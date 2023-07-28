Боль в горле — это довольно неприятная проблема, которая мешает нормально говорить, есть или даже дышать. Часто она возникает в результате простуды, но также может быть вызвана и другими причинами, например, инфекцией или аллергией. В статье расскажем, что делать, если болит горло.

10 советов, как избавиться от боли в горле

Пейте много жидкости — воду, травяные чаи или соки. Всё это помогает увлажнить слизистую оболочку горла и снизить болевые ощущения. Пейте чай со специями. Горячий напиток, такой как чай с имбирем, медом и лимоном помогает смягчить горло и уменьшить боль. Промывание горла раствором соли и теплой воды помогает бороться с бактериями и вирусами, которые вызывают воспаление горла. Лед может снизить отек горла и уменьшить боль. Например, можно ледяной кубик положить в рот, медленно рассасывая его. Также можно обернуть лед в ткань и приложить к горлу. Избегайте курения и алкоголя. Курение и алкоголь раздражают слизистую оболочку горла и лишь усугубляют болевые ощущения. Используйте увлажнитель воздуха. Он сделает воздух более мягким и влажным, тем самым увлажнив слизистую оболочку горла. Это особенно полезно в зимние месяцы, когда воздух очень сухой. Полощите горло специальными раствором с антисептиком. Стоит добавлять в теплую воду йод, перекись водорода или раствор соли. Это поможет убрать бактерии и вирусы из горла. Отдых и сон помогают укрепить иммунитет и бороться с инфекциями, которые могут вызывать боли в горле. Поэтому не забывайте отдыхать и спать 7-9 часов. Применяйте местные обезболивающие препараты. Специальные спреи или растворы для полоскания горла помогут снять болевые ощущения и раздражение. Если боли в горле не проходят более 3-4 дней, сопровождаются высокой температурой, слабостью и другими симптомами, то необходимо обратиться к врачу. Только он сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение.

Причины появления боли в горле

Самой распространенной причиной проблемы является простуда. Но есть и другие причины, которые могут вызывать боли, а именно:

аллергия;

бактериальные или вирусные инфекции;

грипп;

ангина;

рефлюкс кислоты;

травма.

Итог

Боль в горле — весьма неприятная проблема, которая требует внимания и правильного лечения. Не стоит забывать о простых, но эффективных способах: увлажнении горла, полоскании и питье большого количества жидкости. Если боль в горле не проходит несколько дней, то нужно обращаться к врачу для постановки диагноза и назначения лечения.