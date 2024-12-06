Погода на март 2025 в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на март 2025.

Начало весны – один из самых красочных, но и переменчивых периодов года в столичном регионе. Погодные условия могут сильно меняться даже в течение одного дня, создавая множество проблем для жителей и гостей российской столицы. Прогноз погоды на март 2025 в Москве и Московской области поможет лучше подготовиться к возможным изменениям.

Погода в Москве и Московской области в феврале

С приходом весны в природе начинают происходить заметные перемены. Дни становятся заметно теплее, хотя влияние недавней зимы ощущается отчетливо. Кардинальные перемены по температуре будут видны лишь во второй половине месяца. К этому времени уже начинает сходить снег, а столбик термометра стабильно находится выше нулевой отметки. Впрочем, настоящее тепло доберется российской столицы нескоро.

В марте погода, как правило, прохладная. В дневное время средние значения температуры достигают +3°C, а вот ночь столбик термометра будет опускаться ниже -4°C. Несмотря на уже наблюдаемое увеличение длительности светового дня, погода остается преимущественно пасмурной. Количество осадков сокращается – средняя норма за месяц составляет 39 мм. Дожди будут относительно редким явлением, преимущественно во второй половине марта.

Первый весенний месяц считается одним из самых ветреных. Средние показатели скорости ветра в марте составляют более 4,5 м/с, преимущественно северного направления. Это является одной из причин, почему погода ощущается намного холоднее, чем есть на самом деле.

В своей деятельности синоптики уделают особе внимание сбору, анализу и хранению информации о погодных условиях за предыдущие годы. Эти данные помогают экспертам в составлении метеорологических моделей, выявляют закономерности и аномалии. Эта информация помогает определить максимальные отклонения по температуре от средних значений за месяц. В различные исторические периоды в Москве и Московской области наблюдались такие рекорды температуры:

  • абсолютный максимум – +19,7°C (25 марта 2014 года);
  • абсолютный минимум – -32,4°C (4 марта 1913 года).

Как предполагают синоптики Гидрометцентра, в 2025 году ожидается достаточно теплая весна. Средние температуры будут выше на 2-3°C. А вот аномалии маловероятны. Однако следует помнить, что весенняя погода очень переменчива и может сильно удивить своими переменами. Стоит учитывать в своих планах только актуальную информацию от синоптиков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает ознакомиться подробнее с прогнозом погоды на март 2025 года в Москве и Московской области.

Погода в Москве на начало марта 2025

В начале месяца влияние зимы все еще остается сильным. Температура держится близко к нулевым отметкам, а в ночное время стабильно находится ниже. Впрочем, с каждым новым днем ситуация меняется, и погода становится теплее. Средняя скорость ветра в этот период составляет 4,5 м/с. Из-за этого температура кажется намного холоднее чем есть на самом деле. Высокая облачность, характерная для марта, тоже не добавляет оптимизма. Количество ясных дней будет относительно небольшим в этот период.

Средние температуры в начале месяца:

  • днем – +0,9°C;
  • ночью – -4,2°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Москве и Московской области в начале марта 2025 года. Необходимо учитывать, что данный прогноз является ориентировочным и основан на статистических данных. По это причине он может отличаться от реальных погодных условий в некоторые дни. Составляя график дел на месяц, рекомендуется использовать актуальные данные о погоде от синоптиков на конкретные даты.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

-2

-8

Облачно

2

0

-4

3

0

-3

4

-1

-3

Снег

5

-1

-3

6

0

-5

Облачно

7

+1

-7

Переменная облачность

8

+1

-4

Облачно

9

0

-6

10

+1

-5

Солнечно

11

+3

-6

Облачно

12

+2

-1

Переменная облачность

13

+3

-2

14

+2

-4

Дождь

15

+2

-3

Солнечно

16

+4

-3

Облачно

Дневные температуры в начале марта будут близкими к нулевым значениям, но с каждым новым днем показатели начнут расти. Следует помнить о том, что погода в такие моменты меняется очень часто, поэтому нужно готовиться к различным ситуациям и всегда иметь при себе зонт. В таком случае непогода не сможет застать врасплох и сильно повлиять на планы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец марта 2025

О том, что наконец-то пришла весна, будет понятно во второй половине марта. Дневные температуры уже стабильно держатся в "плюсовой" зоне, и даже в ночное время столбик термометра находится на уровне нулевой отметки. Погодные условия тоже изменятся – теплых солнечных дней станет больше, а ветер утихнет.

Средние температуры в конце месяца:

  • днем – +5°C;
  • ночью – -0,5°C.

В таблице показаны ожидания метеорологов на вторую половину месяца. Потепление будет заметным по всем параметрам.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+4

-3

Солнечно

18

+6

-2

Облачно

19

+6

+2

Переменная облачность

20

+6

+1

Солнечно

21

+6

-1

Облачно

22

+5

-1

Солнечно

23

+1

-2

24

+5

0

25

+5

0

Переменная облачность

26

+4

0

Солнечно

27

+4

-1

28

+6

0

29

+8

+2

Облачно

30

+5

-2

Дождь

31

+4

0

Облачно

Вторая половина марта 2025 года окажется более теплой. Средняя температура воздуха за этот период в дневное время возрастет на 4,1°C, а в ночное время потепление составит 3,7°C. Также ожидается меньше дождливых и больше солнечных дней. Впрочем, не спешите расставаться с зонтом. Переменчивая весенняя погода может преподнести неприятный сюрприз в самое неподходящее время. И лучше заранее подготовиться к таким событиям.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Согласно прогнозам синоптиков, в марте 2025 года в Москве и Московской области ожидается более теплая погода, чем в предыдущие годы. Весна принесет с собой заметное потепление, но также может удивить неприятными сюрпризами, к которым следует готовиться заранее.

Ульяна Володская

Журналист

 

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