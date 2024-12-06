Погода на март 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на март 2025.
С приходом весны в природе происходят самые яркие перемены. Но вместе с внешней красотой новый сезон приносит погодные аномалии. Первый месяц весны считается одним из самых переменчивых, и это может доставлять немало проблем. Прогноз погоды на март 2025 в Санкт-Петербурге поможет лучше подготовиться к сюрпризам, которые может преподнести природа.
Погода в Санкт-Петербурге в марте
С приходом весны в природе Ленинградской области начинаются самые масштабные перемены. Снег начинает постепенно сходить, но действительно теплые дни наступают лишь во второй половине месяца. В начале марта все еще господствует зима.
Согласно наблюдениям синоптиков, первый весенний месяц является одним из самых сухих в году, составляя конкуренцию февралю и апрелю. В среднем, за этот период выпадает около 35 мм осадков. При этом погода остается преимущественно облачной, но дожди выпадают крайне редко и лишь во второй половине месяца. Впрочем, солнечные дни в северной столице весной – это редкость.
Но главными весенними изменениями будут, конечно же, постепенно растущие температурные показатели. Средняя температура в марте составляет +2,3°C днем, а в ночное время может опускаться до -4°C. Заметный рост будет наблюдаться в последней декаде – потепление будет заметнее с каждым новым днем, знаменуя вступление весны в силу.
При проведении наблюдений синоптики тщательно фиксируют и анализируют погодные изменения. На основании этих данных экспертами удается строить климатические модели, выявлять аномалии и закономерности на длительном временном отрезке. Информация о температуре в разные годы помогает определить и максимальные отклонения от нормы. В марте в Санкт-Петербурге фиксировались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +15,3°C (17 марта 2015 года);
- абсолютный минимум – -29,9°C (22 марта 1883 года).
Синоптики Гидрометцентра предполагают, что март 2025 года пройдет спокойно и не принесет новых поводов для беспокойства. Погода будет более теплой, чем в предыдущие периоды. Отклонение составит 2-3°C. Но при планировании дел на месяц следует помнить, что весенняя природа часто преподносит сюрпризы, которые сложно спрогнозировать. Не забывайте следить за актуальными прогнозами и готовиться к возможным изменениям.
Клео.ру предлагает изучить прогноз погоды на март 2025 года в Санкт-Петербурге, чтобы понять, к чему следует готовиться заранее.
Погода в Санкт-Петербурге на начало марта 2025
Начало марта точно нельзя называть весенним. Погода в первые дни будет напоминать февральскую, несмотря на легкое потепление. Столбик термометра будет стабильно на нулевой отметке днем, а в ночное время может критически приближаться к -10°C. Ощущение холода будет усугубляться сильным ветром и высокой влажностью. Возможны небольшие осадки, которые также не добавят оптимизма в пасмурные дни.
Средние температуры в начале месяца:
- днем – +0,9°C;
- ночью – -3,9°C.
Таблица ниже демонстрирует ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Санкт-Петербурге в начале марта 2025 года. Следует помнить, что данный прогноз является долгосрочным, поэтому не учитывает некоторые моменты и может отличаться от реальных условий в конкретные дни. Планируя мероприятия на месяц, особенно под открытым небом, следует пользоваться только актуальными прогнозами, а также учитывать переменчивость весенней погоды.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-1
|
-8
|
Облачно
|
2
|
0
|
-2
|
3
|
0
|
-2
|
4
|
+1
|
-3
|
5
|
0
|
-7
|
Солнечно
|
6
|
+1
|
-4
|
Осадки
|
7
|
+1
|
-4
|
Облачно
|
8
|
0
|
-4
|
Переменная облачность
|
9
|
+2
|
-2
|
Солнечно
|
10
|
+2
|
-6
|
Облачно
|
11
|
0
|
-5
|
12
|
0
|
-3
|
Осадки
|
13
|
-1
|
-3
|
Переменная облачность
|
14
|
+3
|
-2
|
Облачно
|
15
|
+3
|
-5
|
16
|
+4
|
-2
|
Солнечно
Первая половина месяца будет преимущественно пасмурной с редкими осадками и солнечными днями. Сильный ветер и высокая влажность скажутся на ощущениях температуры – будет казаться намного холоднее, чем есть на самом деле. Не забывайте всегда иметь под рукой зонт, так как погода может неприятно удивить внезапными осадками.
Погода в Санкт-Петербурге на конец марта 2025
Начиная со второй половины марта, в погоде наступит заметное потепление. Дневные температуры начнут постепенно расти, и даже ночью столбик термометра будет в районе нулевой отметки. Погодные условия станут относительно стабильными, и весна вступит в свои владения не только по календарю.
Средние температуры в начале месяца:
- днем – +4,5°C;
- ночью – -0,4°C.
Прогноз погоды на конец марта показан в таблице ниже. Ожидается заметное потепление, что создаст благоприятные условия для отдыха, прогулок и экскурсий.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+2
|
-4
|
Солнечно
|
18
|
+6
|
-2
|
19
|
+5
|
+2
|
Облачно
|
20
|
+4
|
0
|
21
|
+4
|
-2
|
Осадки
|
22
|
+5
|
-2
|
Облачно
|
23
|
+3
|
0
|
Солнечно
|
24
|
+5
|
+1
|
25
|
+3
|
-2
|
Облачно
|
26
|
+4
|
0
|
Солнечно
|
27
|
+5
|
-2
|
Переменная облачность
|
28
|
+5
|
+2
|
29
|
+6
|
0
|
30
|
+6
|
+1
|
Облачно
|
31
|
+5
|
+2
Во второй половине месяца ожидается заметное потепление. Средняя температура в дневное время повысится на 4,6°, а ночью – на 3,5°C. Также увеличится и количество солнечных дней, а осадки будут выпадать реже.
Поведем итог
Синоптики Гидрометцентра прогнозируют на март 2025 года теплую весеннюю погоду в Санкт-Петербурге. Средние температуры будут на 2-3°C выше, чем в предыдущие годы. При планировании дел следует помнить о переменчивости весны. Природа может неприятно удивить своими сюрпризами.