Для сияния и гладкости: 6 осенних пилингов

Осенью начинается переходный этап в уходе: после лета кожа обезвожена, на ней есть повреждения от солнца, тон неровный – а впереди зима с сухим воздухом и перепадами температур. Самое время делать пилинги, которые запускают процессы обновления и делают кожу более устойчивой к стрессам холодного сезона. Какие варианты выбрать, рассказывает Клео.ру косметолог Ольга Макоед.

– Почему именно осенью?

– Осень – не просто сезон пилингов, а скорее его начало. Снижение солнечной активности позволяет делать более глубокие процедуры, не опасаясь осложнений, например пигментации. Кроме того, именно в это время кожа особенно нуждается в помощи: после лета она сухая, поврежденная.

Пилинги становятся первым шагом в курсе осенне-зимних процедур, за которыми обычно следуют аппаратные и инъекционные методы.





– В чем разница между поверхностными, срединными и глубокими пилингами?

– Поверхностные воздействуют на роговой (верхний) слой кожи. Они мягко отшелушивают, освежают, периода восстановления практически нет. Их можно делать достаточно часто – раз в неделю или раз в 10–14 дней, если кожа чувствительная.

Срединные затрагивают базальные слои эпидермиса (средний слой) и частично дерму (самый глубокий слой). Они помогают бороться с пигментацией, избавиться от постакне и разгладить мелкие морщинки. Период восстановления занимает от 3 до 10 дней.

Глубокие работают на уровне дермы и эффективны при выраженных морщинах, рубцах и фотостарении. Но сегодня такие пилинги практически не делают: они слишком травматичны, реабилитация занимает минимум 7 дней. Их заменили аппаратные методы с более щадящим воздействием.

Какие пилинги делать осенью

Салициловый. Подходит для жирной кожи, склонной к акне. Уменьшает выработку себума, воспаления, выравнивает рельеф. Проводится курсом 4–6 процедур раз в 7–10 дней. Пировиноградный. Борется с пигментацией и признаками фотостарения, стимулирует выработку коллагена. Дает осветляющий и омолаживающий эффект. Назначается курсом из 3–5 процедур каждые 2 недели. Азелаиновый. Подходит при розацеа и себорейном дерматите. Обладает противовоспалительным и себорегулирующим действием, выравнивает тон кожи. Проводится курсом 4–6 процедур 1 раз в 1–2 недели. Джесснера. Комбинированный пилинг для кожи с акне, постакне, неровным рельефом и пигментацией. Эффект ощутимый, но есть период реабилитации. Также строго необходима защита от солнца. Ретиноевый ("желтый"). Срединный пилинг, который помогает избавиться от гиперпигментации и убрать признаки фотостарения. Улучшает тургор, возвращает коже сияние и ровный тон. Проводится 2–4 раза за сезон с интервалом в 3–4 недели. Гликолевый. Подходит для сухой и тусклой кожи с первыми морщинами. Делает тон ровнее, увлажняет, возвращает свежесть. Курс – 4–6 процедур раз в 7–10 дней.





Противопоказания: кому лучше воздержаться?

Абсолютные противопоказания

Острые воспалительные процессы кожи;

дерматит и экзема;

активный герпес;

гнойничковые высыпания;

свежие повреждения кожи;

онкологические заболевания;

тяжелые хронические болезни в стадии обострения.

Относительные противопоказания (нужна консультация специалиста)

Свежий загар;

прием системных ретиноидов;

склонность к келоидным рубцам;

розацеа в стадии обострения.

Альтернативы пилингам

Если нашли у себя противопоказания, обратите внимание на эти процедуры – они тоже дают эффект сияющей, гладкой и здоровой кожи.

Энзимные пилинги и ферментные маски

Мягко обновляют эпидермис без агрессивного воздействия. Подходят для чувствительного типа и для межсезонья.

Аппаратные методики

Ультразвуковая чистка очищает поры и улучшает микроциркуляцию.

очищает поры и улучшает микроциркуляцию. Hydrafacial (гидропилинг) – вакуумное очищение и насыщение кожи активными сыворотками.

Инъекционные методики

Мезотерапия "доставляет" витамины и микроэлементы в кожу.

"доставляет" витамины и микроэлементы в кожу. Биоревитализация восполняет дефицит гиалуроновой кислоты и глубоко увлажняет кожу.





Уход с низкой концентрацией AHA– и BHA-кислот

Кремы и сыворотки с этими компонентами дают эффект мягкого обновления и помогают поддерживать результат после салонного ухода.