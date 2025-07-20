Чем опасен пляжный отдых: скрытые угрозы для здоровья

Пляжный отдых обычно ассоциируется с удовольствием под солнцем. Однако мало кто задумывается, чем опасен пляжный отдых помимо очевидных рисков вроде солнечного удара и ожогов. На пляже нас подстерегают скрытые угрозы здоровью – от инфекций в воде и паразитов в песке до морских обитателей и обезвоживания.





Инфекции и паразиты: невидимые угрозы пляжа

Морская и пресная вода может содержать множество бактерий и вирусов. Эксперты предупреждают: соль и йод не уничтожают всех микробов, а в теплой воде (от +18 °C) бактерии и вирусы быстро размножаются, особенно при множестве купающихся.

Частой проблемой на курортах становятся кишечные инфекции. При заглатывании зараженной воды можно подхватить, например, энтеровирусную инфекцию, вызывающую симптомы от простуды до менингита. Распространены также ротавирусы и норовирусы, вызывающие "кишечный грипп" с рвотой и диареей. Через воду передаются и бактерии. В теплых морях естественно обитают галофильные вибрионы – бактерии, способные вызывать тяжелые отравления при употреблении зараженных морепродуктов или инфекцию открытых ран вплоть до некротических ("плотоядных") поражений тканей.

Кроме того, в пресных водоемах можно заразиться, например, лептоспирозом или амебной дизентерией (при загрязнении воды сточными водами). Также при случайном заглатывании воды возможен паразитарный токсокароз (яйца глистов от собак и кошек).





Опасность таится не только в воде, но и в прибрежном песке. Если пляж загрязнен фекалиями животных, в песке сохраняются яйца гельминтов. Например, яйца токсокар (паразитов собак и кошек) могут вызвать у человека токсокароз. Роспотребнадзор контролирует качество воды и песка на официальных пляжах. При обнаружении опасных микробов купание запрещают – нельзя игнорировать такие предупреждения.

Морские обитатели: ожоги и травмы

Некоторые морские создания могут жалить и ранить купающихся. Летом на Чёрном море часто встречаются большие медузы-корнероты. При контакте их щупалец на коже появляются ожоги – красные полосы, жжение, возможно опухание. Укус корнерота не смертелен, однако у чувствительных людей может вызвать сильную аллергическую реакцию. При ожоге медузы сразу промойте место пресной водой и удалите остатки щупалец.

Также на мелководье легко наступить на острые предметы или морских ежей, что чревато глубокими ранами и инфекциями.

Солнце и перегрев: старые угрозы не исчезли

Нельзя забывать и про очевидные факторы риска на пляже. Без должной защиты (крем с SPF, головной убор) легко получить солнечный ожог, который повреждает кожу и повышает риск рака кожи. Ультрафиолет достигает кожи даже в пасмурную погоду, а вода и песок отражают его, усиливая облучение.

Длительное пребывание в жару грозит обезвоживанием и тепловым ударом. Признаки теплового удара включают слабость, головокружение, лихорадку и потерю сознания. К сожалению, каждый летний сезон сотни людей тонут во время отдыха у воды.





Правила безопасного пляжного отдыха