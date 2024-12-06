Погода на март 2025 в Москве и Московской области

Начало весны – один из самых красочных, но и переменчивых периодов года в столичном регионе. Погодные условия могут сильно меняться даже в течение одного дня, создавая множество проблем для жителей и гостей российской столицы. Прогноз погоды на март 2025 в Москве и Московской области поможет лучше подготовиться к возможным изменениям.

Погода в Москве и Московской области в феврале

С приходом весны в природе начинают происходить заметные перемены. Дни становятся заметно теплее, хотя влияние недавней зимы ощущается отчетливо. Кардинальные перемены по температуре будут видны лишь во второй половине месяца. К этому времени уже начинает сходить снег, а столбик термометра стабильно находится выше нулевой отметки. Впрочем, настоящее тепло доберется российской столицы нескоро.

В марте погода, как правило, прохладная. В дневное время средние значения температуры достигают +3°C, а вот ночь столбик термометра будет опускаться ниже -4°C. Несмотря на уже наблюдаемое увеличение длительности светового дня, погода остается преимущественно пасмурной. Количество осадков сокращается – средняя норма за месяц составляет 39 мм. Дожди будут относительно редким явлением, преимущественно во второй половине марта.

Первый весенний месяц считается одним из самых ветреных. Средние показатели скорости ветра в марте составляют более 4,5 м/с, преимущественно северного направления. Это является одной из причин, почему погода ощущается намного холоднее, чем есть на самом деле.

В своей деятельности синоптики уделают особе внимание сбору, анализу и хранению информации о погодных условиях за предыдущие годы. Эти данные помогают экспертам в составлении метеорологических моделей, выявляют закономерности и аномалии. Эта информация помогает определить максимальные отклонения по температуре от средних значений за месяц. В различные исторические периоды в Москве и Московской области наблюдались такие рекорды температуры:

абсолютный максимум – +19,7°C (25 марта 2014 года);

абсолютный минимум – -32,4°C (4 марта 1913 года).

Как предполагают синоптики Гидрометцентра, в 2025 году ожидается достаточно теплая весна. Средние температуры будут выше на 2-3°C. А вот аномалии маловероятны. Однако следует помнить, что весенняя погода очень переменчива и может сильно удивить своими переменами. Стоит учитывать в своих планах только актуальную информацию от синоптиков.





Клео.ру предлагает ознакомиться подробнее с прогнозом погоды на март 2025 года в Москве и Московской области.

Погода в Москве на начало марта 2025

В начале месяца влияние зимы все еще остается сильным. Температура держится близко к нулевым отметкам, а в ночное время стабильно находится ниже. Впрочем, с каждым новым днем ситуация меняется, и погода становится теплее. Средняя скорость ветра в этот период составляет 4,5 м/с. Из-за этого температура кажется намного холоднее чем есть на самом деле. Высокая облачность, характерная для марта, тоже не добавляет оптимизма. Количество ясных дней будет относительно небольшим в этот период.

Средние температуры в начале месяца:

днем – +0,9°C;

ночью – -4,2°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Москве и Московской области в начале марта 2025 года. Необходимо учитывать, что данный прогноз является ориентировочным и основан на статистических данных. По это причине он может отличаться от реальных погодных условий в некоторые дни. Составляя график дел на месяц, рекомендуется использовать актуальные данные о погоде от синоптиков на конкретные даты.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -2 -8 Облачно 2 0 -4 3 0 -3 4 -1 -3 Снег 5 -1 -3 6 0 -5 Облачно 7 +1 -7 Переменная облачность 8 +1 -4 Облачно 9 0 -6 10 +1 -5 Солнечно 11 +3 -6 Облачно 12 +2 -1 Переменная облачность 13 +3 -2 14 +2 -4 Дождь 15 +2 -3 Солнечно 16 +4 -3 Облачно

Дневные температуры в начале марта будут близкими к нулевым значениям, но с каждым новым днем показатели начнут расти. Следует помнить о том, что погода в такие моменты меняется очень часто, поэтому нужно готовиться к различным ситуациям и всегда иметь при себе зонт. В таком случае непогода не сможет застать врасплох и сильно повлиять на планы.





Погода в Москве на конец марта 2025

О том, что наконец-то пришла весна, будет понятно во второй половине марта. Дневные температуры уже стабильно держатся в "плюсовой" зоне, и даже в ночное время столбик термометра находится на уровне нулевой отметки. Погодные условия тоже изменятся – теплых солнечных дней станет больше, а ветер утихнет.

Средние температуры в конце месяца:

днем – +5°C;

ночью – -0,5°C.

В таблице показаны ожидания метеорологов на вторую половину месяца. Потепление будет заметным по всем параметрам.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +4 -3 Солнечно 18 +6 -2 Облачно 19 +6 +2 Переменная облачность 20 +6 +1 Солнечно 21 +6 -1 Облачно 22 +5 -1 Солнечно 23 +1 -2 24 +5 0 25 +5 0 Переменная облачность 26 +4 0 Солнечно 27 +4 -1 28 +6 0 29 +8 +2 Облачно 30 +5 -2 Дождь 31 +4 0 Облачно

Вторая половина марта 2025 года окажется более теплой. Средняя температура воздуха за этот период в дневное время возрастет на 4,1°C, а в ночное время потепление составит 3,7°C. Также ожидается меньше дождливых и больше солнечных дней. Впрочем, не спешите расставаться с зонтом. Переменчивая весенняя погода может преподнести неприятный сюрприз в самое неподходящее время. И лучше заранее подготовиться к таким событиям.





Подведем итог

Согласно прогнозам синоптиков, в марте 2025 года в Москве и Московской области ожидается более теплая погода, чем в предыдущие годы. Весна принесет с собой заметное потепление, но также может удивить неприятными сюрпризами, к которым следует готовиться заранее.