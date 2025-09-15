Косметология и онкология: когда можно, а когда строго запрещено

Лечение онкологии часто проходит тяжело, и в какой-то момент вопрос внешности становится не менее важным, чем самочувствие: кожа сохнет, волосы выпадают, лицо меняется. Пациенты обращаются к косметологам, но испытывают волнение: безопасно ли это, может ли эстетическая медицина навредить.

Косметология в онкологии – это не про запреты, а про грамотный выбор времени и метода. Последнее слово остается за лечащим онкологом, а Давтян Екатерина Викторовна, кандидат медицинских наук, врач-косметолог клиники SVSclinic рассказала, какие есть ограничения, а какие процедуры улучшат состояние кожи.

Почему часть процедур категорически противопоказана

Любое онкологическое лечение – это не только борьба с опухолью, но и серьезный удар по иммунной системе. Химиотерапия и иммуносупрессия снижают количество лейкоцитов, и организму становится сложнее бороться с инфекциями. В этот момент любая процедура, при которой нарушается целостность кожи – укол, лазер, микронидлинг, – превращается в риск: инфекции, кровотечения, плохое заживление. То, что для здорового человека будет всего лишь покраснением, для онкопациента может обернуться серьезным осложнением.

Всегда ли косметология исключается при диагнозе "рак"



Диагноз – это не приговор к пожизненному отказу от ухода за собой. После завершения основного лечения потребность в косметологии у пациентов только возрастает. Кожа, слизистые, волосы нуждаются в восстановлении, и это напрямую влияет на качество жизни.



Но важную роль играет индивидуальное состояние. Нет универсального протокола: кому-то можно вернуться к уходовым процедурам через месяц, кому-то нужно ждать полгода. Решение всегда принимают онколог в тандеме с косметологом.

Какие процедуры допустимы

Правило простое: пока идет активная терапия – никаких инвазивных вмешательств. Инъекции, аппараты, даже агрессивные пилинги остаются под запретом. Но это не значит, что пациент остается без ухода. Легкие, щадящие уходы для чувствительной кожи, увлажняющие маски, мягкие пилинги допустимы и помогают справиться с сухостью и дискомфортом.

После окончания лечения список процедур расширяется.

Ботокс – через 1–3 месяца после химиотерапии при нормальных анализах крови; вне зоны облучения после радиотерапии.

Филлеры – через 3–6 месяцев после химиотерапии; после лучевой терапии – в зоне облучения не ранее чем через 12 месяцев.

Микронидлинг и мезотерапия – обычно через 2–3 месяца после химиотерапии, при полном восстановлении крови; после радиотерапии – только через 6–12 месяцев.

Лазеры и аппаратные методики – через 3–6 месяцев, но в поле облучения – не ранее чем через год.

Как влияют химио– и лучевая терапия



Химиотерапия вызывает миелосупрессию – угнетение работы костного мозга, поэтому могут появиться нейтропения, анемия и тромбоцитопения. Лучевая терапия повреждает кожу: в зоне облучения остаются чувствительные участки, на которых заживление идет медленнее. Поэтому сроки всегда индивидуальны: у одного пациента кожа восстанавливается за месяц, у другого – только через полгода.



Можно ли во время лечения делать уходы

Да, но только эстетические, неинвазивные процедуры. Легкие маски, массаж лица без давления, мягкие увлажняющие уходы. Они убирают сухость и чувствительность, дают ощущение заботы и возвращают пациенту контакт с самим собой. Для многих это не про косметику, а про психологическую поддержку: когда человек видит в зеркале ухоженное лицо и нравится себе больше, бороться с болезнью становится легче.

Какие процедуры безопасны в ремиссии



Список значительно шире, но остаются нюансы. Например, если удаляли лимфоузлы, пожизненно сохраняется риск лимфедемы, и инъекции в эту область делать нельзя.



После лечения опухолей головы и шеи многие процедуры тоже ограничены. Даже если данные исследований противоречивы, ведущие онкоцентры советуют сохранять осторожность. Но при этом ботулинический токсин и филлеры в восстановительных протоколах доказали свою эффективность и безопасность – они помогают скорректировать асимметрию, улучшить мягкие ткани, вернуть уверенность.