Погода на март 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на март 2025.
Начало весны – один из самых красочных, но и переменчивых периодов года в столичном регионе. Погодные условия могут сильно меняться даже в течение одного дня, создавая множество проблем для жителей и гостей российской столицы. Прогноз погоды на март 2025 в Москве и Московской области поможет лучше подготовиться к возможным изменениям.
Погода в Москве и Московской области в феврале
С приходом весны в природе начинают происходить заметные перемены. Дни становятся заметно теплее, хотя влияние недавней зимы ощущается отчетливо. Кардинальные перемены по температуре будут видны лишь во второй половине месяца. К этому времени уже начинает сходить снег, а столбик термометра стабильно находится выше нулевой отметки. Впрочем, настоящее тепло доберется российской столицы нескоро.
В марте погода, как правило, прохладная. В дневное время средние значения температуры достигают +3°C, а вот ночь столбик термометра будет опускаться ниже -4°C. Несмотря на уже наблюдаемое увеличение длительности светового дня, погода остается преимущественно пасмурной. Количество осадков сокращается – средняя норма за месяц составляет 39 мм. Дожди будут относительно редким явлением, преимущественно во второй половине марта.
Первый весенний месяц считается одним из самых ветреных. Средние показатели скорости ветра в марте составляют более 4,5 м/с, преимущественно северного направления. Это является одной из причин, почему погода ощущается намного холоднее, чем есть на самом деле.
В своей деятельности синоптики уделают особе внимание сбору, анализу и хранению информации о погодных условиях за предыдущие годы. Эти данные помогают экспертам в составлении метеорологических моделей, выявляют закономерности и аномалии. Эта информация помогает определить максимальные отклонения по температуре от средних значений за месяц. В различные исторические периоды в Москве и Московской области наблюдались такие рекорды температуры:
- абсолютный максимум – +19,7°C (25 марта 2014 года);
- абсолютный минимум – -32,4°C (4 марта 1913 года).
Как предполагают синоптики Гидрометцентра, в 2025 году ожидается достаточно теплая весна. Средние температуры будут выше на 2-3°C. А вот аномалии маловероятны. Однако следует помнить, что весенняя погода очень переменчива и может сильно удивить своими переменами. Стоит учитывать в своих планах только актуальную информацию от синоптиков.
Клео.ру предлагает ознакомиться подробнее с прогнозом погоды на март 2025 года в Москве и Московской области.
Погода в Москве на начало марта 2025
В начале месяца влияние зимы все еще остается сильным. Температура держится близко к нулевым отметкам, а в ночное время стабильно находится ниже. Впрочем, с каждым новым днем ситуация меняется, и погода становится теплее. Средняя скорость ветра в этот период составляет 4,5 м/с. Из-за этого температура кажется намного холоднее чем есть на самом деле. Высокая облачность, характерная для марта, тоже не добавляет оптимизма. Количество ясных дней будет относительно небольшим в этот период.
Средние температуры в начале месяца:
- днем – +0,9°C;
- ночью – -4,2°C.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Москве и Московской области в начале марта 2025 года. Необходимо учитывать, что данный прогноз является ориентировочным и основан на статистических данных. По это причине он может отличаться от реальных погодных условий в некоторые дни. Составляя график дел на месяц, рекомендуется использовать актуальные данные о погоде от синоптиков на конкретные даты.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-2
|
-8
|
Облачно
|
2
|
0
|
-4
|
3
|
0
|
-3
|
4
|
-1
|
-3
|
Снег
|
5
|
-1
|
-3
|
6
|
0
|
-5
|
Облачно
|
7
|
+1
|
-7
|
Переменная облачность
|
8
|
+1
|
-4
|
Облачно
|
9
|
0
|
-6
|
10
|
+1
|
-5
|
Солнечно
|
11
|
+3
|
-6
|
Облачно
|
12
|
+2
|
-1
|
Переменная облачность
|
13
|
+3
|
-2
|
14
|
+2
|
-4
|
Дождь
|
15
|
+2
|
-3
|
Солнечно
|
16
|
+4
|
-3
|
Облачно
Дневные температуры в начале марта будут близкими к нулевым значениям, но с каждым новым днем показатели начнут расти. Следует помнить о том, что погода в такие моменты меняется очень часто, поэтому нужно готовиться к различным ситуациям и всегда иметь при себе зонт. В таком случае непогода не сможет застать врасплох и сильно повлиять на планы.
Погода в Москве на конец марта 2025
О том, что наконец-то пришла весна, будет понятно во второй половине марта. Дневные температуры уже стабильно держатся в "плюсовой" зоне, и даже в ночное время столбик термометра находится на уровне нулевой отметки. Погодные условия тоже изменятся – теплых солнечных дней станет больше, а ветер утихнет.
Средние температуры в конце месяца:
- днем – +5°C;
- ночью – -0,5°C.
В таблице показаны ожидания метеорологов на вторую половину месяца. Потепление будет заметным по всем параметрам.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+4
|
-3
|
Солнечно
|
18
|
+6
|
-2
|
Облачно
|
19
|
+6
|
+2
|
Переменная облачность
|
20
|
+6
|
+1
|
Солнечно
|
21
|
+6
|
-1
|
Облачно
|
22
|
+5
|
-1
|
Солнечно
|
23
|
+1
|
-2
|
24
|
+5
|
0
|
25
|
+5
|
0
|
Переменная облачность
|
26
|
+4
|
0
|
Солнечно
|
27
|
+4
|
-1
|
28
|
+6
|
0
|
29
|
+8
|
+2
|
Облачно
|
30
|
+5
|
-2
|
Дождь
|
31
|
+4
|
0
|
Облачно
Вторая половина марта 2025 года окажется более теплой. Средняя температура воздуха за этот период в дневное время возрастет на 4,1°C, а в ночное время потепление составит 3,7°C. Также ожидается меньше дождливых и больше солнечных дней. Впрочем, не спешите расставаться с зонтом. Переменчивая весенняя погода может преподнести неприятный сюрприз в самое неподходящее время. И лучше заранее подготовиться к таким событиям.
Подведем итог
Согласно прогнозам синоптиков, в марте 2025 года в Москве и Московской области ожидается более теплая погода, чем в предыдущие годы. Весна принесет с собой заметное потепление, но также может удивить неприятными сюрпризами, к которым следует готовиться заранее.