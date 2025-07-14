Что-то пошло не так: 9 сигналов нарушений ментального здоровья

Как отличить временную усталость от признаков расстройства, почему важно не игнорировать "плохое настроение", которое длится неделями, и что делать, если не знаешь, куда идти, – рассказал врач-психиатр Антон Елисеенко.

Основные признаки нарушения ментального здоровья

Сегодня нормой ментального здоровья можно считать отсутствие патологий в психиатрии. То есть, если нет жалоб на свое состояние. Распознать патологию просто – симптомы будут угнетать и вызывать дискомфорт. Многие склонны списывать их на лень и слабость, но это не так. Если вы ощущаете что-то из списка ниже постоянно, значит ваше состояние не в порядке.

Подавленное настроение. Нарушение сна (бессонница или сложно просыпаться, даже если спите достаточно). Тревожность. Нарушения в мышлении (сложно сконцентрироваться, принять решение, есть спутанность сознания или появляются бредовые идеи). Отсутствие энергии даже на простые задачи. Изменения аппетита (вы начинаете есть слишком мало, слишком много или появляются новые вкусовые привычки). Неуверенность в себе. Самообвинения. Мысли о том, чтобы навредить себе.

Справиться самому или пойти к специалисту?



Неприятная правда в том, что симптомы не уйдут сами. Это – некая "поломка" в гормональной системе мозга, работы ионов. Если у вас болит сердце и началась аритмия, вы не сможете вылечить ее самостоятельно. Так и с любыми ментальными нарушениями – помогут препараты, которые выпишет врач, или психотерапия. Чаще всего используют комбо этих методов.



Это временные сложности или заболевание?

Все зависит от того, как долго вы испытываете один из симптомов. Если у вас испортилось настроение в моменте, это норма. Если вам постоянно грустно и плохо более 2 или 4 недель, настроение скачет независимо от внутреннего и внешнего состояния, вы пребываете в эйфории уже 5 дней, стоит обратиться за помощью.

Важно помнить, что ментальное здоровье – как и физическое – может колебаться под влиянием стресса, усталости или внешних факторов. Но если симптомы сохраняются длительно, мешают работе, общению и ухудшают качество жизни, это сигнал организма, что нужна профессиональная поддержка. Игнорирование таких признаков может привести к усугублению состояния и развитию хронических заболеваний. Поэтому не стоит откладывать визит к специалисту, даже если кажется, что завтра все изменится и вам станет легче.

Какие симптомы нельзя игнорировать?





Ответ однозначный – любые. В вопросах ментального здоровья ничего не уходит "само по себе" – можно быть в депрессии годами, а перепады настроения не прекратятся без помощи врача.

Ментальное неблагополучие не ограничивается только настроением. Оно может проявляться в теле – постоянной усталостью, мышечными зажимами, нарушением пищевого поведения. В быту – раздражительностью, уходом в изоляцию, потерей интереса ко всему. Эти сигналы точно не "просто так" и вы его слышите, важно не закрывать уши. Помощь доступна – и нуждаться в ней нормально. Первого разговора со специалистом достаточно, чтобы снова почувствовать почву под ногами и начать действовать.

Психолог или психиатр?

При выборе, к кому обратиться, нужно помнить главный критерий – психолог не решает проблемы, связанные с патологией. Он может помочь, если ваши ощущения, уровень взаимодействия с собой и окружающим миром в норме. Он работает словом и помогает вам самим ответить на сложные вопросы.

Психиатр работает с патологиями и назначает лекарства. Если у вас есть сомнения, начните с него – психиатр точно сможет диагностировать проблему, если она есть. Он определит, нуждаетесь ли вы в медикаментозной поддержке, порекомендует психотерапию или даст направление к другому специалисту. Иногда психиатр и психолог работают в паре – один корректирует биохимические процессы, другой помогает разобраться в причинах и выстраивать новые модели поведения. И это абсолютно нормальный, рабочий тандем.