Ребенок часто простужается: тренировка иммунитета или повод обратиться к врачу?

Иммунная система ребенка развивается постепенно: каждый контакт с вирусом – это своеобразный тест-драйв организма. Поэтому частые простуды в раннем возрасте – вариант нормы. Но если болезни случаются часто, протекают тяжело или дают осложнения, могут быть скрытые факторы – от анатомических особенностей до иммунодефицита.

Что считается "часто" и где граница нормы

Младенцы и дети до 5 лет могут болеть ОРВИ от 6 до 8 раз в год – это считается обычным показателем. В исследовании, опубликованном в Italian Journal of Pediatrics (2024), рецидивирующими верхними респираторными инфекциями считают не более 4 эпизодов за 6 месяцев, каждый из которых длится не меньше 4 дней и чередуется с состояниями облегчения.

То есть, если ребенок переносит простуды с полным восстановлением, без осложнений и тяжелого течения, даже частые эпизоды могут быть вариантом нормы.

Почему дети часто простужаются





Главная причина – незрелость иммунной системы. Ученые называют ранние годы жизни периодом "обучения иммунитета": каждый контакт с вирусом формирует защитную память.

Что еще оказывает влияние

Посещение детского сада. Постоянный контакт с другими детьми резко увеличивает риск заражения.

Экологические условия. Загрязненный воздух, пассивное курение и сухой климат ухудшают состояние слизистых и делают их более уязвимыми.

Аденоиды и анатомия. Увеличенные аденоиды, узкие носовые ходы или хронический насморк создают благоприятные условия для развития инфекций.

Аллергии. Повышают восприимчивость дыхательных путей к вирусам.

Когда частые простуды – повод обратиться к врачу

Эти признаки говорят о том, что стоит записаться к врачу – они могут быть сигналами потенциальной патологии. По данным обзора в Frontiers in Pediatrics (2016), именно тяжесть и осложнения инфекций чаще всего указывают на скрытые иммунные нарушения

Инфекции протекают слишком тяжело, требуют госпитализации или повторных курсов антибиотиков.

Нет промежутков улучшений: ребенок болеет постоянно, кашель и насморк не прекращаются.

Начинаются осложнения: отиты, синуситы, бронхиты, пневмонии.

Задержка роста и набора веса.

Семейная история иммунодефицитов.

Что делает врач



На приеме педиатр собирает подробный анамнез: сколько эпизодов за год, как они протекали, были ли осложнения и как восстанавливался ребенок. Только после назначаются следующие анализы и процедуры.



Общий анализ крови и биохимия. Оценка воспалительных маркеров, уровня железа, витаминов.

Иммунологические исследования. Проверка уровня иммуноглобулинов и клеточных звеньев иммунитета.

ЛОР-осмотр. Диагностика аденоидов, хронического тонзиллита, синуситов.

Аллергопробы. Исключение скрытых аллергий, которые могут усиливать воспаление.

Что делать родителям

Даже если простуды укладываются в "норму", есть способы помочь организму справиться с нагрузкой.

Следить за режимом: сон и отдых должны быть регулярными.

Поддерживать влажность воздуха и проветривать помещения.

Добавить в рацион достаточное количество белка, витаминов и микроэлементов.

Избегать пассивного курения.

Следить за актуальностью прививок: вакцинация от гриппа и других инфекций снижает риск тяжелых осложнений.

Когда нельзя ждать





Согласно рекомендациям Vanderbilt Health (2022), "красным флагом" считается ситуация, если у ребенка более двух тяжелых бактериальных инфекций в год, повторяющиеся пневмонии, хроническая мокрота, а также если он плохо набирает вес и отстает в росте. Обратитесь к врачу – так организм ребенка показывает, что ему нужна помощь.