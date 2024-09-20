Как совмещать материнство и успешный бизнес?

Вопрос не праздный, ведь и дети, и бизнес требуют постоянного внимания и контроля. Но разрываться между семьей и работой и постоянно "совершать подвиг" – путь, ведущий в тупик. Тогда как распределить время, чтобы все успевать? Своими секретами поделится Ольга Михалина, создатель и руководитель сети студий красоты с детскими комнатами "Мама мыла раму".





По мнению Ольги, главный принцип удачного совмещения семьи и карьеры можно сформулировать как "Один в поле не воин". Не нужно и совершенно бесполезно пытаться все делать самостоятельно. Обязательно нужны помощники. Ухаживать за ребенком помогает няня, очень активно участвуют супруг, а также бабушки и дедушки. А в бизнесе работает команда единомышленников, каждый из которых является экспертом в своем направлении и по-настоящему верит в проект.

Второй принцип, который можно применить ко всем сферам жизни: нельзя одному человеку доверить и делегировать сразу все задачи. Хотя, конечно, присутствует такой соблазн, если рядом есть проверенный и очень надежный помощник. Однако один человек не может одинаково эффективно справляться с разными задачами. Конечно, делегирование – это больше из области бизнеса, но и в семье это работает успешно: супруги могут обсудить и разделить зоны ответственности. В итоге это помогает не только сэкономить время, но и укрепить отношения в семье.





Очень помогают современные технические средства – приложения для бизнеса, CRM системы планирования и контроля, системы видеонаблюдения. С их помощью можно всегда быть в курсе того, что происходит в разных "локациях жизни", оперативно включиться при необходимости, что-то скорректировать и проконтролировать, предотвратить наступление ошибки и снизить риски.

В семейной жизни очень важно то, что можно назвать ритуалами или традициями. Именно ритуалы помогают соблюдать баланс между семьей и работой и помогают держать жизненное равновесие. Например, отличным ритуалом может стать семейный завтрак. Его можно красиво сервировать, придумать интересные сытные блюда, учитывая пристрастия каждого члена семьи. Также в качестве ритуала может выступать вечернее чаепитие или просто время, которое родители проводят вместе с детьми, читая книги или обсуждая события прошедшего дня.