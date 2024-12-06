Погода на март 2025 в Санкт-Петербурге

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Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на март 2025.

С приходом весны в природе происходят самые яркие перемены. Но вместе с внешней красотой новый сезон приносит погодные аномалии. Первый месяц весны считается одним из самых переменчивых, и это может доставлять немало проблем. Прогноз погоды на март 2025 в Санкт-Петербурге поможет лучше подготовиться к сюрпризам, которые может преподнести природа.

Погода в Санкт-Петербурге в марте

С приходом весны в природе Ленинградской области начинаются самые масштабные перемены. Снег начинает постепенно сходить, но действительно теплые дни наступают лишь во второй половине месяца. В начале марта все еще господствует зима.

Согласно наблюдениям синоптиков, первый весенний месяц является одним из самых сухих в году, составляя конкуренцию февралю и апрелю. В среднем, за этот период выпадает около 35 мм осадков. При этом погода остается преимущественно облачной, но дожди выпадают крайне редко и лишь во второй половине месяца. Впрочем, солнечные дни в северной столице весной – это редкость.

Но главными весенними изменениями будут, конечно же, постепенно растущие температурные показатели. Средняя температура в марте составляет +2,3°C днем, а в ночное время может опускаться до -4°C. Заметный рост будет наблюдаться в последней декаде – потепление будет заметнее с каждым новым днем, знаменуя вступление весны в силу.

При проведении наблюдений синоптики тщательно фиксируют и анализируют погодные изменения. На основании этих данных экспертами удается строить климатические модели, выявлять аномалии и закономерности на длительном временном отрезке. Информация о температуре в разные годы помогает определить и максимальные отклонения от нормы. В марте в Санкт-Петербурге фиксировались такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +15,3°C (17 марта 2015 года);
  • абсолютный минимум – -29,9°C (22 марта 1883 года).

Синоптики Гидрометцентра предполагают, что март 2025 года пройдет спокойно и не принесет новых поводов для беспокойства. Погода будет более теплой, чем в предыдущие периоды. Отклонение составит 2-3°C. Но при планировании дел на месяц следует помнить, что весенняя природа часто преподносит сюрпризы, которые сложно спрогнозировать. Не забывайте следить за актуальными прогнозами и готовиться к возможным изменениям.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает изучить прогноз погоды на март 2025 года в Санкт-Петербурге, чтобы понять, к чему следует готовиться заранее.

Погода в Санкт-Петербурге на начало марта 2025

Начало марта точно нельзя называть весенним. Погода в первые дни будет напоминать февральскую, несмотря на легкое потепление. Столбик термометра будет стабильно на нулевой отметке днем, а в ночное время может критически приближаться к -10°C. Ощущение холода будет усугубляться сильным ветром и высокой влажностью. Возможны небольшие осадки, которые также не добавят оптимизма в пасмурные дни.

Средние температуры в начале месяца:

  • днем – +0,9°C;
  • ночью – -3,9°C.

Таблица ниже демонстрирует ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Санкт-Петербурге в начале марта 2025 года. Следует помнить, что данный прогноз является долгосрочным, поэтому не учитывает некоторые моменты и может отличаться от реальных условий в конкретные дни. Планируя мероприятия на месяц, особенно под открытым небом, следует пользоваться только актуальными прогнозами, а также учитывать переменчивость весенней погоды.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

-1

-8

Облачно

2

0

-2

3

0

-2

4

+1

-3

5

0

-7

Солнечно

6

+1

-4

Осадки

7

+1

-4

Облачно

8

0

-4

Переменная облачность

9

+2

-2

Солнечно

10

+2

-6

Облачно

11

0

-5

12

0

-3

Осадки

13

-1

-3

Переменная облачность

14

+3

-2

Облачно

15

+3

-5

16

+4

-2

Солнечно

Первая половина месяца будет преимущественно пасмурной с редкими осадками и солнечными днями. Сильный ветер и высокая влажность скажутся на ощущениях температуры – будет казаться намного холоднее, чем есть на самом деле. Не забывайте всегда иметь под рукой зонт, так как погода может неприятно удивить внезапными осадками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец марта 2025

Начиная со второй половины марта, в погоде наступит заметное потепление. Дневные температуры начнут постепенно расти, и даже ночью столбик термометра будет в районе нулевой отметки. Погодные условия станут относительно стабильными, и весна вступит в свои владения не только по календарю.

Средние температуры в начале месяца:

  • днем – +4,5°C;
  • ночью – -0,4°C.

Прогноз погоды на конец марта показан в таблице ниже. Ожидается заметное потепление, что создаст благоприятные условия для отдыха, прогулок и экскурсий.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+2

-4

Солнечно

18

+6

-2

19

+5

+2

Облачно

20

+4

0

21

+4

-2

Осадки

22

+5

-2

Облачно

23

+3

0

Солнечно

24

+5

+1

25

+3

-2

Облачно

26

+4

0

Солнечно

27

+5

-2

Переменная облачность

28

+5

+2

29

+6

0

30

+6

+1

Облачно

31

+5

+2

Во второй половине месяца ожидается заметное потепление. Средняя температура в дневное время повысится на 4,6°, а ночью – на 3,5°C. Также увеличится и количество солнечных дней, а осадки будут выпадать реже.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют на март 2025 года теплую весеннюю погоду в Санкт-Петербурге. Средние температуры будут на 2-3°C выше, чем в предыдущие годы. При планировании дел следует помнить о переменчивости весны. Природа может неприятно удивить своими сюрпризами.

Ульяна Володская

Журналист

 

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