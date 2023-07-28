Боль в руке: какие меры принять, чтобы уменьшить дискомфорт

Боль в руке может возникнуть по многим причинам — от ушибов и вывихов до серьезных заболеваний, таких как артрит и туннельный синдром. В этой статье мы расскажем, что делать, если болит рука, основные причины боли и как уменьшить дискомфорт.

Причины боли в руке

Наиболее распространенными причинами боли в руке являются травмы, повреждения суставов и мышц. Рассмотрим основные причины:

Локоть теннисиста — болевые ощущения в локтевом суставе возникают из-за перегрузки мышц при частом повторении одного и того же движения.

Синдром запястного канала. В этом случае происходит сжатие нерва, который проходит через запястье, вызывает онемение и боль.

Артрит — это воспаление суставов, вызывающее болевые ощущения и трудности с движением рук.

Растяжение мышц. Повреждение или растяжение мышцы также вызывает боль в руках и проблемы с движением.

Советы по лечению боли в руке

Первая помощь

Если вы получили травму, то первоначальная помощь должна быть оказана как можно быстрее. Необходимо прикладывать лед на поврежденное место. Это поможет уменьшить отек и боль.

Режим покоя

Режим покоя позволит руке быстрее восстановиться. Если возможно, нужно избегать нагрузок на поврежденную руку.

Упражнения и массаж

Простые упражнения и легкий массаж помогут улучшить кровообращение и восстановление поврежденных тканей. Перед началом каких-либо упражнений или массажа следует проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить.

Лекарства и препараты

Противовоспалительные и болеутоляющие лекарства помогут справиться с болью и уменьшить воспаление. Но перед их применением следует проконсультироваться с врачом.

Когда следует обратиться к врачу

Если боль не проходит несколько дней, ухудшается или сопровождаются другими неприятными симптомами, такими как онемение или потеря чувствительности, то необходимо обратиться к врачу.

Также обязательно нужно обратиться за медицинской помощью, если болевые ощущения возникли после травмы.

Заключение

Боль в руке возникает по многим причинам. Зачастую простые действия помогут снизить болевые ощущения и ускорить восстановление. Если болевые ощущения не проходят длительное время, то необходимо обращаться за медицинской помощью.

Фото Клео.ру