Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов

Как известно, здоровье сердечно-сосудистой системы имеет непосредственное влияние на общее самочувствие человека. Именно поэтому очень важно следить за состоянием сосудов, вести здоровый образ жизни и принимать для этого необходимые меры. Каждый человек, задумывающийся об этом, наверняка хочет знать, как очистить сосуды в домашних условиях. Клео.ру сделал для вас подборку эффективных и доступных методов, которые вы с легкостью сможете освоить самостоятельно.

Почему важно заботиться о здоровье сосудов

Здоровые сосуды очень важны для обеспечения правильного кровообращения и функционирования всех органов и систем человека. Плохая циркуляция крови может привести к проблемам с пищеварением, дыханием, сексуальной функцией и другими. Здоровые сосуды обеспечивают эффективную циркуляцию крови, что помогает доставлять кислород и питательные вещества к клеткам, а также удалять отходы и токсины из тканей. Кроме того, Клео.ру выделяет следующие факторы, на которые стоит обратить особое внимание:

При заболеваниях сосудов в них накапливаются холестериновые отложения, приводящие к сужениям просветов. В результате возрастает риск развития атеросклероза. Кровоток к сердцу, мозгу, почкам и нижним конечностям ограничивается. Атеросклеротические бляшки крайне опасны, поскольку они способствуют образованию тромба, который может полностью закрыть просвет сосуда. Это может привести к ишемии того или иного органа и даже к летальному исходу. Ишемический инсульт, инфаркт миокарда, отказ почек, коллапс легкого, гангрена – это то, что может возникнуть из-за избытка холестерина в организме, вызывающего закупорку сосудов.

Также крайне негативно на состоянии сосудов отражаются отложения кальция. Они проникают в организм вместе с пищевыми добавкам или медпрепаратами. Отложения характеризуются кристаллической острой структурой, что крайне опасно при сужении сосудов. Последние могут оказаться поврежденными, что провоцирует в головном мозге геморрагический инсульт





5 методов очистки сосудов в домашних условиях

Если вы заботитесь о состоянии своего здоровья, то наверняка интересуетесь, как почистить сосуды. Это можно сделать самостоятельно в домашних условиях, приложив для этого определенные усилия. Главное – постоянно заниматься этим вопросом и помнить о поставленной цели. Здоровый образ жизни должен стать для вас нормой, только тогда можно рассчитывать на желаемые результаты. Подходить к вопросу нужно комплексно, уделяя внимание питанию, физической активности, отказу от вредных привычек. Клео.ру подобрал для вас пять эффективных методов, которые помогут очистить сосуды и привести здоровье в норму.





Диета для очистки сосудов

Питание – один из самых важных моментов для поддержания состояния здоровья на надлежащем уровне. Зачастую накоплению в организме холестерина способствует лишний вес. Его провоцирует не только малоподвижный образ жизни, но и регулярное употребление жирной, жареной, высококалорийной пищи, алкогольных напитков. От всего этого лучше отказаться, по крайней мере, ограничить. Диета для очистки сосудов подразумевает включение в рацион следующих продуктов:

овощи, ягоды, фрукты, которые в теплый сезон можно употреблять в свежем виде, а в холодный – в замороженном;

свежесобранные или сушеные грибы;

нежирные молочные продукты – творог, кефир, простокваша, ряженка;

крупы – гречка, пшеница, овсянка;

макароны твердых сортов;

бобовые;

куриное или индюшиное филе;

рыба как нежирных сортов (треска, щука, окунь, судак), так и жирные разновидности с высоким содержанием омега-3 (лосось, макрель, сельдь, скумбрия, сардины);

сливочное масло и некоторые растительные виды (оливковое, льняное);

ржаной хлеб и пшеничный грубого помола;

морепродукты.





Физические упражнения для очистки сосудов

Физическая активность очень важна не только для того, чтобы поддерживать себя в форме, но и чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов. При выборе упражнений стоит делать выбор в пользу легких и посильных тренировок. Они ни в коем случае не должны быть изнуряющими, а проходить в удовольствие. Самый простой вариант – быстрая ходьба. Также отлично подойдет плавание, езда на велосипеде, катание на роликах или коньках. Главное условие – регулярность таких упражнений. Дополнительным преимуществом будет, если занятия проводятся на свежем воздухе.





Очистка сосудов чесноком

Это простое и доступное средство, которое можно с легкостью приготовить самостоятельно. Для этого потребуется взять 350 г чеснока, очистить его и размять в кашицу. Дождитесь, пока выделится сок и слейте его. После этого его помещают в стеклянную емкость, заливают 200 мл спирта. Смесь нужно выдержать в темноте и прохладе (но не холодильнике) на протяжении 10 дней. После процедите ее через марлю и выдерживайте еще 2-3 дня. Употребляйте перед едой по несколько капель.





Очистка сосудов чаем с молоком

Обычный напиток, приготовленный в домашних условиях, очень благотворно влияет на организм. С его помощью можно устроить разгрузочный день, заменяя им приемы пищи. Заварите крепкий чай, употребляйте его, разведя молоком наполовину. Во второй половине для в напиток можно добавлять мед в небольшом количестве.





Очистка сосудов медом и лимоном

Это отличное народное средство, которое поможет привести ваши сосуды в норму. Для приготовления потребуется 500 г лимонов. Измельчите их мякоть. Также можно добавить натертую цедру. Смешайте цитрусовую смесь с медом. Употребляйте ее по 1 столовой ложке дважды в день – перед завтраком и ужином. По желанию в смесь можно добавить морковный сок, который чрезвычайно полезен.





Профилактика заболеваний сосудов

Профилактика заболеваний сосудов играет ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и предотвращении серьезных осложнений, таких как инфаркт, инсульт и тромбозы. Клео.ру рекомендуется уделять особое внимание следующим моментам:

здоровое питание, богатое фруктами, овощами, цельными зернами, нежирными молочными продуктами с низким содержанием жиров;

регулярные умеренные физические нагрузки: ходьба, плавание, езда на велосипеде, которые должны продолжаться не менее 30 минут в день;

обязательным условием является отказ от вредных привычек: курения и употребления алкоголя;

контроль веса путем сбалансированного питания и физической активности;

регулярное измерение артериального давления;

управления стрессом с помощью таких методов как медитация, йога, глубокое дыхание;

регулярные медицинские осмотры, которые помогут выявлять проблемы с сердечно-сосудистой системой на ранних стадиях и своевременно начать лечение.





Подведем итог

Теперь вы понимаете, как очистить сосуды в домашних условиях простыми и действенными способами. Помните, что многое зависит от вашей настойчивости и самоорганизованности, что выражается в постоянном контроле за состоянием здоровья и принятию регулярных мер, направленных на его улучшение.