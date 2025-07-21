PDRN в косметологии: вся правда о модном компоненте

Вторая молодость, загадочное происхождение, много мифов — компонент стал звездой инъекционной косметологии. Спросили у эксперта, оправдана ли его репутация.
Когда западные селебрити начали делиться историями о "инъекциях со сперматозоидами лосося", косметологическое сообщество отреагировало по-разному: кто-то с иронией, кто-то – с интересом. На самом деле речь шла о PDRN – одном из самых обсуждаемых компонентов последних лет. Попросили Романову Галину Владимировну, врача-дерматолога и косметолога, эксперта в области аппаратных и лазерных методов в дерматологии и косметологии, рассказать, что это за вещество, действительно ли оно работает и в каких случаях стоит выбрать именно его.
Что такое PDRN и откуда он берется?
Это фрагменты ДНК, которые получают из молок лососевых рыб (форели, кеты). Их структура близка к человеческой ДНК, а после многоступенчатой очистки вещество становится безопасным для применения.
PDRN бывает двух типов – животного и растительного происхождения. Первый чаще используют в инъекционной косметологии, второй – в кремах и сыворотках для домашнего ухода.
Что делает PDRN с кожей?
В составе инъекционных препаратов он стимулирует регенерацию, повышает плотность кожи, улучшает тургор и увлажняет. Это мощный восстанавливающий компонент, который особенно хорошо работает после лазерных процедур, пластических операций или если есть проблема рубцов, постакне. Эффект усиливается, если сочетать с гиалуроновой кислотой, пептидами и витаминами – такие коктейли часто входят в состав мезотерапии и биоревитализации.
Процедуры с PDRN обычно проводятся курсом – от 3 до 5 сеансов с интервалом в 2 недели. Результаты видны уже после первой процедуры, но выраженный эффект появляется через 2–3 месяца.
А можно просто крем с PDRN?
Да, но не ожидайте слишком много. В домашних средствах чаще используется растительный PDRN: у него небольшая концентрация и он сложнее проникает в кожу. Вы увидите легкий увлажняющий и поддерживающий эффект. Если хотите мощное восстановление или выраженный лифтинг, стоит прибегнуть к инъекциям.
Работает или просто модный тренд?
PDRN – не новая молекула: в медицине и косметологии она используется давно, и ее эффективность доказана научно. Инъекции и уходы с этим веществом работают и дают заметный результат: кожа становится более подтянутой, увлажненной, возвращается тонус, ускоряется регенерация.
Но на волне интереса рынок переполнили продукты с недостаточной концентрацией вещества или вовсе без регистрационного удостоверения. Поэтому важно выбирать проверенные препараты и не путать реальный эффект с маркетингом.
В каких случаях PDRN действительно поможет?
Инъекции с PDRN назначают при возрастных изменениях кожи, для восстановления после пилингов и лазеров, при реабилитации после операций, а также для работы с постакне и рубцами. Это не универсальный "укол молодости", а метод с четкими показаниями. Именно поэтому его должен назначать врач после диагностики и очной консультации.
Есть ли противопоказания?
Да. Как и у любого инъекционного препарата, у PDRN есть ограничения и возможные побочные реакции, особенно если препарат использован не по назначению. Если процедуру проводит квалифицированный специалист, риск осложнений минимален. Самостоятельно колоть такие средства категорически нельзя.
Есть случаи, когда не стоит прибегать к PDRN, даже если обещания кажутся очень соблазнительными.
Нет выраженных показаний. Кожа не истощена, нет рубцов, постакне и выраженных признаков старения.
Активные воспалительные процессы (акне, герпес в активной фазе, раздражения или дерматит). Введение препарата в воспаленные участки может усугубить процесс, нарушить заживление и спровоцировать осложнения.
Аллергия или индивидуальная непереносимость, например белка рыбы или компонентов препарата. В этом случае возможны покраснение, отек, зуд и другие нежелательные реакции.
Беременность и период лактации. Безопасность применения PDRN в этот период не исследована.
Склонность к келоидным рубцам. Если нарушено заживление кожи или есть склонность к образованию келоидов, любые инъекции могут привести к уплотнениям и рубцовой ткани.
Нарушения свертываемости крови. При проблемах с кровообращением, приеме антикоагулянтов или наличии гемофилии любые инъекционные процедуры противопоказаны из-за высокого риска гематом и длительного заживления.