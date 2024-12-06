Погода на март 2025 в Санкт-Петербурге

С приходом весны в природе происходят самые яркие перемены. Но вместе с внешней красотой новый сезон приносит погодные аномалии. Первый месяц весны считается одним из самых переменчивых, и это может доставлять немало проблем. Прогноз погоды на март 2025 в Санкт-Петербурге поможет лучше подготовиться к сюрпризам, которые может преподнести природа.

Погода в Санкт-Петербурге в марте

С приходом весны в природе Ленинградской области начинаются самые масштабные перемены. Снег начинает постепенно сходить, но действительно теплые дни наступают лишь во второй половине месяца. В начале марта все еще господствует зима.

Согласно наблюдениям синоптиков, первый весенний месяц является одним из самых сухих в году, составляя конкуренцию февралю и апрелю. В среднем, за этот период выпадает около 35 мм осадков. При этом погода остается преимущественно облачной, но дожди выпадают крайне редко и лишь во второй половине месяца. Впрочем, солнечные дни в северной столице весной – это редкость.

Но главными весенними изменениями будут, конечно же, постепенно растущие температурные показатели. Средняя температура в марте составляет +2,3°C днем, а в ночное время может опускаться до -4°C. Заметный рост будет наблюдаться в последней декаде – потепление будет заметнее с каждым новым днем, знаменуя вступление весны в силу.

При проведении наблюдений синоптики тщательно фиксируют и анализируют погодные изменения. На основании этих данных экспертами удается строить климатические модели, выявлять аномалии и закономерности на длительном временном отрезке. Информация о температуре в разные годы помогает определить и максимальные отклонения от нормы. В марте в Санкт-Петербурге фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +15,3°C (17 марта 2015 года);

абсолютный минимум – -29,9°C (22 марта 1883 года).

Синоптики Гидрометцентра предполагают, что март 2025 года пройдет спокойно и не принесет новых поводов для беспокойства. Погода будет более теплой, чем в предыдущие периоды. Отклонение составит 2-3°C. Но при планировании дел на месяц следует помнить, что весенняя природа часто преподносит сюрпризы, которые сложно спрогнозировать. Не забывайте следить за актуальными прогнозами и готовиться к возможным изменениям.





Клео.ру предлагает изучить прогноз погоды на март 2025 года в Санкт-Петербурге, чтобы понять, к чему следует готовиться заранее.

Погода в Санкт-Петербурге на начало марта 2025

Начало марта точно нельзя называть весенним. Погода в первые дни будет напоминать февральскую, несмотря на легкое потепление. Столбик термометра будет стабильно на нулевой отметке днем, а в ночное время может критически приближаться к -10°C. Ощущение холода будет усугубляться сильным ветром и высокой влажностью. Возможны небольшие осадки, которые также не добавят оптимизма в пасмурные дни.

Средние температуры в начале месяца:

днем – +0,9°C;

ночью – -3,9°C.

Таблица ниже демонстрирует ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Санкт-Петербурге в начале марта 2025 года. Следует помнить, что данный прогноз является долгосрочным, поэтому не учитывает некоторые моменты и может отличаться от реальных условий в конкретные дни. Планируя мероприятия на месяц, особенно под открытым небом, следует пользоваться только актуальными прогнозами, а также учитывать переменчивость весенней погоды.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -1 -8 Облачно 2 0 -2 3 0 -2 4 +1 -3 5 0 -7 Солнечно 6 +1 -4 Осадки 7 +1 -4 Облачно 8 0 -4 Переменная облачность 9 +2 -2 Солнечно 10 +2 -6 Облачно 11 0 -5 12 0 -3 Осадки 13 -1 -3 Переменная облачность 14 +3 -2 Облачно 15 +3 -5 16 +4 -2 Солнечно

Первая половина месяца будет преимущественно пасмурной с редкими осадками и солнечными днями. Сильный ветер и высокая влажность скажутся на ощущениях температуры – будет казаться намного холоднее, чем есть на самом деле. Не забывайте всегда иметь под рукой зонт, так как погода может неприятно удивить внезапными осадками.





Погода в Санкт-Петербурге на конец марта 2025

Начиная со второй половины марта, в погоде наступит заметное потепление. Дневные температуры начнут постепенно расти, и даже ночью столбик термометра будет в районе нулевой отметки. Погодные условия станут относительно стабильными, и весна вступит в свои владения не только по календарю.

Средние температуры в начале месяца:

днем – +4,5°C;

ночью – -0,4°C.

Прогноз погоды на конец марта показан в таблице ниже. Ожидается заметное потепление, что создаст благоприятные условия для отдыха, прогулок и экскурсий.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +2 -4 Солнечно 18 +6 -2 19 +5 +2 Облачно 20 +4 0 21 +4 -2 Осадки 22 +5 -2 Облачно 23 +3 0 Солнечно 24 +5 +1 25 +3 -2 Облачно 26 +4 0 Солнечно 27 +5 -2 Переменная облачность 28 +5 +2 29 +6 0 30 +6 +1 Облачно 31 +5 +2

Во второй половине месяца ожидается заметное потепление. Средняя температура в дневное время повысится на 4,6°, а ночью – на 3,5°C. Также увеличится и количество солнечных дней, а осадки будут выпадать реже.





Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют на март 2025 года теплую весеннюю погоду в Санкт-Петербурге. Средние температуры будут на 2-3°C выше, чем в предыдущие годы. При планировании дел следует помнить о переменчивости весны. Природа может неприятно удивить своими сюрпризами.