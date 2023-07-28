Как боль в заднем проходе связана с сидячей работой: мнение проктолога

Современный образ жизни часто связан с малой активностью. Из-за сидячей работы многие люди испытывают проблемы со здоровьем. Арина Батталова, врач-колопроктолог медицинского центра «СМ-клиника», рассказала о том, как защитить себя.
Болезненные ощущения в заднем проходе, зачастую, связаны с геморроем, острым парапроктитом или анальными трещинами. Вызывает различные проктологические заболевания, как правило, сидячий образ жизни. О том, как же защитить себя, рассказала, врач-колопроктолог медицинского центра «СМ-клиника» Арина Батталова.
При каких болезнях бывает боль в области ануса?
Боль в заднем проходе может быть симптомом разных нарушений. Если говорить именно о проктологических болезнях, то среди них наиболее часто встречается острый парапроктит, геморрой и трещины заднего прохода.
При остром парапроктите боль нарастет быстро и сопровождается подъемом температуры, острый парапроктит возникает, как правило, после переохлаждения. В таком случае следует незамедлительно обратиться к проктологу или вызвать бригаду скорой помощи.
При анальных трещинах боль появляется во время акта дефекации и может длиться еще некоторое время после него. Боль бывает настолько острая, что пациенты иногда даже не могут сидеть. А причиной появления трещин являются запоры.
Третья распространенная причина – тромбоз наружных геморроидальных узлов. Эта боль сопровождается наличием уплотнения возле ануса. Как правило, обострение, геморроя возникает по какой-то причине, например, после тяжелой физической нагрузки или запора.
Стоит обращать внимание и на любой дискомфорт в области ануса. Такие симптомы как зуд и жжение могут быть первыми признаками геморроя, анальных трещин и кондиломы анального канала.
Как избежать болезней при сидячем образе жизни?
Если у вас сидячая работа и хочется избежать всех вышеперечисленных проблем, старайтесь каждые полчаса или сорок пять минут вставать. Пройдитесь по комнате (офису), если получается, сделайте несколько простых упражнений. Старайтесь выделять в течение дня хотя бы 30 минут для прогулки пешком.
Перестаньте пользоваться лифтом, и, когда это возможно, поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком. Если у вас есть ребенок или собака, то не сидите на лавочке, пока они играют. Старайтесь включаться в их игры и двигаться вместе с ними.
Также следует обратить внимание на свои пищевые привычки. Вы должны есть больше клетчатки, примерно полкилограмма свежих овощей, фруктов, ягод, зелени. Воды необходимо выпивать 1,5-2 л в день. И, конечно, никому еще на пользу не шла сухомятка. Поэтому вместо бутербродов и макарон лучше съесть суп или салат.
Обратите внимание на то, как вы ходите в туалет. Избегайте газет, книг или гаджетов в уборной. Следите, чтобы акт дефекации длился не более трех минут. После старайтесь подмываться водой, меньше используя туалетную бумагу.
Как лечить деликатную проблему?
Как только появляется боль в заднем проходе и дискомфорт в этой области – следует записаться на прием ко врачу. Самостоятельно ставить себе диагноз и заниматься самолечением, а уж тем более назначать препараты, не стоит. Это связано с тем, что в проктологии встречаются болезни со схожими симптомами, но методы лечения будут разными. Если обратиться к врачу вовремя, то можно будет быстро восстановиться и забыть о болезненных ощущениях в области ануса.
В случае, когда медикаментозное лечение уже не помогает, врач, скорее всего, будет использовать современные лазерные технологии. Это малоинвазивные воздействия, которые подходят практически всем, после них быстро восстанавливаются и не испытывают болевого синдрома. Такой метод лечения не потребует госпитализации, в отличие хирургической операции, которая назначается в особо запущенных случаях.