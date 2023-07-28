Здоровье мальчиков: когда нужно делать обрезание?

Обрезание у многих ассоциируется с религиозным ритуалом. Но, на самом деле, это медицинская процедура, при помощи которой лечат заболевания крайней плоти у мальчиков и мужчин. О том, при каких заболеваниях необходимо обрезание, рассказал детский хирург, врач первой категории, заведующий детским хирургическим отделением «СМ-Клиника», Максим Сергиенко.

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Обрезание крайней плоти – одна из самых распространенных в мире операций. Делают ее в основном в жарких странах с засушливым климатом, где труднее всего соблюдать гигиену. Сейчас обрезание часто используется как оперативный метод лечения или профилактики.

Показания к обрезанию

В списке заболеваний, при которых нужно делать обрезание, лидирует фимоз. Основной признак этого нарушения – невозможность выведения головки. Это может быть избыток крайней плоти, образование на ней рубцов и утрата эластичности кожи. К фимозу обычно приводит воспаление или травматизация кожи крайней плоти.

Симптомы фимоза

Нарушение или затруднение мочеиспускания

Неприятные и болезненные ощущения в области крайней плоти

Затруднение или невозможность выведения головки полового члена

Здесь стоит оговориться, что фимоз бывает физиологический.

«Для маленького ребенка это норма.», - говорит Максим Сергиенко, - «Это природная защита головки полового члена от агрессивной среды. Все младенцы рождаются с физиологическим фимозом. У половины мальчиков головка открывается в возрасте около 2-х лет, а у большинства – в период до 7-ми лет.»

Причины фимоза у детей

Патологический фимоз развивается обычно на фоне воспаления. Иногда родители уделяют недостаточно внимания гигиене мальчика. На головке под крайней плотью у мальчиков образуется смегма (слущенный эпителий). Смегма – благотворная среда для микробов, и при нарушении гигиены может случится её нагноение.

Также к фимозу может привести длительное ношение подгузников. Из-за отсутствия вентиляции и нагревания, в области промежности образуется парниковый эффект. Шансы получить воспаление увеличиваются у тех детей, которым подгузник меняют редко. Во-первых, влажная среда в сочетании с перегревом – рассадник для инфекции, во-вторых, в этом случае детям реже проводят гигиенические процедуры.

Лечение

Сам факт воспаления еще не говорит о том, что у ребенка фимоз и ему нужно делать обрезание. Метод лечения определяет врач – детский уролог. Но чтобы понять, если ли на крайней плоти рубцовая ткань, воспаление надо пролечить.

«Если рубцы обнаружены, но они небольшие», - поясняет хирург, - «и при этом крайняя плоть не потеряла свою эластичность, возможно консервативное лечение. В этом случае назначаются специальные противовоспалительные мази. Курс может длиться около месяца. Но в некоторых случаях мази помогают только на тот период, пока ими пользуются. Но стоит закончить курс лечения, и фимоз возвращается».

Единственный эффективный метод – это хирургическая операция. Обрезание крайней плоти не только позволит вылечить фимоз, но и предотвратит множество других проблем, которые поджидают мальчика в будущем.

Среди плюсов обрезания можно назвать улучшение гигиены, уменьшение риска заражения различными инфекциями и вирусами (в том числе ВИЧ и вирусом папилломы человека), предотвращение воспалений и даже рака полового члена.

Анестезия

Детям такую операцию проводят под общим наркозом. Под местной анестезией ее можно делать младенцам до 4-5 месяцев. Во-первых, чтобы снизить нагрузку от наркоза на организм малыша, во-вторых, в этом возрасте хирурги еще могут совладать с маленьким пациентом.

В период с 4-5 месяцев ребенок более активно сопротивляется, поэтому врачи рекомендуют общий наркоз. Тоже самое касается и детей постарше: мальчик может не чувствовать боль, но его пугает сам факт хирургических манипуляций в такой чувствительной зоне.