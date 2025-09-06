Анестезия во время пластики: мифы, страхи и правда

Многие пациенты боятся "не проснуться", переживают за возможное повреждение памяти или осложнения для сердца и мозга. В интернете гуляет масса слухов, а редкие истории о неудачных случаях подпитывают тревогу. Но современные препараты и методы мониторинга сделали анестезию в пластической хирургии максимально безопасной. Об этом рассказывает Любовь Сафонова, пластический хирург высшей категории, создатель авторской методики ринопластики.





– Какие виды анестезии используют в пластической хирургии?

– Любая операция – это стресс для организма, поэтому без обезболивания в пластике не обойтись. Сегодня используют три основных метода. Выбор зависит от объема вмешательства, зоны операции и психоэмоционального состояния пациента. Например, небольшие процедуры можно делать под местной анестезией, но впечатлительные люди чаще выбирают наркоз или седацию.

Общий наркоз – пациент полностью спит и не ощущает происходящее.

– пациент полностью спит и не ощущает происходящее. Местная анестезия – обезболивается только зона вмешательства, при этом пациент остается в сознании.

– обезболивается только зона вмешательства, при этом пациент остается в сознании. Седация – промежуточный вариант, когда к местной анестезии добавляют легкие препараты для расслабления, снижения тревожности и частичного "отключения".

– Правда ли, что общий наркоз опасен для жизни?

– Современный наркоз по рискам сопоставим с любым другим лекарственным препаратом. Он проводится под наблюдением анестезиолога в условиях операционной. Здесь пациент под постоянным мониторингом: контролируются дыхание, пульс, давление, насыщение крови кислородом.

Если в обычной жизни при редкой аллергической реакции (например, анафилактический шок в ресторане) помощь может опоздать, то в операционной она оказывается мгновенно. Поэтому, вопреки распространенным мифам, риск осложнений при современном наркозе минимален.

– Может ли пациент "проснуться" во время операции?

– Нет, если анестезия проводится по правилам. Препараты для наркоза вводятся непрерывно, а их действие отслеживается с помощью аппаратуры. Даже если тело реагирует на боль учащением пульса, сознание пациента остается "отключенным". Пока в крови есть препарат, пробуждение невозможно.





– Почему после анестезии иногда возникает тошнота, слабость или головная боль?

– Это нормальная реакция организма, особенно после длительных операций. По ощущениям такие симптомы похожи на морскую болезнь или укачивание.

Сегодня побочные эффекты эффективно купируются специальными препаратами, поэтому выраженная тошнота и слабость встречаются реже, чем 10–15 лет назад.

– Есть ли риск, что после наркоза "откажет память" или пострадает мозг?

– Иногда пациенты связывают выпадение волос, забывчивость или заторможенность с наркозом. Чаще всего это реакция организма на стресс от самой операции, а не на наркоз. Подобные симптомы могут сохраняться до 2–4 месяцев, но постепенно проходят.

Современные препараты для наркоза не вызывают стойких когнитивных нарушений. Это подтверждают как клиническая практика, так и международные исследования.

– Как готовиться к анестезии, чтобы снизить риски?

– Главное правило – строго следовать рекомендациям врача. Это поможет избежать неприятных симптомов и негативных последствий. Эти простые шаги помогают врачу правильно подобрать схему анестезии и избежать осложнений.

За 6–8 часов до операции нельзя есть и пить даже воду.

Обязательно пройти обследования и сдать анализы по протоколу.

На консультации рассказать анестезиологу обо всех хронических заболеваниях, аллергиях, прошлых реакциях на лекарства.





– Какие состояния и заболевания делают анестезию более опасной?

Некоторые заболевания требуют дополнительной подготовки, но не исключают операцию. Такие пациенты проходят более тщательную предоперационную подготовку, но в итоге также могут безопасно перенести вмешательство.

Ожирение;

сердечно-сосудистые заболевания;

декомпенсированный сахарный диабет;

бронхиальная астма;

курение (усугубляет риски).

Чек-лист пациента: что спросить у врача перед операцией

С ответами на эти вопросы вы будете чувствовать себя спокойнее и увереннее. В хорошей клинике ответы вы получите еще до операции, а рекомендации будут выданы письменно.