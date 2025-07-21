PDRN в косметологии: вся правда о модном компоненте

Когда западные селебрити начали делиться историями о "инъекциях со сперматозоидами лосося", косметологическое сообщество отреагировало по-разному: кто-то с иронией, кто-то – с интересом. На самом деле речь шла о PDRN – одном из самых обсуждаемых компонентов последних лет. Попросили Романову Галину Владимировну, врача-дерматолога и косметолога, эксперта в области аппаратных и лазерных методов в дерматологии и косметологии, рассказать, что это за вещество, действительно ли оно работает и в каких случаях стоит выбрать именно его.

Что такое PDRN и откуда он берется?

Это фрагменты ДНК, которые получают из молок лососевых рыб (форели, кеты). Их структура близка к человеческой ДНК, а после многоступенчатой очистки вещество становится безопасным для применения.

PDRN бывает двух типов – животного и растительного происхождения. Первый чаще используют в инъекционной косметологии, второй – в кремах и сыворотках для домашнего ухода.

Что делает PDRN с кожей?





В составе инъекционных препаратов он стимулирует регенерацию, повышает плотность кожи, улучшает тургор и увлажняет. Это мощный восстанавливающий компонент, который особенно хорошо работает после лазерных процедур, пластических операций или если есть проблема рубцов, постакне. Эффект усиливается, если сочетать с гиалуроновой кислотой, пептидами и витаминами – такие коктейли часто входят в состав мезотерапии и биоревитализации.

Процедуры с PDRN обычно проводятся курсом – от 3 до 5 сеансов с интервалом в 2 недели. Результаты видны уже после первой процедуры, но выраженный эффект появляется через 2–3 месяца.

А можно просто крем с PDRN?

Да, но не ожидайте слишком много. В домашних средствах чаще используется растительный PDRN: у него небольшая концентрация и он сложнее проникает в кожу. Вы увидите легкий увлажняющий и поддерживающий эффект. Если хотите мощное восстановление или выраженный лифтинг, стоит прибегнуть к инъекциям.

Работает или просто модный тренд?

PDRN – не новая молекула: в медицине и косметологии она используется давно, и ее эффективность доказана научно. Инъекции и уходы с этим веществом работают и дают заметный результат: кожа становится более подтянутой, увлажненной, возвращается тонус, ускоряется регенерация.

Но на волне интереса рынок переполнили продукты с недостаточной концентрацией вещества или вовсе без регистрационного удостоверения. Поэтому важно выбирать проверенные препараты и не путать реальный эффект с маркетингом.

В каких случаях PDRN действительно поможет?





Инъекции с PDRN назначают при возрастных изменениях кожи, для восстановления после пилингов и лазеров, при реабилитации после операций, а также для работы с постакне и рубцами. Это не универсальный "укол молодости", а метод с четкими показаниями. Именно поэтому его должен назначать врач после диагностики и очной консультации.

Есть ли противопоказания?

Да. Как и у любого инъекционного препарата, у PDRN есть ограничения и возможные побочные реакции, особенно если препарат использован не по назначению. Если процедуру проводит квалифицированный специалист, риск осложнений минимален. Самостоятельно колоть такие средства категорически нельзя.

Есть случаи, когда не стоит прибегать к PDRN, даже если обещания кажутся очень соблазнительными.