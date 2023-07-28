Специалисты рассказали о пользе капельниц «Золушка»

Биохакинг — современный тренд в области науки и медицины, он помогает человеку найти кратчайший путь к здоровью. Одним из направлений биохакинга является инфузионная терапия, когда в организм для улучшения состояния напрямую через кровоток вводятся различные растворы определенного объема и концентрации. О том, как капельницы могут помочь здоровью, Клео рассказали специалисты сети клиник инфузионной терапии Clean-Clinic.

Популярность капельниц во всем мире набирает обороты, поскольку это быстрый способ позаботиться о себе: встать на ноги после болезни, восстановить силы, придать организму бодрость. Конечно, инфузионная терапия — целиком и полностью вотчина врачей, которые до начала лечения должны провести чекап организма, просмотреть все анализы и т.д.

«Большой плюс капельниц заключается в том, что раствор, состоящий из витаминов и полезных веществ, всасывается сразу в кровь, и усваивается на 80%. Если сравнивать с таблетками, то они усваиваются организмом всего на 20-30%», — рассказали в Clean-Clinic.

Сегодня на вооружении врачей инфузионной терапии довольно много капельниц самого широкого спектра. Есть «витаминные коктейли» для спортсменов и тех, кто ведет активный образ жизни, для студентов, желающих улучшить память и ясность ума перед экзаменами, для тех, кто хочет укрепить иммунитет, побороть симптомы хронической усталости, и, конечно, восстановиться после COVID-19.

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К категории последних относится капельница «Золушка». Она включает в себя глуатиан, тиоктовую кислоту, а также витамин C. Это мощные антиоксиданты, которые не только улучшают состояние кожи, волос, но помогают также при низком иммунитете, бессоннице, нестабильном эмоциональном состоянии. Также «Золушка» может быть применена в качестве анти-эйдж стратегии пациента.

О том, что «Золушка» возвращает молодость и красоту, первыми узнали жители Южной Кореи. Именно там впервые была разработана эта капельница. Жители востока издревле славятся долгожительством, и первыми применяют передовые методики, которые потом распространяются по всему миру.

Для того, чтобы ощутить воздействие глуатиана, необходимо пройти до 10 процедур инфузионной терапии. Однако точное число капельниц может назначить только специалист, который проведет обследование пациента и выявит его проблемы со здоровьем.