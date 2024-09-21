Как успевать всё: 5 шагов к эффективному управлению временем и достижению целей

"Везет же людям!" – фраза, которую обычно произносим, когда видим желаемое у кого-то. Вы не задумывались, почему одни получают все, а другие ничего? Первые путешествуют по миру, останавливаются в пятизвездочных отелях и ни в чем себе не отказывают. А вторые еле сводят концы с концами и ни на шаг не приближаются к мечтам.

Это не волшебная палочка. И не счастливое стечение обстоятельств, а набор конкретных действий. Все просто: люди, которые имеют то, что хотят, ставят себе цели и реализуют их с помощью определенных инструментов. И никакой секретной формулы для этого нет.





Для того чтобы достигать всех целей, необходимо всегда быть в ресурсе и соблюдать ряд правил: верно расставлять приоритеты, продуктивно управлять временем и идти точно по шагам плана. Ключевых этапов пять. Давайте разберем каждый и найдем подходящее решение, чтобы всегда превращать мечты в реальность.

1. Прощание с неактуальными целями

Перед тем как пуститься в путь за новыми достижениями, нужно подсознательно закончить старые начинания, которые так и остались в планах. Это подготовительный и очень важный этап. Если его игнорировать, можно впоследствии отказаться от цели, устать задолго до реализации задуманного или направить внутреннюю энергию не туда.

Незавершенных задач может быть очень много – больших или маленьких – не имеет значения. Все они накапливаются на уровне подсознания, и мозг формирует некорректный механизм безопасности: появляются страхи, убеждения, блоки. Подсознание видит, сколько нереализованного за плечами и начинает оберегать человека от травмы неудачи – саботировать процесс достижения новой цели.

Решение: попрощаться с неактуальными целями можно через духовные практики, медитации и психологические упражнения.

2. Постановка целей





Не всегда цели вырисовываются четкими фразами и картинками, из которых можно составить список. Если человек не привык регулярно достигать задуманного, скорее всего, это будет что-то на уровне мимолетных мыслей и ощущений. Но так механизм не работает. Мозгу нужен вектор движения и конкретные цели, которые можно проговорить.

Поэтому возьмите блокнот и ручку и выделите для начала по одному листу на каждую сферу жизни: здоровье, самореализацию, семью, желания, работу, дом, отношения, детей. Распознать истинные цели в каждой области помогут вопросы:

Чего я хочу?

Что меня зажигает?

При мысли о какой цели у меня появляется энергия?

Какие реализованные цели у других людей меня вдохновляют?

За какой срок я хочу достичь конкретной цели?

Уединитесь и пишите не спеша. Создайте особенную атмосферу – заварите ароматный чай, включите музыку, зажгите свечи. Необязательно составлять список за один день, можно выделить на это неделю, две, месяц.

Решение: заведите специальный блокнот для целей и берите его всегда с собой. Возможно, услышанная на улице фраза или музыка натолкнет вас на новые свершения, а вы это сразу зафиксируете для мозга.

3. Расстановка приоритетов

Если бы вам сказали, что ближайшие три месяца можно осуществить только одну цель, а следующие – еще две, а через полгода – пять. Какие бы выбрали на каждый период? Первая – самая приоритетная для вас. А ниже по списку пойдут цели с убыванием по важности.

Также для расстановки приоритетов можно использовать способы тайм-менеджмента. Например:

Метод Айви Ли.

Метод "1-3-5".

Матрицу Эйзенхауэра.

Метод "АБВГД".

Энергетический список.

Метод лягушки.

Решение: главное, чтобы путь к целям не выжимал из вас все соки. Поэтому выбирайте комфортный для себя способ расстановки приоритетов.

4. Пошаговый план





В любом деле планирование дает четкую ясность и нужный вектор действий на пути к задуманному. Без пошагового плана мечта, скорее всего, никогда не превратится в цель, а значит, и в реальность.

Ставьте маленькие, средние и большие цели (даже если они кажутся несбыточными). Материальные расписывайте финансово. Например, по месяцам дробите сумму, которая нужна для дорогой покупки, поездки в отпуск или необходимого обучения.

Решение: уделите плану достаточно времени. Чем тщательнее его продумаете, тем скорее получите результат.

5. Контроль времени

Правильная организация времени важна даже в повседневной жизни, а уж на этапах реализации целей тем более. Если вечером расписывать план на следующий день, то он пройдет продуктивно и без форс-мажоров. Мозг заранее настроится на грядущие дела, не будет прокрастинировать и терять драгоценные минуты.



Структурируйте любую задачу по времени. Например:

созвониться в Zoom с менеджером – один час;

ознакомиться с документами на аренду офиса – 15 минут;

сделать медитацию – 30 минут.

Каждый раз, когда задача будет выполнена, ставьте рядом с ней галочку в списке. Это поможет разгрузить мозг и сконцентрироваться на дальнейших делах.

Решение: чтобы каждый раз не поглядывать на часы, используйте таймер в телефоне – так вы полностью сфокусируетесь на задаче и не будете тратить время на мониторинг минут.

Когда введете все 5 шагов в привычку, научитесь эффективно управлять и временем, и приоритетами, и задачами, которые стоят на пути к задуманному. В результате эти навыки дадут возможность щелкать любые цели как орешки и получать твердые результаты в мышлении, состоянии и жизни.