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Суббота 3 августа

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5 причин вернуться в собственное детство

5 причин вернуться в собственное детство

Фокус внимания во многих сферах сейчас энергично смещается в сторону детства. Психологи, бизнес-тренеры, коучи, авторы курсов самой разнообразной направленности рассказывают о том, что ответы надо искать в тех временных отрезках, где вы до обеденного стола только пуговичкой от кепки дотягивались. Связь с детством может здорово помочь в личной жизни и в работе, расширяет горизонты, двигает рамки и дает возможность глядеть на мир стрекозой. 

Самый простой способ вновь почувствовать себя маленьким – положить в сумку мыльные пузыри, отвезти их в центр города и выпустить с ближайшего моста у всех на виду.

Другой вопрос зачем? Что конкретно дают экскурсии в собственное детство?

Перестроить маршрут

Во всяком случае, рассмотреть варианты.

Взрослость всем хороша, но к моменту ее наступления (у всех в разное время), у людей под каждую задачу уже готовы четкие маршруты. Сформированы привычки, определился склад характера, в наличии признанный талант и подтвержденная экспертиза. Мы чувствуем, что можем так (ну проверено же!), а иначе это не про нас. И мы даже не пытаемся в ту, не нашу, сторону смотреть. 

Зная, где можем упасть, стелем соломку и гуляем туда-сюда по красивому безопасному городку  имени Себя. Родному и знакомому до последнего таракана. При это ищем способы изменить свою жизнь и добиться большего. Но легче доверить свою проблему кому-то, заплатить (чем больше, тем вернее) и ждать результата. Подключать-то можно, нельзя во всем быть самому специалистом, но центр управления полетами —  вы. Необязательно заказывать полный расклад про манифестирующего генератора и ходить к родологу, чтобы вспомнить свои базовые настройки: 

  • Если в детстве в определенном месте диагностировали шило, то редко у кого оно оттуда с возрастом выскакивает. 

  • Если нравилось кропотливо строить домики из спичек, это часть натуры, которой спокойная  сосредоточенная деятельность и сейчас нужна хотя бы периодически. 

  • Если родители едва успевали забросить в бегающего по двору тебя котлету с хлебушком – это никуда не денется. Так и будешь колотить пятками свой метафорический двор.

  • Если звали приключения, горизонты и дальние берега, стоит и сейчас прислушаться – а вдруг пора?

Победить синдром самозванца

Фото: unsplash.com

Есть такая теория, озвученная в 90-х доктором Андерсом Эрикссом, что экспертом в каком-то деле можно стать, посвятив ему минимум 10 000 часов практики.

Андерс провел целое исследование, и спорить с ним, всемирно известным ученым, не станем. Наша цель обойти стороной это тяжеловесное утверждение и ему подобные.

Если вы вдруг засомневались, что недостаточно хороши/сильны/опытны, ныряйте в воспоминания.

Ребенок еще не увешан с ног до головы бантиками социальных норм. Он демиург, волшебник, пришелец, великан и зверь любой породы. Он знает, что хочет. Верит, что может. Долго не думает, берет и делает. 

Мозг на тонком уровне сохраняет эту информацию. То ощущение, когда получилось. 

Неважно, что это было, дом из пледов табуреток, линия авторской одежды из газет или собственными глазами виденные инопланетяне.

Вы еще тогда выстроили нейронные связи в нужном порядке. И если мозг в это состояние ненадолго вернуть, он сможет больше. 

Это кажется забавным, но безотказно работает. И становится внутренней опорой в тот момент, когда другой нет. Или просто нужен дополнительный ресурс.

В детстве вы наверняка были неплохим сыщиком, дивным оратором, строили города, распевали народные песни, сидя верхом на заборе под рукоплескания прохожих. 

Верховодили во дворе? Руководящий опыт.

Рисовали (по маминым просьбам!) открытки всем родственникам каждый праздник 10 лет подряд?

Ручная работа. Востребованный специалист.

В том возрасте это и правда  были достижения. Присвойте их. И поблагодарите того маленького на заборе, не зря же он так для вас постарался.

Закрыть гештальт

Фото: unsplash.com

Это жуткое разочарование, когда ты лет в 5-6 придумываешь чего-нибудь невероятное, очень нужное, а тебе говорят: надо согласовать, надо чертежи, материалы, разрешения, деньги… Вроде правильно говорят, но как-то все равно становится грустно. Уже не особо хочется придумывать, ясно же, что ничего эдакого не получится. Потом уже размах мечтаний чуть меньше. Потом еще.А потом ты вырастаешь и все это из памяти стирается. Но часто остается в ее закоулках, тянет вниз и мешает реализации амбициозных взрослых планов.С этим стоит разобраться хотя бы в профилактических целях. 

Вспомните, о чем особенно ярко мечталось – построить самолет как у Чипа и Дейла, найти лекарство от всех болезней, рукотворное море за бабушкиным домом выкопать. И что особенно больно ударилось о суровую реальность. 

Вспомните и реализуйте любым доступным способом: нарисуйте, расскажите (в подробностях), напишите, подключайте собственных детей или нейросеть. Главное – сделайте! 

Переписать сценарий

У Зигмунда Фрейда есть интересное рассуждение насчет интерпретации воспоминаний. Он не видит препятствий к дорисовыванию собственной реальности, если того требуют обстоятельства. 

"К фантазии и реальности надо относиться одинаково, не делая различий между детскими воспоминаниями одного или другого рода".

Если подсознание своевольно добавило в вашу биографию несуществующие факты, значит это было для внутреннего психического баланса необходимо. 

Если не добавило, но очень нужно – вы тоже имеете право голоса. И любую ситуацию, которая вам не нравится, можете крутить под яркой лампой и фотографировать с того угла, с которого она вам больше нравится. 

И запомнить именно так.

Это не самообман, не пустая трата времени. Это помоги себе сам и добавь ресурса перед важным делом. Или скинь уже гирю с ноги, без нее шагать полегче. 

У каждого такого "добра" в анамнезе целая пригоршня — 

маленькие детские горести, потеря питомца, грубые ответы старших, злая воспитательница, агрессивный псих со двора или еще какой самый страшный страх, уму непостижимым образом всплывающий периодически в вашей взрослой и независимой жизни. 

Чтобы избавиться от этого, стоит опять окунуться в те негативные воспоминания и представить их с более приятной для вас стороны любым доступным фантазии способом.

Побыть с близкими

Фото: unsplash.com

Все это быстрее выясняется в компании того, кто детству вашему свидетель. А это, как правило, самые близкие люди на свете. Отличный (дополнительный) повод позвонить маме с папой, навестить бабушку с дедушкой, если есть такая возможность. А еще – написать старым друзьям, которые с вами бок о бок колотили палкой по железному забору и врывались с разгону в стаю тучных голубей. Сесть рядом и вспомнить, как там было. Такие разговоры – самые эффективные упражнения и самая классная терапия. Узлы распутываются, тучи разгоняются и кое-что даже встает на свои места.

Когда люди хотят перемен, приступают к реализации или просто нуждаются в поддержке, им нужны самые мощные инструменты. Внутри каждого из нас есть встроенный набор. Достаточно просто о нем вспомнить.

3 августа 2024, 12:00
Фото: unsplash.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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