Что такое микроволновая абляция опухоли и можно ли рак вылечить без операций?

Метод микроволновой абляции опухоли (МВА) появился в России более 10 лет назад, но до сих пор не очень широко применяется врачами-онкохирургами. При этом у МВА есть ряд преимуществ по сравнению с другими методами локальной деструкции опухоли. Врач-онколог-хирург «СМ-Клиника» Дмитрий Зинатулин рассказывал, что это за технология и в каких случаях ее можно использовать.

Сегодня онкологи в основном работают с технологией радиочастотной абляции (РЧА). Она основана на том, что радиочастотные волны проходят через ткань и вызывают повышение ее температуры. Принцип действия МВА похожий, но есть отличия: во-первых, на опухоль воздействует электрический ток с частотой волны 2000-3000 Гц (при РЧА – до 750 Гц). Через прокол в коже или небольшой разрез вводится электрод, излучающий электромагнитную энергию. Она нагревает ткани и заставляет их разрушаться. По сравнению с РЧА микроволновой генератор создает большую температуру в опухолевом очаге — до 150°С. Причем при МВА распределение тепла происходит более равномерно и нагревается больший объем ткани. Это позволяет сократить время процедуры: если для проведения РЧА требуется от 40 минут до часа, то для МВА — всего 5-15 минут.

Во-вторых, для МВА не нужна замкнутая электрическая цепь. Поэтому есть возможность выполнять абляцию опухоли пациентам с кардиостимулятором.

Также МВА можно использовать при опухолях, прилежащих к полым органам и опухолях, которые расположены вблизи крупных кровеносных сосудов. При этом не происходит образования тромбов и термического повреждения близлежащих тканей.

«Во время проведения РЧА, если опухоль находится близко к сосудистому руслу, в этой зоне понижается температура, из-за чего не всегда можно достигнуть достаточного объема деструкции», — говорит Дмитрий Зинатулин. — «Кроме того, при РЧА вокруг возвратного электрода происходит карбонизация. Это вызывает нарушение проводимости радиочастотной волны и ее эффективность снижается. При процедуре МВА необходимости в возвратном электроде нет, поэтому снижение эффективности из-за карбонизации тканей отсутствует».

Еще одно преимущество МВА в том, что ее можно применять при опухолях до 8 см. Если размеры не превышают 5 см, то избавиться от нее можно за одну процедуру. Технология используется при опухолях почки, поджелудочной железы, молочной железы, легкого и опухоли кости. Но ее основное применение — опухоли печени. Эта методика позволяет избежать хирургической операции, где вместе с пораженной тканью почти всегда удаляется здоровая. В результате орган уменьшается в размерах и страдают его функции.

«В моей практике был пациент с первичным раком печени, которому удалили правую долю, а через девять месяцев произошел рецидив опухоли в оставшейся доле», — рассказывает Дмитрий Зинатулин. — «Удалить опухоль в этой ситуации было невозможно — остаточный объем здоровой ткани был достаточно маленьким, и пациент просто не выжил бы. Ему выполнили МВА и после этого он прожил еще 4,5 года. За это время рецидива опухоли не наблюдалось, пациент погиб от сопутствующей кардиальной патологии».

Противопоказаниями к выполнению данной методики является декомпенсированный цирроз печени, тяжелая сопутствующая патология, размер опухоли более 8 см. Так же нельзя выполнять процедуру пациентам с плохой свертываемостью крови из-за высокого риска кровотечения.