Подушки с пухом и опилками: как выбрать идеальный вариант

На рынке представлен огромный ассортимент подушек с разными наполнителями. Для того чтобы подобрать оптимальный вариант, нужно обратить внимание на важные нюансы.

На рынке представлен огромный ассортимент подушек с разными наполнителями. Для того чтобы подобрать оптимальный вариант, нужно обратить внимание на важные нюансы.

Классическую пуховую подушку можно заменить (или чередовать использование) такими интересными вариантами, как подушка с сеном, опилками или гречневой шелухой.

Подушка с гречневой шелухой

Это отличный вариант для тех, кто любит экспериментировать с новинками и предпочитает выбирать натуральные природные компоненты. Гречневая лузга отлично пропускает воздух, а также отталкивает жидкие выделения, что повысит комфортность сна. Шелуха сохраняет температурный режим, а также обладает легким массажным эффектом. Сон на подушке из шелухи улучшит микроциркуляцию крови и поможет насытить клетки кислородом. Еще один серьезный плюс – такая подушка не требует специального ухода.

Подушка с сеном

Подходящий вариант для тех, кто страдает расстройством сна и сложностями при засыпании. Тепло и аромат успокоительных трав поможет расслабиться, освободить голову от ненужных мыслей и отправиться в объятия Морфея. Обычно такие подушки сдабривают седативными травами: пустырником, ромашкой, мятой и валерианой. Сон на подушке из сена поможет снять зажимы и зажатие связок. Мышцы расслабятся, и тело погрузится в сон. При покупке важно учитывать наличие аллергии на определенные травы.

Подушка с опилками

Чаще всего на рынке можно встретить подушки с хвойными опилками. Такой наполнитель успокаивает, наполняет энергией и обладает обеззараживающим эффектом. Сон на подушке из опилок будет глубоким и тонизирующим. Важно помнить, что такую подушку вечером нужно хорошенько встряхнуть, иначе опилки могут слежаться. Также существует ряд противопоказаний. В первую очередь, это аллергия. Кроме того, люди с тонкой кожей могут испытывать дискомфорт из-за жесткости подушки. Астматикам лучше сделать выбор в пользу другого аксессуара для сна.

Классическая подушка из пуха и пера

Люди, которые не любят экспериментировать, отдают предпочтение традиционным подушкам из пуха и пера. Главное свойство таких подушек – натуральная мягкость. Это помогает легко окунуться в сон. Более того, такая подушка (в отличие от приведенных выше) сохраняет тепло, что радует тех, кто любит, когда потеплее. Еще один плюс – отсутствие посторонних звуков, таких как скрипы и шуршание.

При выборе подушки нужно ориентироваться на собственные ощущения. Если нужен более жесткий аксессуар для сна, который хорошо будет поддерживать голову, стоит отдать предпочтение гречишной подушке или из сена. Главная задача – не навредить. При переходе на нетрадиционную подушку обязательно нужно проконсультироваться с врачом и обратить внимание на аллергические реакции.