Анестезия во время пластики: мифы, страхи и правда

Анестезия — одна из главных причин тревоги перед пластической операцией, ее боятся больше самого вмешательства. Но большинство информации — мифы.
Многие пациенты боятся "не проснуться", переживают за возможное повреждение памяти или осложнения для сердца и мозга. В интернете гуляет масса слухов, а редкие истории о неудачных случаях подпитывают тревогу. Но современные препараты и методы мониторинга сделали анестезию в пластической хирургии максимально безопасной. Об этом рассказывает Любовь Сафонова, пластический хирург высшей категории, создатель авторской методики ринопластики.
– Какие виды анестезии используют в пластической хирургии?
– Любая операция – это стресс для организма, поэтому без обезболивания в пластике не обойтись. Сегодня используют три основных метода. Выбор зависит от объема вмешательства, зоны операции и психоэмоционального состояния пациента. Например, небольшие процедуры можно делать под местной анестезией, но впечатлительные люди чаще выбирают наркоз или седацию.
- Общий наркоз – пациент полностью спит и не ощущает происходящее.
- Местная анестезия – обезболивается только зона вмешательства, при этом пациент остается в сознании.
- Седация – промежуточный вариант, когда к местной анестезии добавляют легкие препараты для расслабления, снижения тревожности и частичного "отключения".
– Правда ли, что общий наркоз опасен для жизни?
– Современный наркоз по рискам сопоставим с любым другим лекарственным препаратом. Он проводится под наблюдением анестезиолога в условиях операционной. Здесь пациент под постоянным мониторингом: контролируются дыхание, пульс, давление, насыщение крови кислородом.
Если в обычной жизни при редкой аллергической реакции (например, анафилактический шок в ресторане) помощь может опоздать, то в операционной она оказывается мгновенно. Поэтому, вопреки распространенным мифам, риск осложнений при современном наркозе минимален.
– Может ли пациент "проснуться" во время операции?
– Нет, если анестезия проводится по правилам. Препараты для наркоза вводятся непрерывно, а их действие отслеживается с помощью аппаратуры. Даже если тело реагирует на боль учащением пульса, сознание пациента остается "отключенным". Пока в крови есть препарат, пробуждение невозможно.
– Почему после анестезии иногда возникает тошнота, слабость или головная боль?
– Это нормальная реакция организма, особенно после длительных операций. По ощущениям такие симптомы похожи на морскую болезнь или укачивание.
Сегодня побочные эффекты эффективно купируются специальными препаратами, поэтому выраженная тошнота и слабость встречаются реже, чем 10–15 лет назад.
– Есть ли риск, что после наркоза "откажет память" или пострадает мозг?
– Иногда пациенты связывают выпадение волос, забывчивость или заторможенность с наркозом. Чаще всего это реакция организма на стресс от самой операции, а не на наркоз. Подобные симптомы могут сохраняться до 2–4 месяцев, но постепенно проходят.
Современные препараты для наркоза не вызывают стойких когнитивных нарушений. Это подтверждают как клиническая практика, так и международные исследования.
– Как готовиться к анестезии, чтобы снизить риски?
– Главное правило – строго следовать рекомендациям врача. Это поможет избежать неприятных симптомов и негативных последствий. Эти простые шаги помогают врачу правильно подобрать схему анестезии и избежать осложнений.
- За 6–8 часов до операции нельзя есть и пить даже воду.
- Обязательно пройти обследования и сдать анализы по протоколу.
- На консультации рассказать анестезиологу обо всех хронических заболеваниях, аллергиях, прошлых реакциях на лекарства.
– Какие состояния и заболевания делают анестезию более опасной?
Некоторые заболевания требуют дополнительной подготовки, но не исключают операцию. Такие пациенты проходят более тщательную предоперационную подготовку, но в итоге также могут безопасно перенести вмешательство.
- Ожирение;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- декомпенсированный сахарный диабет;
- бронхиальная астма;
- курение (усугубляет риски).
Чек-лист пациента: что спросить у врача перед операцией
С ответами на эти вопросы вы будете чувствовать себя спокойнее и увереннее. В хорошей клинике ответы вы получите еще до операции, а рекомендации будут выданы письменно.
- Какой вид анестезии будет использован?
- Как я буду себя чувствовать после пробуждения?
- Какие рекомендации нужно соблюдать в первые дни после операции?
- Что делать, если появятся необычные симптомы?