протяжении многих столетий люди осуществляли наблюдение за небесными светилами, Луной и Солнцем, вычисляли циклы их движения и ориентировались на них в процессе возделывания культур. Развитые цивилизации были полностью осведомлены о цикличности их прохождения на земном небосклоне, влиянии на разные процессы. Садоводы и огородники заметили, что лунный цикл непостижимым образом влияет на рост растений.

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Со временем все смогли убедиться, что Лунный посевной календарь помогает вырастить богатый урожай, определяя благоприятные дни для высаживания растений.

Постепенно вошло в перманентную практику использование специальных таблиц, составленных по перемещению Луны.

Такие таблицы есть и на июль 2019 года, которые станут прекрасным подспорьем в нелегкой деятельности цветовода, садовода и огородника.

Конечно, используя только Лунный посевной календарь сложно ориентироваться в широком спектре работ, которые планируются на июль.

В умеренном климате условия примерно выравниваются в средине лета. Но там, где у садовода и огородника уже созрел первый урожай и остается еще много времени до первых заморозков (в южных областях), и в условиях районов с суровым климатом, есть разное время в распоряжении.

Поэтому для Краснодарского края и для Подмосковья учитываются особенности наступления осени, долгосрочный прогноз погоды и высаживаются сорта с разным сроком вызревания.

Кроме Лунного посевного календаря опытные растениеводы обращают внимание на народные приметы, знаковые природные дни, ставшие религиозными праздниками и высчитывают примерные сроки, которые у них остались в распоряжении. Так и происходит планирование посевных, уборочных и заготовочных работ на июль 2019 года.

Благоприятные дни и проводимые работы

Лунный посевной календарь на июль 2019 года предусматривает возможность проведения многочисленных посадочных работ.

В Москве и Подмосковье уже поспевают ультраранние сорта, которые нужно заготавливать на зиму. Для многих культур это означает удаление из почвы и посадку на освободившиеся места других, например, сидератов для облагораживания грунта или бобовых для обогащения почвы азотом.

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В июле у садовода и огородника, даже для работающего в Сибири, есть обширный список предстоящих посадок. Чтобы не упустить подходящее время, можно воспользоваться приведенной таблицей, в которой культуры приведены на основании многолетнего опыта.

Название растения Благоприятные дни Неблагоприятные дни Цель и ожидаемые сроки отдачи зелень: укроп, салат, шпинат, базилик 11- 12, 20-22, 30-31 1-3, 17 Источник витаминов и вкусовых добавок, с середины августа, по середину сентября многолетние зеленые посадки: щавель и батун 11- 12, 20-22, 30-31 1-3, 17 к концу лета, началу осени, для приготовления пищи и получения витаминов на зиму лук 11-12, 15-16, 20-22, 25-26 1-3, 17 с различными целями – для зимовки, зеленого лука и заготовки на зиму помидоры сладкий перец, горький (острый) перец 11-12, 20-22 1-3, 17 на рассаду, для перенесения в теплицы морковь 15-16, 20-22, 25-26, 30-31 1-3, 17 позднеспелые сорта и для заготовки на зиму редька, редис, репа 15-16, 20-22, 25-26, 30-31 1-3, 17 для получения позднего осеннего урожая, благодаря коротким срокам созревания капуста 11-12, 15-16, 20-22, 1-3, 17 белокочанная, пекинская и кольраби для получения рассады картофель 8-10, 15-16, 20-22, 25-26, 30-31 позднеспелый, но не в регионах с холодным климатом чеснок 15-16, 20-22, 25-26, 30-31 1-3, 17 подзимние сорта бобовые, для обогащения почвы азотом 15-16, 20-22, 25-26, 30-31 1-3, 17 высаживаются сразу после уборки пасленовых и корнеплодов

Отдельно стоит обратить внимание на рекомендации для Урала и Сибири. В этих регионах с холодным климатом с 10 июля по Лунному посевному календарю сажают позднюю редьку, а затем на июль 2019 года у местных садоводов и огородников остается в актуальных планах сбор плодов и ягод, обработка и удобрение почвы, а 18 июля советуют пасынковать помидоры.

Не стоит заниматься никакой деятельностью на огороде и в саду 16 и 27 июля.

Лунные даты для любителей цветов

Кроме овощей и зелени, растениеводы занимаются разведением деревьев и кустарников, декоративных растений. В июле 2019 года можно спокойно пересаживать кустарники, цветы и деревья, у которых закрытая корневая система. Особенность таких культур – в замедлении движения соков уже к середине лета, поэтому люди компетентные начинают заниматься их пересадкой уже в июле.

По Лунному календарю можно ориентироваться, предпринимая размножение многолетних, двулетних цветов, декоративных кустарников и ягодников.

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Для Москвы, Центральной части России, Средней полосы, актуальны следующие даты в среднем летнем месяце:

В некоторых случаях 3 и 4 июля тоже можно использовать для проведения работ, чтобы не упустить так называемые Дни листа, когда Луна находится в плодородном знаке Зодиака – Раке.

Именно в эти дни можно посеять семена однолетников, посадить для укоренения черенки размножающихся таким способом цветочных растений, заняться разделением и подготовкой к высадке многолетников с корневищами – пионов и флоксов, ирисов.

Начиная с 6 июля можно уделить внимание двулетникам –фиалкам, незабудкам и маргариткам. В целом, можно с 5 числа, после вступления Луны в Деву, сажать любые цветы, кроме луковичных и клубневых - для них еще несколько рановато.

Особенно осторожно нужно вести себя в цветнике с 25 по 27. В эти дни можно сажать на рассаду овощи, но цветы, кроме луковичных и клубневых, лучше сажать в указанные дни. 27 июля – особенно благоприятный день для посадки вьющихся растений.

Основные правила использования календаря

Далеко не всегда выходит сделать необходимые процессы, строго следя указанным датам. Однако отчаиваться не стоит, потому что в Зодиаке много плодородных знаков, и дней, когда Луна проходит через них. Нужно помнить и о некоторых общих правилах проведения посевов:

растущая Луна благоприятствует тем растениям, которые выращиваются человеком для получения важной надземной части – плодов, ягод, стеблей;

убывающая хорошо действует на корнеплоды, основные процессы в которых происходят под землей, и ради корневищ и делают посадки;

плодородные знаки – Рак, Рыбы, Телец и Скорпион – в дни, когда Луна находится в них, можно наверстывать упущенные особенно благоприятные;

умеренно плодородными считаются Дева, Весы и Козерог, их можно тоже задействовать в проведении посадок;

Лев, Водолей и Овен – знаки, откровенно негативные, но в них можно проводить другие необходимые процессы.

Специалисты советуют обязательно изучить Лунный посевной календарь на июль 2019 года для садовода и огородника, чтобы получить хороший урожай.