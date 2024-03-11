Интервальное голодание 16/8 для женщин: путь к стройности и здоровью

Красивая стройная фигура – мечта любой представительницы прекрасного пола. Для ее достижения девушки подбирают различные диеты, надеясь на быстрый и устойчивый результат. Одним из самых эффективных способов считается интервальное голодание 16/8 для женщин. Оно заключается в том, что на протяжении суток прием пищи разрешен только в определенном промежутке времени. Методика завоевала много положительных отзывов, поэтому все больше женщин хотят узнать, в чем заключается ее суть. Клео.ру поможет разобраться с данным вопросом.

Правила интервального голодания 16/8

В настоящее время система похудения с помощью интервального голодания предлагается по нескольким схемам. К примеру, это вариант 5/2, когда 5 дней в неделю человек питается обычным рационом, а два оставшиеся дня снижает калорийность пищи на протяжении дня до 500 калорий. Еще одна схема – циркадное голодание 13/11, когда окно для питания предусмотрено на протяжении 11 часов, а оставшиеся 13 часов человек отказывается от приема пищи. Однако наибольшую популярность завоевало интервальное голодание 16/8, которое, согласно исследованиям, показало максимально высокую эффективность. Его правила заключаются в следующем:

На прием пищи отводится 8 часов на протяжении суток. В это время разрешается употреблять практически любые продукты или составлять рацион с учетом состояния здоровья человека.

Следующие 16 часов нужно полностью отказаться от еды. К примеру, если вы завтракаете в 8 утра, то ужин должен быть завершен в 18 часов.





Польза интервального голодания

Проведенные учеными исследования показали, что здоровье и интервальное голодание тесно связаны между собой. Данный метод показывает высокую эффективность не только относительно снижения веса, но и положительно влияет на состояние здоровья в целом. Среди преимуществ метода отмечают следующие:

снижение веса – основная цель, которую стремятся достичь женщины, и интервальное голодание показывает в этом вопросе высокую эффективность;

снижение уровня глюкозы в крови, уменьшение колебания сахара на протяжении суток;

активизация обменных процессов, которая начинает наблюдаться уже на протяжении первых трех дней;

выведение вредных токсинов из организма;

улучшение мозговой деятельности;

повышение стрессоустойчивости.





Пример меню для интервального голодания 16/8

Грамотно разработанное меню для интервального голодания поможет достичь максимального эффекта. Ежедневное включение в рацион овощей и несладких фруктов поможет оздоровить организм, дать ему достаточное количество витаминов и полезных веществ, снизить риск заболеваний сердца и сосудов. Клео.ру предлагает вашему вниманию следующий вариант меню:

Понедельник . Первый раз: вареные яйца или яичница с добавлением томатов, черный хлеб с намазанной на него арахисовой пастой, кофе. Второй раз: бульон из куриной грудки, хлеб, салат из огурцов и помидоров.

. Первый раз: вареные яйца или яичница с добавлением томатов, черный хлеб с намазанной на него арахисовой пастой, кофе. Второй раз: бульон из куриной грудки, хлеб, салат из огурцов и помидоров. Вторник . Первый раз: нежирный творог в сочетании с фруктами и медом, бутерброд с арахисовой пастой, цитрусовый сок. Второй раз: фасолевый суп с хлебом, овощи, приготовленные в духовке, кусочек сыра.

. Первый раз: нежирный творог в сочетании с фруктами и медом, бутерброд с арахисовой пастой, цитрусовый сок. Второй раз: фасолевый суп с хлебом, овощи, приготовленные в духовке, кусочек сыра. Среда . Первый раз: вареное яйцо, натуральный йогурт, цитрусовый сок. Второй раз: рыба на пару с рисовым гарниром, салат из помидоров и огурцов.

. Первый раз: вареное яйцо, натуральный йогурт, цитрусовый сок. Второй раз: рыба на пару с рисовым гарниром, салат из помидоров и огурцов. Четверг . Первый раз: макароны, заправленные сыром, овощи, кофе. Второй раз: каша из булгура, овощной салат, отварная говядина.

. Первый раз: макароны, заправленные сыром, овощи, кофе. Второй раз: каша из булгура, овощной салат, отварная говядина. Пятница . Первый раз: овсянка на молоке, ягоды, какао. Второй раз: куриная грудка, киноа с мексиканской смесью, салат с овощами и сыром фета.

. Первый раз: овсянка на молоке, ягоды, какао. Второй раз: куриная грудка, киноа с мексиканской смесью, салат с овощами и сыром фета. Суббота . Первый раз: рис в отварном виде, кофе. Второй раз: суп с грибами на курином бульоне, салат из помидоров и огурцов.

. Первый раз: рис в отварном виде, кофе. Второй раз: суп с грибами на курином бульоне, салат из помидоров и огурцов. Воскресенье. Первый раз: запеканка из творога, темный шоколад, травяной чай. Второй раз: паровые котлеты из куриного филе, овощи, запеченные в духовке, цитрусовый сок.





Противопоказания к интервальному голоданию

Стоит отметить, что на некоторых метод может влиять негативно. Так, у некоторых людей отмечалось значительное увеличение уровня кортизола, что вело к ослаблению иммунной системы, происходило расстройство сна. У некоторых девушек наблюдались нарушения в женском цикле. При выявлении подобных симптомов следует немедленно прекратить диету. Кроем того, существует перечень противопоказаний, при наличии которых интервальное голодание запрещено:

возраст до 18 лет;

индекс массы тела, не достигающий уровня 18,5;

беременность и период кормления грудью;

сахарный диабет;

повышенное артериальное давление;

заболевания надпочечников, желчного пузыря, ЖКТ;

расстройства пищевого поведения;

регулярный прием лекарственных препаратов.





Подведем итог

Теперь вы знаете, в чем заключается интервальное голодание 16/8 для женщин. Перед тем, как начать применять этот метод, обязательно проанализируйте состояние своего здоровья и подумайте, не имеете ли противопоказаний. Начав применять голодание, наблюдайте за состоянием своего организма. Если вам подойдет данный метод, то вам удастся не только снизить вес, но улучшить состояние здоровья в целом.